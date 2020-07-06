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「鏢局」俠客如何行走江湖？朝廷文書一解身世之謎

聯合新聞網 / 研之有物
客棧、鏢局幾乎是武俠小說必備元素，各路人馬、江湖恩怨都會在此遭逢，構築出武俠世界裡人與人的情義互動。 圖片來源│「鏢局」（煙畫），《中國・老360行》（天津 : 百花文艺出版社，2003）
客棧、鏢局幾乎是武俠小說必備元素，各路人馬、江湖恩怨都會在此遭逢，構築出武俠世界裡人與人的情義互動。
圖片來源│「鏢局」（煙畫），《中國・老360行》（天津 : 百花文艺出版社，2003）

從檔案文書揭開鏢局之謎

「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！」屠龍刀為《倚天屠龍記》揭開序幕，隨寶刀一同出場的「龍門鏢局」，也就此捲入江湖腥風血雨，帶出高潮迭起的劇情。然而考據歷史，「鏢局」現身在金庸此劇裡，其實存在著意想不到的歷史疑義。「研之有物」專訪中研院歷史語言研究所陳熙遠研究員，透過明清檔案文書，帶你一同揭開歷史上鏢局俠客的身世之謎。

採訪編輯｜蕭智帆；美術編輯｜林洵安

「保標」藏在公文裡：應援廟堂戰

中研院史語所研究員陳熙遠戴上手套，謹慎地翻閱明清公文檔案，他首先解讀一紙兵科抄件，封面標名為「崇禎十六年正月六日到〔兵〕部」。

這紙公文來自晚明崇禎年間。當時，面對清朝前身的後金威脅，山東臨清位處咽喉重地，「居守不可無人」。防護山東東兗東路署總兵官劉源清，便上書奏請朝廷，希冀在只剩一千兵的基礎上，能新增兩千人力。

特別的是，這個新增兵力的來源是「募保標之兵」──從「保標」行業招募兵源！

從「兩千」之數可以推測：保標作為民間的武行，當時已擁有相當數量與身分辨識度，足以引起地方官員注意，奏請招募，以資抵禦外侮。保標，出乎意料現身在明代官方公文裡。

不過，劉源清其實並非第一個向朝廷請求招募保標，填補兵力的官員。

劉源清提議「募保標之兵」的奏文，封面註記崇禎皇帝在正月初四降旨批示。圖片來源│〈署總兵劉源清奏為恭謝天恩等事〉，中央研究院歷史語言研究所
劉源清提議「募保標之兵」的奏文，封面註記崇禎皇帝在正月初四降旨批示。
圖片來源│〈署總兵劉源清奏為恭謝天恩等事〉，中央研究院歷史語言研究所


龍門鏢局 VS 福威鏢局的歷史真相

透過檔案文書，陳熙遠繼續追溯。他發現最早的保標、標兵現身於明代中期。

明代中葉，國家抵禦外侮的軍事制度已開始崩解，地方官員陸續向上級徵求調兵。在萬曆年間，河南道監察御史盧謙便請求招募山東臨清一帶的江湖好手，為朝廷效命，「蓋臨清以護送標客為生業，其習于武事，無人不然。」

這無人不曉的臨清「護送標客者」，正是我們熟悉的「保標」！

在兵源不足的時代，把腦筋動到江湖俠客身上的，當然不只盧謙一人。陝西監察御史牟志夔也曾在上疏的公文中提到：「有兵之處，以所募之兵應。如河南之毛兵、少林之僧兵、山東臨清之獲（護）送標兵之類，并他州縣驍勇應募者。」

公文中除了「標兵」，牟志夔還建議了其他募兵來源：河南擅長狩獵的「毛葫蘆兵」、上溯自唐代的少林「僧兵」。透過標兵、毛兵、僧兵三者共募，抵抗外敵。

由此可見，國家江山臨危之際，民間顯赫有名、擁有一定數量的江湖好手，紛紛成為地方官員廣招兵馬的來源。

透過這幾則明朝萬曆中、晚期的上疏公文，陳熙遠挖掘出史料中的保標身影，這也是目前最早出現「保標」的文獻檔案。由此能推估：我們與保標的距離，其實沒有文學影視想像的那麼「久遠」。

