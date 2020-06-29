【青鳥居所】真理盜火者的愛與命運 ——《渴飲光流》

文／吳懷晨；圖片提供／國立臺北藝術大學教務處出版中心

書名：《渴飲光流》作者：吳懷晨 出版社：麥田／城邦文化出版時間：2020年4月1日

「蒙太奇般的架構，遊走在夢與神話，虛構與歷史的疆界，拷打著記憶與救贖的不可思議之書。」

《渴飲光流》由逾千行的魔幻政治詩篇架構而成，以白色恐怖時期追求真理的盜火者為主角，藉由一段哀絕的愛情故事，逼仄著臺灣禁忌的傷痕。

《渴飲光流》節選 (原長詩共六十四帖)

〈第三帖〉

穿過林投葉

我們穿過林投葉

往嶙峋的海岸線

往炙熱的採石場

沒有牆外的高牆內，我們努力建設屋宇。

一群穿著卡其衣服的新生

穿過林投葉

我們穿過五節芒

往鹽分銷蝕的草叢

往藍天放封的園子

沒有牆外的高牆內，我們努力耕種作物。

穿過五節芒

穿過西北風

我們變成小雨點

一點一點絳染梅花鹿

滿山淨白野百合

是一座座小小的信心的燈塔

領航我們囚禁的心。

穿過無根藤

我們穿過無根藤

養豬，掘地瓜，落花生

囚禁者也是真正的勞動者

沒有牆外的高牆內，我們努力教養新生。

島上調皮的頑童，船上憨直的漁民

穿過他們眼珠的視野

穿過他們風霜的腥味

調配他們講述國語的牙

讓餐桌上的糖都甜膩他們教養的嘴

我們是穿著卡其服的新生

也是理念最虔敬的師資。

穿過靈魂的瀉槽

穿過遭瀆的信仰

夸父，連神祇都認不出他美麗的才華

舊檜木、鋤頭柄嫁接手裡吹吹氣

就雕琢出一把棽麗的提琴

我弓弦一拉，夜晚的營火熊熊

民眾看著大字報，識字朗朗唱

淳厚的和聲，回饋的愛。

薛西弗斯，連天使都認不出他美麗的才華

一整套煥綺的星圖在他手中幻化

群星奔騰如舞

沒有域外的獄內，宇宙賦格明亮

心在沒有牆外的高牆內

樂章哀而不傷

鄉土是星雲的主旋律

質盎的恆星繞藍色的行板。

穿過離婚證書，也穿過

死亡證書

穿過林投葉，穿過木麻黃

歲月追擊著歲月的影

命運在命運中日漸傷淡

滿山淨白野百合，新生

搖曳，是一座座悲傷

溫柔但信心的塔，我們

穿過林投葉。

〈第五十二帖〉

穿過情資線

我們穿過情資線

我們穿過要塞圖

往偽人民武裝的保衛隊

往普匪羅米修斯的逃匿區

沒有階級成分的高牆外，我們努力建設屋宇。

穿過泛黃紙張

穿過褪色墨水，我們

穿過指導員的鑑定

一群芳名有載的運動者

無視國家綱領，穿越獨立陣地

我們往電波山地的連線

往鹽分銷蝕的海濱

我們往藍天放封的亞熱帶丘嶺

沒有人欺人的高牆外，我們努力耕種作物。

總要掌握大方向

總是心疼台灣底層赤貧者

我們願與上帝同跌倒，我們

不願屈服槽饙下

鬥陣作一隻快樂的食豬。

穿過匪幹中心

穿過朱毛匪幫地下黨部與薛匪西弗斯在奈何鄉成立小組任書記

繼而擴充支部由夸匪夫領導從事宣傳冥黨主義調查社會動態。

穿過過盛的民族意識

穿過樸素的歷史白霧

合法掩護非法，面對懲治叛亂條例

我們穿過打印的流水號

瘋癲掩護理智——

我們正義的心便有眼淚先掉下來

花果凋零樂園飄搖

穿過南所與大廟，汙濁的空氣排泄的水壓

穿過仁義禮智信等層層卷宗。

便衣穿過黑夜

闖入四處翻

我兒心善良，我兒心理想

深知努力乃抱基督愛

我兒最後乃以路途走得過遠身先死

穿過大灘烏黑的血

穿過右後背肋骨折斷九支左側折斷三支腹腔積血嚴重肝肺破裂

腎臟一邊腫脹恥骨斷裂（下體遭重重擊）對理想國坦白從寬。

穿過極樂殯儀館，穿過養育之恩

(被)對不起您，(被)請您寬恕

(被)反留給您您您您悲傷

有體有魂的冤屈者死前這點淚不已

若陰間該見何言說？

善者福

惡者禍，直之升屈之沉

奈何之水西流急

穿過事事施奸巧之世人

穿過千迴拔舌罪人肩掇之業力

登天梯過金橋

朱衣玄冠引入見。

穿過離婚證書，也穿過

死亡證書

抓得到肉身不得逮捕是靈魂

穿過林投葉

穿過木麻黃

歲月追擊著歲月的影

命運在命運中日漸傷淡

滿山淨白野百合，新生

搖曳，是一座座悲傷

溫柔但信心的塔，我們

穿過林投葉。

活動資訊

「逾千行的魔幻政治詩篇，逼仄著臺灣禁忌的傷痕

蒙太奇般的架構，遊走在夢與神話，虛構與歷史的疆界，拷打著記憶與救贖的不可思議之書」

人類的本性總是渴求著光，不論在日常生活或追求知識的途中，都有各樣普羅米修斯這般的人物去欺騙宙斯那樣的當權者，盜火歸來。有光就必有黑暗，在追求光明與內在黑暗實有的辯證上，且聽兩位詩人對談，救贖如何可能？

⊿ 活動主題｜真理盜火者的愛與命運 ——《渴飲光流》詩集分享會

⊿ 活動講者｜吳懷晨 X楊佳嫻

⊿ 活動時間｜7/4（六） 14:30～16:00

⊿ 活動地點｜青鳥居所 （台北市大同區迪化街一段198號2樓）

⊿ 活動詳情｜https://bit.ly/37l6ge4

（免費參加，座位有限填表者優先入座喔～）