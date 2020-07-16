【青鳥居所】記憶藏在遺忘裡 ——朱嘉漢《裡面的裡面》新書分享會

文／朱嘉漢、圖／時報出版提供

〈把自己折疊的男人〉

他一直想要拯救的那個人已經被抹去了。

像是將玻璃窗上的半透明污漬、雨水流過後宛若溪川的細痕、鴿子屎，用抹布沾點水輕輕擦掉後的樣子。乾淨得如同因擦拭而留下來的痕跡比他們刻意為之的多。他知道同志們都有徹底的覺悟了：他們將留下的，並不是存活過的痕跡，而是被抹去的痕跡。他的同類們，關係始終游離，充滿了衝突、不信任、背叛與密報。只是在最後，以完美的技術抹拭乾淨，成了共同的命運，雖然無緣知曉，但也不重要了。

他仍有一點點不甘心，想大聲對誰抗議一下。等在面前的，怎會是全然背離他們所願的死。即使他們仍然年輕，但命運使然，他們看待前幾年的革命歲月猶如前世蒼老。

他們等待。死，本該如武士切腹。他，以及他的朋友們，充滿奇想地企盼這種形式的死亡。因其乏味，才有條件在那一切的行動裡，專心地製造死亡。他們在想像中，練習能夠每次都召喚出精確無比的想像畫面與細節。切腹是最無言的死，因為他認為所有的思考或是語言，存在著不得不呼應的黑暗。那是人的存在在面對難以承擔的黑暗時的吶喊。切腹這樣無須言語，甚至扼殺言語的死，如此光明。光明得像是直視烈日。

不怕孤獨的他們，卻怕極了孤獨的死。他們暗中交流，以化名與暗號，互相帶著假面打交道時，也許都想過他們是怎樣的以死誓盟。他們的命，如此朝不保夕，不殃及親友已是萬幸的有罪之身（儘管大部分的他們，甚少真正傷害過任何人）。生死互繫，產生一種錯覺：每一回任務的完成，躲過眼線後，都感覺自己的命是被拯救的。於是，與理智不相符地，他一次次投入、以身犯險，皆感到救贖。原來該死的那條命，被上天允諾多延長一些。久了，命感覺是偷來的。直到死亡到臨，才能卸下責任，完成最後的任務。

一個人的犧牲，與另一個人的承繼，啊這宇宙裡無盡地沉默地被奴役的我們啊，這樣代代相傳。這族類，受思想毒害之人，妄想著走在人類命運的前端，以自身死換取，不，是下注，賭那他們無權享用的未來。這讓他們有安心感。因為踏上這條路，多半都不是他們自己選擇的。沒有人強迫，可總是太晚察覺自己已經在這條路上。祕密發芽，細絲朝向四面八方，你不知道如果選擇切斷關係，會留下多少把柄在他人手上。他們彼此不去談論動機，沒興趣知道亦無打算讓人知道為何參與革命事業，他猜測真正的原因，大家都是一樣的。其實根本沒有確切的時間點與動機，慷慨激昂所說的理由只是藉口，他總感覺像是抽到一個比較不好的籤，在野球場上站在一個他不想待的位置，等著球朝他不懷好意地飛過來。

他想，至少，他應該有權利選擇怎樣的死。其實，過去除了組織開會必要表演的激烈陳詞之外，點燃熱血燒毀理智的儀式後，他內心裡甚少有仇恨的，不管是對日本人，或是對於階級。他僅僅以最單純的方式去相信，反抗就是歷史推動的方式，終有一天是由歷史上受壓迫者的後裔來接管世界。那世界不見得更好，然而沒有革命或抗爭的需要了，或許有思想的人就可以做點別的事了。以至於，他單純以為，面對形象模糊的敵人，喊著要打倒的敵人們，敵強我弱的態勢既然如此明顯，而他們注定不見天日，且妻離子散、顛沛流離，那麼，至少他們這群渺小的生命，該有權決定該怎麼死。例如可以尊嚴一點，體面一點，面對行刑者與圍觀的群眾，他可以暢所欲言。被取笑也好，被同情也好，被咒罵也好，被忽視也好，至少那樣的舞台上，他可以安然給出自己的生命。

直到他發現世界變動得如此快，走了一批統治者，卻來了另一批。這時已經無法分辨敵人或目標，因為他們不再匿蹤。他們依然是絕對的劣勢，卻遭到天羅地網的拘捕。他們大多數人在十幾年前就坐過牢，早在那時，他們的革命希望已被澆熄。這回，全島大屠殺，他們這群過去的共產黨人，再度成為目標。這回，不再是摧毀組織與改造思想那麼簡單。他身邊的同伴一一消失，不知道是被抹去，還是順利逃亡都無從得知。

這情勢與過往不同，他們的死實在太輕了。輕，而且無比孤獨。他人的死，或精確來說是消失，讓他感到無比孤獨。

活動資訊

（圖／時報出版提供）

遺忘是有生命的。跟記憶一樣，並非固定不動。遺忘會誕生，會成長，也會衰老。遺忘會被遺忘，被另一個遺忘取代。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

沉默是有聲音的，只要你仔細聆聽，它的話語訴說著許多事。

失蹤是有痕跡的，只要你仔細凝視，它失去蹤跡的那個時空。

書寫這個故事，追逐消逝的痕跡。在歷史的裡面，以為一無所有，卻在那更裡面之處，一次向我袒露。那些稍微活久一點的、被留下的人，保留著他人的祕密，直到成為自己的祕密之時，他者與自我的祕密，才終於找到安棲之所。

然後對我訴說，在我的小說裡。我想我稍微更懂了一點，關於虛構是怎麼一回事。

關於我家族的故事。一名台共遠親在二二八事件之後逃離台灣，那些在各自的餘生裡交織的「記憶——遺忘」。

個人第二本長篇《裡面的裡面》，即將出版。願我們的記憶，如同遠方的信，終有一天能夠收件。

⊿ 活動主題｜記憶藏在遺忘裡——《裡面的裡面》新書分享會

⊿ 活動講者｜朱家漢

⊿ 活動時間｜7/18（六）15:00-17:00

⊿ 活動地點｜青鳥居所 （臺北市大同區迪化街一段198號2樓）

⊿ 活動詳情｜點我+