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大正時代文學男團的重磅出擊—《櫟社第一集》

聯合新聞網 / 拾藏：臺灣文學物語
（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）
（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）

【我們為什麼挑選這個藏品】

　　當臺灣步入日治時期，過去孜孜向學、為求功名的傳統文人，一夕之間失去未來的舞台，有些人選擇自我放逐、有些人選擇重新磨合，也有一些人秉持所學帶動潮流，1901年成立的櫟社便是一個以此為自許，以古典文學帶動日治時期臺灣詩社、詩人交流，並對時代具有高度敏銳與關懷的古典詩社。

　　櫟社組織嚴謹，成員互動密切，更有記錄詩社活動的意識，不僅多次在詩會時透過攝影為詩社成員留下紀念，更在成立10、20、30、40週年時，皆舉辦頗具意義的紀念活動。本次介紹的《櫟社第一集》，正是櫟社20週年時集結32位社友的作品集，更錄有創社成員，與歷來重要社員之照片，展現了櫟社活躍期的活動成果，為詩社留下了具里程碑價值的紀錄，也對於我們今日理解日治時期臺灣古典詩社提供了重要資訊。

集結成員心血的詩集（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）
集結成員心血的詩集（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）

一身所學，已昨是今非

　　櫟社是日治時期臺灣最具代表性的詩社之一，1901年由臺中霧峰林家林癡仙、林幼春、賴紹堯發起，取難以為人所用的櫟木為社名，比喻政權轉移後的臺灣傳統文人，一身所學已昨是今非。

　　若僅僅用莊子於〈人間世〉篇中，對櫟樹乃不材之木的理解，去認識這個與臺北瀛社、臺南南社三足鼎立的重要詩社，似乎只能看見在日本政權來臺後，創社者對自身學識再難施展的灰心與自我挖苦。但實際上，成員們的活力與彼此砥礪的心情，正在一次次活動中透露出來，包括舉行定期詩會、制定社則、選拔社長，甚至由社員往外與其他文友成立詩會、文會，再帶著這些組織回頭與櫟社互動等等。

　　大約自1920年起，櫟社成員組織漸趨穩定，多次在林子瑾的瑾園（今臺中市東區大智路104號）討論成立20週年的紀念活動，1921年發行社員紀念章、1922年鐫刻二十周年紀念題名碑立於霧峰萊園，1924年編成社友詩選，印行為《櫟社第一集》。

　　《櫟社第一集》由傅錫祺蒐集、林幼春編輯、陳懷澄題字，收錄了包括林癡仙、賴紹堯、林幼春、蔡啟運、呂敦禮、傅錫祺、陳滄玉、陳懷澄、林仲衡、莊太岳、莊雲從、張棟梁、王學潛、黃炎盛、鄭汝南、蔡惠如、林載釗、張麗俊、袁炳修、陳錫金、連橫、林獻堂、呂蘊白、林少英、蔡子昭、施肖峰、丁式周、林作敬、林耀亭、張玉書等32位故、存社友的作品，共617首。若單獨看待這樣一本臺灣傳統文人古典詩選集，或許會以為它不過就是一群過氣文人的取暖之作，但若將這本詩集放回1920年代的臺灣，它所存在的意義則完全不同。

　　1920年代的臺灣，正經歷第一次世界大戰後的民族自決風潮，也正在新文學、新文化、新風俗的革新與波動中，摸索自己的定位與可以發聲方式與空間。大力投入臺灣文化協會的林獻堂，正是櫟社創社者林癡仙的堂弟、林幼春的堂叔，自己也是櫟社的成員。

　　《櫟社第一集》的刊印，不僅是櫟社成員內部的紀念之舉，更是櫟社作為一個具有號召性的文化戰隊，在這麼多年的組織運作中，再一次華麗登臺。此次刊印300冊，印有創社20年間的社友照片與社友的創作成果。透過將這些詩集分送全臺詩社與圖書館，櫟社使用在帝國控管的空間之中可以操作的手法，向文學與文化圈宣告成立20週年的臺中櫟社所具備的文學動能和團隊運作能力。他們早在當今各種偶像團體產生之前，就已經有成立「文青」團體的意圖。

