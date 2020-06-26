【青鳥書店】如果撐不下去了，就來書店吧！銀色快手的《解憂書店》

青鳥的呢喃

約莫2017年7月，獨立書店店主「銀色快手」開始當起「出租大叔」，將自己的生命片段出租給全然未知的陌生人。在兩個小時的時光中，承租者或與他心靈交流，或徵詢他的建議，而出租大叔則分享自己的專業與經驗。透過與一個又一個的案主真實接觸，兩個彼此平行的生命短暫交疊，述說平凡人背後的不尋常內心風景。

銀快大叔藉由這些體驗，揉合成十三則豐盛的生命故事，彷徨站在十字路口的迷茫行者，反映當下社會不同階層和職業領域殊異的人生縮影。而他們的欲望與煩惱，也可能是我們經歷的低潮。偶然乍現的魔術時刻，一次帶著全然接納的相談，或是一本書暗藏的啟示，都可以是改寫人生劇本的契機。期待讀者從他人的故事情節，找到適合自己前進的方向。

文／銀色快手、圖片提供／時報出版

寫給那些無法好好說話的自己

曾經收到這樣一封讀者的來信，好奇問我究竟是怎樣的契機促使我產生「出租大叔」的想法，我很願意分享我的故事，該從哪裡說起好呢？先讓我想一下。

在書房的電腦前一邊打字，一邊想著如何回覆這位讀者的來信，腦海浮現「淳一書店」四個字，那是一間神祕學書店，位於桃園市新民街某舊公寓的四樓，只開業不到一年就默默收起來，是我的一個行動實驗計畫，我很少跟別人分享它的故事，其實有許多不為人知的祕密藏在裡面。

我曾經收藏許多奇特的書籍，夢想著有一天別人會來參觀我的私人書房，加上自己對於神祕學的特殊喜好，如果在一間書店擺滿了我的收藏品，可以和同好交流，甚至進而產生某種意識上的連結，對我來說，那就是一個充滿可能性的空間，也許有一天，我會試著把淳一書店發生過的故事寫成小說也說不定。它對我別具意義，特別是「出租大叔」服務的想法，就是在這間書店誕生的，現在我要來公開這個祕密。

◇

我本來就是個很愛聊天的人，從學生時代開始便是如此，常會有人向我傾吐他的心事，我也很樂意聽對方說些什麼，有時候一聊就是一個下午，或徹夜促膝長談。如果沒有遇到緊急的事得馬上去做，我幾乎是來者不拒，與其說是聊天，我更喜歡陪伴對方的這種感覺，或許是我容易感到寂寞，聊天的時光不會覺得自己是孤單的，這樣很好。

沒有人是真正的孤島。

經營淳一書店的那段期間，我確實感受到有許多寂寞的讀者，他們單純只是需要一個安靜的角落，靜靜地看書、探索知識的黑暗邊土，或是閉上眼睛坐在沙發上聽音樂，或是看看牆上的展覽，插畫或攝影，或者走到戶外的天臺，喝一杯啤酒，或抽一根菸，沒有什麼人打擾的慢時光，書店成為一個沉默的陪伴者，讓紛亂煩躁的心安定下來。

有時候，讀者會跟我預約時間來逛書店，我們會聊書、聊電影、聊音樂。同頻率的人，話就特別多，通常會問我一些關於閱讀的想法，以及架上某本絕版書的來歷；不同頻率的人，聊起來會卡卡的，總是在一段對話後，忽然就句點了，好像打不開的蚌殼一樣，但我不會放棄，如果遇到類似的情況，我會試著敲開彼此之間那道隱形而堅固的牆，想知道躲在牆的背後會有什麼。基於這樣的好奇心，我開始意識到也許有一天，這些傾聽和陪伴會成為我未來的職業，那時候只是我腦中突然冒出來還未成熟的想法。

後來，我遇到形形色色不同的讀者，跟我預約時段，單純想要聊聊天，聊天的內容也是五花八門，有人跟我抱怨工作上的同事，有人跟我分享他的旅行計畫，有人打算出國打工度假，想問我的看法，有人找不到自己能投入熱情的事物，想瞭解我為什麼會開這樣的書店，有人面臨分手的猶豫不決，有人陷入情緒的漩渦想要掙脫出來，有人只是想找個人說說話，因為生活太苦悶了，想要找個出口，或許這時候陌生人反而比較適合扮演傾聽者的角色。

書店既是知識的窗口，也是人生的出口吧，我想。

我記得有個女孩，選擇在週末的夜晚來到書店，那晚的氣溫很舒服，她跟我說了關於工作的轉換以及感情上的變化，她還不知道自己未來的方向，想做的事情很多，到底該從哪一樣開始呢？感到有點舉棋不定。

我們索性把室內的沙發搬到戶外的天臺，手邊有超商買來的一手啤酒，天臺看得見掛在天邊的月亮，我們一直聊到了深夜，結束前，我認真地看著她說，妳未來會從事心靈方面的工作，妳會成為許多人的定心石，妳會有一個屬於自己的空間，它是書店也是工作室，會是用來靜心的地方，妳會在那裡找到自己的

使命，妳要相信自己能做得到。

她用力地點點頭，認真的眼神，彷彿夢想就在眼前，我一直相信有夢有追求的人，他的眼神必然澄澈而堅定，當時她給我的感覺就是這樣，不知不覺間，我好像說出了連自己也感到不可思議的預言，而現在的她已經在實踐我曾預言的內容，踏實而美好地活著，和更多的年輕朋友分享她自己豐盛的生命故事。

活動資訊

⊿ 活動主題｜如果撐不下去了，就來書店吧！銀色快手的《解憂書店》

⊿ 活動講者｜《解憂書店》作者 銀色快手

⊿ 活動時間｜7/4（六）19:00

⊿ 活動地點｜華山青鳥（青鳥 Bleu&Book 100台北市八德路一段1號玻璃屋2樓）