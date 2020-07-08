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【故宮文物月刊】筆歌墨舞—故宮繪畫導賞

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
明　孫龍　寫生冊　荇藻魚蝦　冊　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
明　孫龍　寫生冊　荇藻魚蝦　冊　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

文／許文美（任職於國立故宮博物院書畫處）

圖／國立故宮博物院提供


「筆歌墨舞—故宮繪畫導賞」為故宮109年度第二季的繪畫例行展，透過陳列後世偽託、想像的唐（618-907）、宋（960-1279）畫家作品，帶領觀眾理解畫史裡常見傳稱、託附名家，以及對名家作品傳移摹寫的現象。內容同時呈現繪畫史發展中，畫家對於用筆、用墨的重視。展品宋米友仁（1074-1153）〈雲山得意圖〉卷、元倪瓚（1301-1374）〈紫芝山房圖〉軸，代表文人畫墨戲及抒情表意的精神。以筆墨點染表現萬物生意，亦為繪畫史精彩的篇章，明孫龍（活動於十五世紀上半）《寫生冊》、沈周（1427-1509）《寫意冊》，皆為筆墨簡率，所現物象靈動，生意十足的精采畫作。而清初正統派畫家，以山水詮釋黃公望「峰巒渾厚，草木華滋」的筆墨表現，也從康熙朝王敬銘（1668-1721）〈畫山水〉軸看到具體呈現。進入近現代之後，畫家們對於筆墨的探索仍不遺餘力，名家傅狷夫（1910-2007）〈悟墨〉一軸，揮灑自如，墨色淋漓，為畫家對筆墨的領略與實踐。

明　沈周　寫意冊　慈烏圖　冊　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
明　沈周　寫意冊　慈烏圖　冊　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

展覽首先映入觀眾眼簾的作品為傳唐代楊昇〈畫山水〉卷。此幅手卷為晚明畫家對於早期山水畫的揣摩之作。畫中山石造型呈現對稱的圓弧形或古拙的錐形，並且用紅、綠等鮮豔設色表現林木，色彩繽紛。卷後有偽託南宋樓觀（生卒年不詳）之題跋：「梁天監中，張僧繇每於縑素上，不用墨筆，獨以青綠重色，圖成峰嵐泉石，謂之抹骨法，馳譽一時。後惟楊昇學之，能得其祕。此卷頗有出藍意。煙雲吞吐，樓閣參差，元氣渾成中，天機自然流出，令人不可端睨。米氏父子，擅寫無根樹，懵懂山，所謂五嶽在掌，宇宙在胸矣。獨於此法，不能著一筆，庸史可知也，覽者勿輕視之。寶慶丁亥四月，錢塘樓觀識。」晚明以前的畫史記載中，唐代畫家楊昇擅長題材為人物畫或肖像畫，一直到晚明時期，才出現作「沒骨山水」畫的記載。

傳唐　楊昇　畫山水　卷　局部　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
傳唐　楊昇　畫山水　卷　局部　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

傳唐　楊昇　畫山水　卷　局部　卷後偽託南宋樓觀跋語　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
傳唐　楊昇　畫山水　卷　局部　卷後偽託南宋樓觀跋語　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

宋米友仁（1074-1153）〈雲山得意圖〉卷以淡墨鉤雲，側筆臥鋒點苔，並以水墨暈滲的染法描繪瞬息萬變的煙雲霧景。筆跡模糊，墨染淡雅，是米氏雲山傳統的典型。石慢考察存世米友仁作品，認為其中〈瀟湘奇觀圖〉卷（北京故宮博物院藏）、〈遠岫晴雲〉軸（大阪市立美術館藏）、〈雲山圖〉卷（大都會藝術博物館藏）、〈雲山圖〉卷（克里夫蘭博物館〔Cleveland Museum of Art〕藏）等四幅為真蹟。關於〈雲山得意圖〉卷，石慢認為是時代較早的臨摹作品，且為佳本。再者，從上海博物館藏〈瀟湘白雲圖〉比較歸納，兩幅的構圖以佛塔為中心的段落相當接近，由此可見這類作為米氏雲山風格的流傳作品。

宋　米友仁　雲山得意圖　卷　局部　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
宋　米友仁　雲山得意圖　卷　局部　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

〈雲山得意圖〉畫幅卷後另紙為米友仁自題，識語提及紹興乙卯（1135）年間在李振叔家得見舊作，由此抒發世人看重並欲得己作，但知之者卻甚少的感慨，囑咐藏家珍愛藏品。石慢亦根據題識內容，聯結米友仁生平事蹟，認為米友仁經歷北宋末年金兵追逐、破壞的世局，於南宋紹興初年「老境於世海中」，日趨年邁的米友仁身處動盪時局，依賴「靜室僧趺」的靜坐以「忘懷萬慮」。由於米友仁傳世書蹟頗少，此題識與米友仁父親米芾—北宋著名書法家和鑑賞家之作如〈書識語〉相較，可見書風傳承。

宋　米友仁　雲山得意圖　局部　自題　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
宋　米友仁　雲山得意圖　局部　自題　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

宋　米芾　書識語　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
宋　米芾　書識語　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

元倪瓚（1301-1374）〈紫芝山房圖〉，前景畫坡陀、疏木、巨石、和幾竿竹枝襯托空亭，中景的江面遼闊，觀者從近岸坡陀，隔著廣闊的江面，望向低緩的遠山。畫幅構圖簡潔，筆墨層疊抒緩，具有清逸蕭疏之意趣。上方倪瓚題識：「山房臨碧海，□□紫芝榮。雲上飛鳧舄，（林字點去）月中聞鳳笙。朮煙生石，竹雪灑前楹。誰見陳高士，熙夷善養生。八月廿日為叔平畫紫芝山房圖。并賦五言。瓚。」此幅雖無年款，根據畫風特色，推測為倪氏七十歲左右之作。

元　倪瓚　紫芝山房圖　軸　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）
元　倪瓚　紫芝山房圖　軸　國立故宮博物院藏（圖／國立故宮博物院提供）

本文摘錄自《故宮文物月刊》447期6月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


國立故宮博物院官網連結

展覽資訊：

筆歌墨舞—故宮繪畫導賞

展期與陳列：2020/04/08~07/05，北部院區第一展覽區210

瞭解更多：https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=04011113


北京故宮 博物館 考察

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