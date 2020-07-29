快訊

整理包／中獎率僅4％！客庄旅遊券中午直播抽獎 來查消費10大問答

2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
清領中期閩籍少女（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：伊藤笑）
清領中期閩籍少女（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：伊藤笑）

袨服茜裙，粧盈珠翠

　　你平常都穿什麼服裝呢？

　　一般而言，臺灣漢人除了平常穿的服裝以外，還有「盛裝」。盛裝通常在節日喜慶時穿著，有著見客、炫耀的性質，也通常會較為精緻華美。因此流傳下來的文物類別也通常為「盛裝」，由於製作工藝精良，較有人願意收藏以傳世。

　　然而在清領中期時，臺灣整體風氣崇尚奢靡，盛裝與一般日常服裝的界線模糊，婦女會穿著黑的的上衣與大紅色的裙子，頭上戴滿飾品「招搖過市」，這點也讓許多從清廷來就職的官員頭痛，「若使賈生來此地，未知流涕更何如！」

　　（若是提出改易服色制度，來定君臣地位的賈誼來到臺灣，必定會為此服飾僭越的嚴重情況而痛哭流涕的吧！）

　　這裡我們的繪製仍是以目前傳世的文物為主，主要參考國立歷史博物館所藏的「湖水綠提花羅大襟女衫」，它的袖口和襟上皆有緄極寬的粉紅色素緞，加連續盤長紋、菊花紋的織帶，還有花形鈕釦和襟端挖貼手法的球形花紋飾，是同時代藏品裡極有特色的一件服裝。

湖水綠提花羅大襟女衫（圖／國立歷史博物館　提供）
湖水綠提花羅大襟女衫（圖／國立歷史博物館　提供）

閩籍女性盛裝

埒總頭+大頭鬃

　　「埒總頭」是前額的髮式，意思是將所有的髮往後梳（無瀏海等等樣式）；「大頭鬃」則是髻的樣式，將頭髮挽在髮後，再插上釵簪。這種髮式皆出自日本時代1921年的〈臺灣風俗志〉，書裡描述該髮型較偏向南部地區流行、且多為中老年人的髮型。但日本時代紀錄與清中葉時代相差甚遠，且在查閱清末少婦也有類似髮型，因此在參考清領中期婦女的髮型時，將兩者搭配。

大襟衫

　　大襟衫是清代漢人婦女常穿的一種衣服形制，「大襟」意指右衽的衣衫（「俗以右為大手，故名右襟為大襟」），同時在領口、袖口，鑲上「緄邊」作為裝飾。大襟衫也會因為年代流行而緄邊寬度、衣袖長度略有差異，像是在清中葉時期，大襟衫袖口寬約近二十公分，與緄邊也較其他年代偏寬、繁複華麗，衣襬大概至臀部左右。

馬面裙

　　「馬面裙」指裙子兩側打摺，但中間有一段光面，俗稱「馬面」。馬面裙從明代開始流行，直到日本時代初期仍有婦女穿著，明末清初時期開始習慣以繡紋、織帶裝飾馬面，從一開始的明末清初的小繡花與白裙，清中期逐漸發展至有大片象徵福氣的蝙蝠、如意等等紋樣。

翹鞋

　　一般裹小腳女性穿的鞋子，俗稱「三寸金蓮」，因為前頭有翹起被稱為「翹鞋」，因為搭配盛裝的服飾，也有許多刺繡裝飾。

擁傘踅通逵中，略無顧忌

　　「婦女出不乘輿，袨服茜裙，擁傘踅通逵中，略無顧忌。」

　　這段話出自乾隆時期的《海東札記》，當年的婦女出門不坐轎子，而是穿著華美的衣服直接走在路上，或是乘坐牛車，讓每個人都能觀賞到她的服裝。（女孩們：坐轎子會被擋到啊！），可以見得當年臺灣的民風奔放。

　　並且因為臺灣不產桑蠶，所以織布業不發達，但也反而讓繡補業非常興盛，據說還可以和蘇杭一帶匹敵：「刺繡之工，匹於蘇廣。惟蠶事未興，紡織尚少。」，不只如此，刺繡的圖案也非常多樣：「以五絲刺雲日、花草、麟鳳、魚龍、美男子、婦人之狀相矜耀為觀美。」，對，清代的臺灣婦女還會在衣服上面繡美男子？？？你們當這個是痛衣嗎？？？

　　很多人在講起清代臺灣時，想到的通常是「械鬥」、「羅漢腳」，但這段不常被提及的服裝史，也是台灣歷史上一小抹鮮豔的色彩呢！如果喜歡，不妨幫我們分享出去吧！

參考資料：

◆中研院〈番社采風圖〉

◆高本莉《台灣早期民間服飾》

◆網站〈台灣女人〉

◆網站〈數位典藏授權平台〉

◆陳佩婷〈台灣衫到洋服 －台灣婦女洋裁的發展歷史〉

委託繪師：

伊藤笑


髮型

延伸閱讀

【臺灣服飾誌】明鄭時期的陳永華穿什麼？

【臺灣服飾誌】明鄭時期的郡王妃妾可能穿什麼？

【臺灣服飾誌】明鄭時期的延平王穿什麼？（常服）

【臺灣服飾誌】荷西時期在臺灣的荷蘭女眷穿什麼？

相關新聞

【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

你平常都穿什麼服裝呢？一般而言，臺灣漢人除了平常穿的服裝以外，還有「盛裝」。盛裝通常在節日喜慶時穿著，有著見客、炫耀的性質，也通常會較為精緻華美。然而在清領中期時，臺灣整體風氣崇尚奢靡，盛裝與一般日常服裝的界線模糊，那麼當時的臺灣閩籍少女，平常都穿什麼呢？

