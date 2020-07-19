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陳予新如願唱演《何日君再來》：「因為鄧麗君，我從小立志當歌手」

聯合新聞網 / Qbo藝文頻道
陳予新在《何日君再來》中飾演家境優渥的大小姐陳曼君。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）
陳予新在《何日君再來》中飾演家境優渥的大小姐陳曼君。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）

文／Qbo編輯部． 攝影／林育全

鄧麗君對妳而言是個什麼樣的存在？

鄧麗君的存在對我影響非常的深，小時候爸媽很喜歡鄧麗君，常常放她的歌，我一聽就愛上，還會模仿她的歌聲，自己一個人在陽台唱超大聲：「Goodbye My Love，我的愛人，再見。」那時候的我才九歲，但鄧麗君的每首歌我都唱到會背了。

鄧麗君十三歲就當上歌手，我在心裡想說：「我也要跟她一樣，十三歲當歌手。」結果當我十三歲時，真的與唱片公司簽約，剛剛好跟鄧麗君一樣的年紀，在我十五歲發行第一張專輯、第一場的簽唱會就是唱《甜蜜蜜》，鄧麗君是我從小立志當歌手的榜樣。

《何日君再來》這個故事最觸動妳的部分是什麼？

最觸動我的是鄧麗君的歌曲。《何日君再來》用了鄧麗君18首歌曲串起故事，當我在戲裡演出友情或愛情，都可以唱到她的歌，是最幸福的時刻。

其實我早在2018年《何日君再來》巡演時，有看到劇組在甄選演員的消息，心裡還os：「誰能比我還適合。」下一秒才發現甄選日期已經截止，我真的覺得非常遺憾，心中大喊：「怎麼沒有早點發現！」結果沒想到，劇組今年主動找上我，真是太開心了。

曼君離家與室友憶君（右一）、美君（左一）三位女孩背景、性格完全不同，住在劉媽（左二）的公寓中成為相互扶持的好姐妹。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供） 林育全
曼君離家與室友憶君（右一）、美君（左一）三位女孩背景、性格完全不同，住在劉媽（左二）的公寓中成為相互扶持的好姐妹。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供） 林育全

請介紹一下妳所飾演的角色，妳與「她」之間，最相似與最不像的地方？

我飾演的角色是陳曼君，嬌嬌大小姐，因為母親早逝從小被父親呵護長大，想要自主獨立，卻和父親產生矛盾。

最相似的地方是背景和個性吧。曼君從家中出走想要展開新生活，跟我大學畢業後就自己一個人從美國跑到臺灣發展很像，當初來的時候爸爸每天越洋電話打來要求八點前要回家，我到現在還印象深刻。

個性上，我對這個角色的設定是，曼君從小沒有得到媽媽的關愛，脾氣有點暴躁，決定獨立出來生活後，才收斂起千金大小姐的脾性，其實就很像在演自己，在家爸媽都寵我，對家人脾氣會展露無疑，但長大出社會後，自然而然就會學著把脾氣收起來放在口袋。

最不像的地方我想是，曼君為了她喜歡的人，即使爸爸的反對仍然奮不顧身，不惜與家人決裂；我有交往的對象時，即使爸爸起初會擔心，但我願意慢慢溝通直到他放心。

劇中讓妳最有感的一句台詞？

「錢，錢，錢，你什麼都提到錢，錢不是所有可以衡量一切的東西。」

我講這句台詞的時候，導演也說：「好有感覺！」。男女朋友交往時，男友很忙的時候會說：「想要什麼，我買給你。」家人很忙的時候會說：「給妳錢自己去吃飯。」但是我重視的是心理而不是物質的滿足，我覺得陪伴永遠最重要。

曼君離家後與美君、憶君彼此陪伴，在暫居的城市裡，追求屬於自己的理想與愛情。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）
曼君離家後與美君、憶君彼此陪伴，在暫居的城市裡，追求屬於自己的理想與愛情。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）

歌手跨足音樂劇演出，對妳來說最挑戰的部分是什麼？

我覺得最有挑戰的是感情戲。從小到大我的男性朋友沒有很多，對男生會比較害羞，所以在《何日君再來》和劇中戀愛對象張心哲一起對戲的時候，我要大膽的對他放電，跟他一起放閃，目前排戲已經見面好幾次，正在培養默契，可能真的要約個日子開喝一下（笑）。

陳曼君(陳予新飾)與蔡家隆(張心哲飾)在劇中有段深刻的愛戀。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）
陳曼君(陳予新飾)與蔡家隆(張心哲飾)在劇中有段深刻的愛戀。（圖／攝影林育全，Qbo藝文頻道　提供）

本文為Qbo藝文頻道授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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