【臺灣服飾誌】清領前期官員上班穿什麼？

福建分巡臺灣道

這邊選擇的官職是「臺灣道」，是清代臺灣未建省之前的最高官職之一。

「道」（又稱「道員」）是清朝時，「省」與「府州」之間的一個類似於行政區的規劃。道員的權力凌駕於臺灣「府」之上，但仍受福建省管轄。

「臺灣道」的位階為正四品文官，清朝為避免培植地方勢力，主官皆從外地輪調，所以此官職不會是臺灣人擔任。除此之外，清廷也會增設「監察御史」，來制衡道員的權力，像是之前參考的〈番社采風圖〉，就是由當時駐台的監察御史命令畫工繪製的。

官員補褂（常服）

清朝補褂穿著（圖／臺灣服飾誌 提供）

清代官服在不同場合有不同的差別。比如「朝服」、「吉服」，都是在比較正式的特殊場合裡才會穿的禮服。「朝服」為最正式的服飾，大多在大典、祭祀時被穿上，而吉服是略低一個層次的禮服，大多使用在節日宴請時。除此之外，在畫「容像」時也會把朝服拿出來穿，因為朝服較常服來的華麗精緻，也能象徵社經地位，大概就跟拍沙龍照時會穿上自己最正式的衣服一樣。

但官員們最實用的仍然是「常服」，常服並不是像我們想像的「日常之服」，而是「常朝之服」，有點類似辦公服裝。常服的長袍可以單穿，有時也會有「袍＋褂」的搭配，將常服袍穿在裡面，外面套一件代表官職的「補褂」便算常服。這邊介紹的就是這種搭配。

夏常服冠（吉服冠）＋頂戴

清朝帽子有分多種，這頂「常服冠」是官員夏日所用官帽，材料大多為藤、竹製成，先裹一層白色的綾羅，外面再覆著紅纓。

而上面的那有珠子的「頂戴」，則是代表著他的官職，隨著每顆頂珠的寶石不同，他的位階也不一樣，像這邊的四品就是「青金石」（有時也會使用不透明的藍色玻璃）。除此之外，若是功勳卓著的大臣，則有可能會被皇上封賜孔雀羽毛製的「花翎」。

朝珠

朝珠是清朝官服的一種佩掛物，掛在頸項垂於胸前，通常共108顆，每27顆間穿入一粒大珠，大珠共四顆，稱分珠。

常服袍

這件「常服」分為二部分，一件是「常服袍」。

常服袍通常是石青色或靛青色的，形制上與一般長袍相差不大，但是袖口處多有蓋至手臂的「馬蹄袖」。若官員是皇親國戚，則衣襬會開四岔（前後左右），一般官吏則是只開兩岔（前後）。因為是常服袍，不同於大型場合用的朝服、吉服等，在袖口、衣襬處皆沒有刺繡。

補褂

套在常服袍外面的那件則是「補褂」，又稱為「補服」。

補褂名稱由來主要是因為胸前後背都綴有一塊方形「補子」，補子是區分官品階級的重要特徵之一，補子上的動物，文官是禽鳥，武官則是猛獸，不同種類的動物也代表不同官階。

套褲＋方頭靴

因為常服袍有開衩的設計，所以要搭配穿在內裡的套褲，才不會因此走光；「方頭靴」的靴類在清代多為官吏階級穿著，而且「方頭」在清代才開始興起，明代靴類則多為尖頭。

山雨欲來風滿樓

臺灣道為1727年－1885年的最高官衙之一，這個職位在臺一百多年，經歷了好幾位皇帝的轉換，相較起來人類短短的生命，在綿長的歷史交替裡顯得渺小脆弱。那時的臺灣尚未建省，也未曾想過在遙遠地區傳來的戰役，會影響未來的臺灣政權轉移。

這是清領初、中期的最後一篇介紹，我們接下來會介紹清朝開港後的臺灣服裝。西化影響、多元族群，地方的仕紳與蓬勃的文化，那是一個文物極多、豐富多彩的年代，也是一個影響臺灣極為重要的年代。