【瓶說書】#2 化解人際衝突！從《別人怎麼對你，都是你教的》讀起

關係是互動出來的，有沒有可能是你把對方培養成今天這樣？他人是一面鏡子，透過鏡子，我們看到的其實是真實的自己。你對各種關係的困惑、你對各類困境的提問，及答案，就在這本書裡。

十九世紀宣道師李庥的臺灣傳教行腳

比起 19 世紀各式訪客的短暫停留，長老教會的宣教師在此長期耕耘，他們推動的醫療、教育等貢獻亦為後人所知。然而，在當地人民對外國人抱持高度敵意的狀態下，如何獲得信賴、甚至達成「改變信仰」這看似不可能的任務呢？

【英國連線】小演員生存本不易，遇到疫情更坎坷

自3月起，英國政府lockdown以來超過一個多月，在這個人口複雜且密集的國家，看來要成功防疫還是得再努力。今天，就來跟大家談談近期，我住在英國的狀況和英國人怎麼看待這次疫情。

逃離雨林，種出雨林──訪《野豬渡河》張貴興

編按：臺灣文學獎近年朝向創作類、圖書類兩大獎項舉辦，每年獎勵優秀臺灣文學創作，2020年臺灣文學獎已完成收件，正進入評審階段。本專訪訪問對象為2019年以《野豬渡河》(聯經出版)獲得臺灣文學金典獎圖書類「年度大獎」的作家張貴興，他以絢麗的筆法書寫日本殖民下的婆羅洲，呈現獨樹一格的文學風格，日前張貴興也以同一本著作獲得第七屆聯合報文學大獎。

陳予新如願唱演《何日君再來》：「因為鄧麗君，我從小立志當歌手」

陳予新九歲時，聽到鄧麗君的歌後立志要當歌手，而後參加歌唱比賽時被知名音樂人姚謙發掘，成為林憶蓮、蕭亞軒的師妹，留學美國時念的是商學院，卻因為無法割捨對唱歌的愛，放棄高薪回台灣，決心一圓歌手夢，在第三屆《超級星光大道》一鳴驚人。 這位有著亮眼的外型與迷人的嗓音的實力派唱將，將在9月4日於新竹市文化局演藝廳上演的音樂劇《何日君再來》中，飾演貴氣千金，甩開害羞本性與對手大談感情戲，並以新意詮釋從小聽到大的、自己最愛的鄧麗君歌曲。

【瓶說書】#1 給成年孤兒，談《如何清空父母的家》

每一個人，都會以各自特殊的方式，來經歷這場喪親的情緒風暴，而且只能自己面對。 清空死者的家，讓喪親之痛更為艱鉅。但清空，也是為了把自己清乾淨，將自己的面具摘下來，讓自己宣洩出來。

清代國考生也要補習、模擬考？大清科舉應考攻略

理想好學校、公職鐵飯碗，為了追逐風追逐夢想，現代考生們煎熬奮戰── 你們的苦，古人懂！為求一朝金榜題名天下知，清朝讀書人寒窗十年，不少人甚至活到老、考到老，一生懸命只為科舉功名，讓乾隆皇都忍不住下令，七十歲以上的老舉人可直接獲職銜。中研院歷史文物陳列館推出「金榜行動」線上展覽，研之有物帶你一同透視清代科舉，即使一覺醒來魂穿大清，也能知己知彼搶登金榜。

【台書在日本】這些年，日本讀者看的台灣書──現況篇

近兩年台灣狂潮席捲日本，不管是瘋珍奶、瘋誠品，乃至瘋台灣的IT大臣或阿中部長，已經有越來越多的日本群眾，向我們顯露出渴望台灣更深層文化的模樣。台灣的出版人們，你家的書是否已準備好跨出國門，向日本讀者展現我們特有的文化魅力？當日本讀者掩卷探問：「下一本該讀什麼好？」時，你又將端出什麼書種菜色，來贏得他們的展讀共鳴？

【青鳥居所】記憶藏在遺忘裡 ——朱嘉漢《裡面的裡面》新書分享會

書寫這個故事，追逐消逝的痕跡。在歷史的裡面，以為一無所有，卻在那更裡面之處，一次向我袒露。那些稍微活久一點的、被留下的人，保留著他人的祕密，直到成為自己的祕密之時，他者與自我的祕密，才終於找到安棲之所。

【臺灣服飾誌】清領前期的士人「社師」穿什麼？

這裡的「士人」圖像出自〈番社采風圖──社師〉，「社師」是指雍正年間後，在各平埔族村社設立的漢文教師，負責教導平埔族兒童讀寫字、儒家經典、並接受背誦的考試。那麼當時的士人社師，都穿些什麼呢？

【故宮文物月刊】筆歌墨舞—故宮繪畫導賞

「筆歌墨舞—故宮繪畫導賞」為故宮109年度第二季的繪畫例行展，透過陳列後世偽託、想像的唐（618-907）、宋（960-1279）畫家作品，帶領觀眾理解畫史裡常見傳稱、託附名家，以及對名家作品傳移摹寫的現象。

熱門新聞

數萬鄉民推爆靈異作家　路邊攤新書「讀創故事」搶先看！

【媽媽心機】Awin／雅雯我愛你

【大叔的中年小事】程耀毅／夢的N次方

【生活的風景】陳金鳳／牆角的奇景

2020聯合文學「熟齡限定」文學營 實現您的黃金寫作夢！

【青春名人堂】劉冠吟／努力的狼狽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。