保標，始於明代中期，盛於晚明。

那麼，回頭檢視小說，金庸為《倚天屠龍記》設定的是元朝背景──保標存在這個虛構世界裡，至少比史實早了三百年！

不過，陳熙遠提及，金庸的另一部鉅作《笑傲江湖》，反倒貼近歷史紀錄。這部小說雖然被刻意隱去時代背景，但從劇中一幕──向問天拿出一幅題著「北宋范中立谿山行旅圖」的畫作（此題字出自晚明董其昌之手），可以推測出故事時間點：晚明至乾隆年間。如此看來，小說裡的「福威鏢局」意外符合了保標的史實年代。

清代以後，保標已常見於通俗小說、報章畫刊，可見這項職業為人熟知。圖片來源│〈鏢師拒盜〉吳友如等畫，《點石齋畫報》（大可堂版）冊 14，頁 141
清代以後，保標已常見於通俗小說、報章畫刊，可見這項職業為人熟知。
圖片來源│〈鏢師拒盜〉吳友如等畫，《點石齋畫報》（大可堂版）冊 14，頁 141


行走江湖，保標保護誰？

保標的行業首見於明代，並在國家危急之際，作為廟堂保衛戰的兵力。但細心的讀者也許會好奇：為何當時有那麼多武林好手，聚集在山東臨清一帶？保標究竟如何興起？

這得從地緣政治談起：保標行業的興盛與「京杭大運河」大有關聯。

京杭大運河北起北京、南至杭州，並與海河、黃河、淮河、長江、錢塘江等五大水系互為相通。其中，「山東臨清」便是位於京杭大運河與衛河的交匯之處。

在隋朝的航運基礎上，元代修鑿開通了京杭大運河，流經直隸、山東、江蘇與浙江等地。臨清位於運河要道，有「天下咽喉」之稱，商貿活動發達。圖片來源│陳熙遠提供，中研院地理資訊科學研究專題中心繪製 圖片美化│林洵安
在隋朝的航運基礎上，元代修鑿開通了京杭大運河，流經直隸、山東、江蘇與浙江等地。臨清位於運河要道，有「天下咽喉」之稱，商貿活動發達。
圖片來源│陳熙遠提供，中研院地理資訊科學研究專題中心繪製 圖片美化│林洵安

所謂「南北之襟喉，天下之都會」，臨清位居南北水陸樞紐，富庶繁華，明代中葉逐漸發展為商業大城，是兵家必爭的寶庫資源。

此處商客南來北往，商貿活動絡繹不絕，其中江南生產的「棉布」是首要熱門商品。不時有北方商人攜帶大批銀兩，到江南購置棉布再運回北方，因而成為沿途山賊、河匪覬覦打劫的目標。專門隨行護送商貨的「保標」及「標局」，由此應運而生，在臨清一帶聚集為數不少的江湖武力。

行文至此，眼尖的讀者或許已經發現，本文用的是「保標」，而非我們慣用的「保鏢」。原來，這也和明代山東臨清的商貨有關。

保標的「標」，指的即是「標布」，也就是當時貿易往來的棉布。

從標布延伸，明代與「標」相關的詞彙，大多和商業布匹有關。布匹商行是「標號」，運送布匹來往經商者為「標商、標客」，運輸布匹的船隻為「標船」，而「保標」也即是保護標布、標商的護衛。

那麼，與布匹相關的「標」，何時演變為金字旁的「鏢」？

曾有學者揣測，或許跟標局使用的武器「飛鏢」有關；但透過史料的驗證，可排除這項推測，當時保標用的多是長鎗。保標的「標」字應與標布有關，直到清雍正年間，「保標」才慢慢變成今天慣用的「保鏢」與「鏢局」。


秀蓮不只存在臥虎藏龍！

隨著時代遞嬗，保標也有些改變。除了護衛商貨，他們還扮演「隨扈」角色，護送辭官或告老還鄉的官員，保護沿途家當、家眷的安危。因此，在標商招募之外，逐漸衍生成專責保護人力、財貨的一門職業，就如同古代版的「保全人員」。

