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【瓶說書】#2 化解人際衝突！從《別人怎麼對你，都是你教的》讀起

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：朱亞君寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年4月13日

推薦好書：《別人怎麼對你，都是你教的》

延伸閱讀：快樂居然是「有毒」的？曾經的喜劇之王金凱瑞這樣對抗抑鬱

(內含影片及幕後花絮照)

【本集精彩看點】：

書名：《別人怎麼對你，都是你教的》作者：黃啟團（資深心理學導師）出版社：寶瓶文化出版時間：2019年12月6日
書名：《別人怎麼對你，都是你教的》
作者：黃啟團（資深心理學導師）
出版社：寶瓶文化
出版時間：2019年12月6日

你從一家公司換到另一家公司；你從一段不順的感情換到另一段感情；你看破了，卻又從一座寺院換到另一座寺院……如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心：這可能就是你的「內在模式」。

逃避模式、悲觀模式、裝忙模式、受害者模式、操控模式、焦慮模式……每個人的行為，都受到內在隱藏的習慣模式影響。你哀嘆老遇上不負責的渣男？抱怨同事把你當隱形人？傷心孩子對你冷冰冰？然而，是誰把你自己逼到如此境地的呢？

資深心理學導師黃啟團將二十多年經驗，精煉為行動智慧。他不像別的心理學大師溫和婉轉，因為好話可以安慰，但真話更有實際助益──他的話，刺中我們內心的困獸，激勵我們跳脫固舊模式，覺悟人生還有新的可能性：

你今天之所以要更好，並不是出於生存需要，不得不跟別人比，而是你選擇讓自己變得更好。

你是否曾經陷入人際關係的糾結？

你是否曾經和家人、朋友、同事衝突不斷？你是否偶爾感到憤憤不平，覺得身邊的人都很難相處？

關係是互動出來的，有沒有可能是你把對方培養成今天這樣？他人是一面鏡子，透過鏡子，我們看到的其實是真實的自己。你對各種關係的困惑、你對各類困境的提問，及答案，就在這本書裡。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

本集完整版影片：


本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


寶瓶文化 朱亞君

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