殖民統治下，利用文學喘息（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）
殖民統治下，利用文學喘息（藏品／陳雲程捐贈，圖／國立臺灣文學館　提供）

　　當然，這支華麗的「文青」團體，其實組成人員難以「青年」稱之。出生於1870年代至1880年代的他們，活到了1920年代，多已40、50歲，但也是這樣的年歲，使他們親身經歷改隸的動盪。在攜帶家人逃難遷徙、重建家園的過程裡，他們逐漸長成各自家族的中流砥柱。他們處於多重壓力的夾縫之中，殖民政權的監控管束，家族維繫，支持新文學、新知識分子，推動臺灣議會設置請願運動，與臺灣文化啟蒙等政治活動。但他們仍堅持文學創作，維持多年古典詩社運作，轉出一條古典文學與文化傳承的道路。

　　但這條道路終究艱險難行，日本帝國在1937年盧溝橋事變爆發後，宣告臺灣進入戰時體制，所有與官方意志不符的創作在黑霧籠罩下灰飛煙滅，古典文學在官方「前進大陸」的口號下被迫成為了戰爭中溝通、宣傳的工具，有些人轉化各種典故潛伏於創作中，有些人則降低發表，然戰爭的嚴峻到1940年愈趨轉烈，對於古典文學創作題材影響加劇，詩人們的處境愈見困難。

　　1943年秋天，櫟社為紀念創社40週年出版《櫟社第二集》，卻遭沒收銷毀、禁止發行。根據鍾美芳口訪莊幼岳的紀錄，以及時任社長的傅錫祺收於《鶴亭詩集》中的創作可知，此集延續《櫟社第一集》習慣，選錄已故、生存社員共32人，合計531首詩。陳逢源曾留有一本，但如今也不知輾轉何方。在戰爭的高壓下，櫟社只能低調行事；戰後的櫟社成員雖有意重振，但終究因傅錫祺於1946年逝世，林獻堂1949年以治病之名遠渡日本，復歸沈寂。

　　從櫟社與它的奮鬥夥伴漫漫40多年來，一點不顯灰心，反而積極經營、投入各項活動的歷程，也許我們可以重新回頭思考林癡仙當年以「櫟」為社名，回推《莊子・人間世》的原文去探究他的深意。或許癡仙期待的，正是透過櫟樹難以成材的外表，追求平穩生長至枝繁葉茂，以此轉換自己在人們心中的位置，成為有神靈意義的社樹。縱使因時代、因政治、因種種文學走向的變遷，這棵櫟樹最後還是被視為一棵無用之樹，凐沒在歷史之中，但「其有樂從吾遊者，志吾幟」。它所象徵的民間詩社活動，迄今，從北到南，仍然在保留在我們身邊，為推廣古典文學的認識與創作持續貢獻心力，勃發熱情。

★作家小傳

林幼春（1880－1939），名資修，字幼春，號南強，晚號老秋，臺中霧峰人，原籍福建平和。自幼聰穎好學，博覽群書，喜讀雜誌，其學識新舊兼具而長於詩文。目睹臺胞遭日人欺壓情形，激起高度民族思想，多作詩詠嘆，於是文名漸起，與丘逢甲、連雅堂並稱為臺灣三大詩人。1921年櫟社廿週年社慶，林幼春負責撰寫櫟社二十年題名碑碑文，主編《櫟社第一集》。

★ 觀測員簡介

徐淑賢　花蓮人，國立清華大學臺文所博士生。曾出版碩士論文《臺灣士紳的三京書寫：以 1930–1940 年代《風月報》、《南方》、《詩報》為中心》（2013）。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】徐淑賢：櫟社與它並不廢材的文青夥伴」，未經同意，請勿轉載。


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