此外，電視、電影裡的鏢師多是身騎駿馬，護衛著車隊。事實上，因著地域差異，保標也有「南船北馬」不同護送型態。例如《金瓶梅》中描述西門慶經營「標船」購置標布，雖然書中沒有提到隨船護衛，但可以推測，護送布貨買賣的武力需求應該逐漸形成。

有趣的是，身懷武藝的民間俠客絕非只有男子！清代圖像曾出現「婦女保標」的身影，形象就像《臥虎藏龍》中的俞秀蓮。

從清代的婦女保標圖像可知，那些舞刀弄鎗、英姿颯爽的女俠其來有自，不只是小說家的虛構幻想。圖片來源│〈姑嫂保鏢〉，吳友如等畫，《點石齋畫報》（大可堂版）冊 12，頁 2
從清代的婦女保標圖像可知，那些舞刀弄鎗、英姿颯爽的女俠其來有自，不只是小說家的虛構幻想。
圖片來源│〈姑嫂保鏢〉，吳友如等畫，《點石齋畫報》（大可堂版）冊 12，頁 2


歷史學家如何研究江湖？

保標、鏢局武師行走江湖，最常出現在武俠故事、演義小說，歷史研究者為何對文學稗史的元素感到好奇？從檔案文書梳理出的廟堂、江湖，又能開展出什麼歷史視野？

陳熙遠解釋：「不同時代的歷史學家，必須透過資料提出新的見解。」過去的檔案研究，多半側重帝王將相，然而，

官方檔案，也是理解庶民生活的一種方式，而且能幫助我們勾勒出屬於「江湖」的市井圖像。

何謂「江湖」？從英文翻譯來看，無論是意譯的 “ under the world ” 或諧音的 “ ganghood ” ，兩種翻譯各自突顯了江湖的某個側面，但仍與中文本義有點隔閡，不論如何，它們都傾向將「江湖」視作是「廟堂」無法管控的世界。然而，江湖果真與廟堂毫無干係嗎？

過去，對江湖的想像大多來自文學創作，虛實之間不易甄定。以金庸小說為例，若比對作品與歷史材料就會發現：行走江湖的保鏢俠客，絕非只是武林傳說。然而，文學與史實依然有些差距，我們如何更貼近真實？現存的官方檔案，便暗含了考證江湖實況的蛛絲馬跡！

「以前只能用旁敲側擊的方式，建構對江湖的想像，文書檔案提供了另一種探究江湖圖像的線索。」文書檔案向來被用來解讀朝堂將相，陳熙遠卻以庶民生活為目標，拉出江湖與廟堂間千絲萬縷的關係。

從廟堂到江湖，再從江湖回返廟堂，回到最初那份奏文，劉源清的江湖英雄決戰之策，成功了嗎？

翻開史料：崇禎十六年，劉源清率領三千兵馬，在山東曲阜左近的徂徠山與清軍會戰，最終血戰而亡。江山存亡之際，行走江湖的武林俠客雖投身護衛廟堂的沙場上，即便各個身手矯健，恐怕仍是烏合之眾，難敵訓練有素的正規軍隊，終究淹沒在歷史的狂瀾裡。

崇禎十六年，劉源清募得義勇萬餘，他挑選其中精銳三千欲會合大軍夾擊清兵，但卻在徂徕山遭遇清軍，最終血戰而亡，即使英雄俠客也難敵廟堂改換江山的大局之勢。圖片來源│〈兵部為塘報孤軍死戰捐軀事〉，中研院歷史語言研究所
崇禎十六年，劉源清募得義勇萬餘，他挑選其中精銳三千欲會合大軍夾擊清兵，但卻在徂徕山遭遇清軍，最終血戰而亡，即使英雄俠客也難敵廟堂改換江山的大局之勢。
圖片來源│〈兵部為塘報孤軍死戰捐軀事〉，中研院歷史語言研究所


延伸閱讀：

歷史和我們有多遠？陳熙遠

清朝詔書大發現！皇帝原來這樣想

◆陳熙遠，〈依違於江湖與廟堂之間——明清之際保標行跡考〉，《新史學》29 卷 2 期，2018

陳熙遠，〈保標：從行走江湖到效命沙場〉《中研院訊》1698 期

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「行走江湖的「保標」，真的存在嗎？官方公文找答案」，未經同意，請勿轉載。


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