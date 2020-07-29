【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

袨服茜裙，粧盈珠翠

你平常都穿什麼服裝呢？

一般而言，臺灣漢人除了平常穿的服裝以外，還有「盛裝」。盛裝通常在節日喜慶時穿著，有著見客、炫耀的性質，也通常會較為精緻華美。因此流傳下來的文物類別也通常為「盛裝」，由於製作工藝精良，較有人願意收藏以傳世。

然而在清領中期時，臺灣整體風氣崇尚奢靡，盛裝與一般日常服裝的界線模糊，婦女會穿著黑的的上衣與大紅色的裙子，頭上戴滿飾品「招搖過市」，這點也讓許多從清廷來就職的官員頭痛，「若使賈生來此地，未知流涕更何如！」

（若是提出改易服色制度，來定君臣地位的賈誼來到臺灣，必定會為此服飾僭越的嚴重情況而痛哭流涕的吧！）

這裡我們的繪製仍是以目前傳世的文物為主，主要參考國立歷史博物館所藏的「湖水綠提花羅大襟女衫」，它的袖口和襟上皆有緄極寬的粉紅色素緞，加連續盤長紋、菊花紋的織帶，還有花形鈕釦和襟端挖貼手法的球形花紋飾，是同時代藏品裡極有特色的一件服裝。

湖水綠提花羅大襟女衫（圖／國立歷史博物館 提供）

閩籍女性盛裝

埒總頭+大頭鬃

「埒總頭」是前額的髮式，意思是將所有的髮往後梳（無瀏海等等樣式）；「大頭鬃」則是髻的樣式，將頭髮挽在髮後，再插上釵簪。這種髮式皆出自日本時代1921年的〈臺灣風俗志〉，書裡描述該髮型較偏向南部地區流行、且多為中老年人的髮型。但日本時代紀錄與清中葉時代相差甚遠，且在查閱清末少婦也有類似髮型，因此在參考清領中期婦女的髮型時，將兩者搭配。

大襟衫

大襟衫是清代漢人婦女常穿的一種衣服形制，「大襟」意指右衽的衣衫（「俗以右為大手，故名右襟為大襟」），同時在領口、袖口，鑲上「緄邊」作為裝飾。大襟衫也會因為年代流行而緄邊寬度、衣袖長度略有差異，像是在清中葉時期，大襟衫袖口寬約近二十公分，與緄邊也較其他年代偏寬、繁複華麗，衣襬大概至臀部左右。

馬面裙

「馬面裙」指裙子兩側打摺，但中間有一段光面，俗稱「馬面」。馬面裙從明代開始流行，直到日本時代初期仍有婦女穿著，明末清初時期開始習慣以繡紋、織帶裝飾馬面，從一開始的明末清初的小繡花與白裙，清中期逐漸發展至有大片象徵福氣的蝙蝠、如意等等紋樣。

翹鞋

一般裹小腳女性穿的鞋子，俗稱「三寸金蓮」，因為前頭有翹起被稱為「翹鞋」，因為搭配盛裝的服飾，也有許多刺繡裝飾。

擁傘踅通逵中，略無顧忌

「婦女出不乘輿，袨服茜裙，擁傘踅通逵中，略無顧忌。」

這段話出自乾隆時期的《海東札記》，當年的婦女出門不坐轎子，而是穿著華美的衣服直接走在路上，或是乘坐牛車，讓每個人都能觀賞到她的服裝。（女孩們：坐轎子會被擋到啊！），可以見得當年臺灣的民風奔放。

並且因為臺灣不產桑蠶，所以織布業不發達，但也反而讓繡補業非常興盛，據說還可以和蘇杭一帶匹敵：「刺繡之工，匹於蘇廣。惟蠶事未興，紡織尚少。」，不只如此，刺繡的圖案也非常多樣：「以五絲刺雲日、花草、麟鳳、魚龍、美男子、婦人之狀相矜耀為觀美。」，對，清代的臺灣婦女還會在衣服上面繡美男子？？？你們當這個是痛衣嗎？？？

很多人在講起清代臺灣時，想到的通常是「械鬥」、「羅漢腳」，但這段不常被提及的服裝史，也是台灣歷史上一小抹鮮豔的色彩呢！如果喜歡，不妨幫我們分享出去吧！