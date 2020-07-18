【瓶說書】#1 給成年孤兒，談《如何清空父母的家》
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2020年4月10日
推薦好書：《如何清空父母的家：走過喪親之痛》
(內含影片及幕後花絮照)
【本集精彩看點】：
喪禮之後，我們回到父母不在了的家。弔詭的是，一切看來如常，除了重壓心上的空蕩。
該從何理清呢？丟了嗎？維持現狀嗎？怎樣才不會輕輕一觸，被回憶刺痛得崩潰？！這任務如此艱辛，因這一刻，我們正經歷生命中最可怕的夢魘，卻只剩自己孤身以對。
這本書，便是由此而生──雙親過世後，莉迪亞．阜蘭動手清空父母的家，身為心理分析師，透過「清空」，她將來不及對父親道再見的遺憾、糾結等待了一輩子的母愛，與那些說不出的幽微感受，抽絲剝繭，以女兒情感之筆、心理師分析之眼，精準刻劃「成年孤兒」內心翻攪的憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨，甚至莫名解脫感……為我們心中那把剪不斷理還亂的亂麻，抽出一絲可能的整理方向。
▍我們之中，有多少人，只是默默承受著父母親去世，而從未能道出那些隨之湧現，讓人心慌意亂或元氣大傷的強烈情感？
▍有多少人，覺得自己被一波波、經常是無法說出口的情緒浪濤給捲走？
▍那像一鍋摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感的大雜燴，而我們就在其中載浮載沉……
每一個人，都會以各自特殊的方式，來經歷這場喪親的情緒風暴，而且只能自己面對。
清空死者的家，讓喪親之痛更為艱鉅。但清空，也是為了把自己清乾淨，將自己的面具摘下來，讓自己宣洩出來。
本集完整版影片：
本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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