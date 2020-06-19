無心插柳卻結「美」果！奪下世界第一的「中國小姐」

文｜簡單

圖｜聯合報系資料

連方瑀、歸亞蕾、王滿嬌，這三個女人有什麼共同點？同一年出生？不是。同一所學校畢業？也不是。答案是她們都曾參選「中國小姐」。

曾經喧騰一時，引起全國關注的「中國小姐」選美，其實是一個無心插柳的結果。1950年代，歐美開始舉辦選美活動，世界小姐、環球小姐的競美，都是誕生在這個時候，許多國家也先後選派代表前往角逐「全球我最美」的后冠。不過，積極爭取國際能見度的「中華民國自由地區」臺灣卻不在角逐之列，這並不是因為我們不知道或不重視，而是因為這些國際級的選美活動中都有泳裝的項目，對於民風比較保守的臺灣社會來說，穿著泳裝在臺上比美，實在太大膽了。

1959年底，在美國加州長堤舉辦的世界小姐選拔，意外開啟了我們參與世界選美的大門。那一年，主辦單位表示，隔一年舉辦的世姐競選，參賽者不需穿著泳裝，(〈明年選舉中國小姐 參加長堤競美〉，《聯合報》1959.12.4第2版)少了泳裝的顧慮之後，1960年《大華晚報》盛大舉辦第一屆「中國小姐」選拔，要選出「中華民國自由地區」最漂亮的女人，跨海出征。

經過一連串的選拔，戴上第一屆中國小姐后冠的是林靜宜，那年她才22歲，甫自實踐家專畢業，（〈中國小姐昨選出 林靜宜榮膺第一〉《聯合報》1960.6.6第3版）帶著「國姐」的頭銜飛往美國「開疆闢土」去了。只是很可惜地，林靜宜這次世姐選美中沒有拿下任何名次。不過，儘管在正式賽事中鎩羽而歸，但「國姐」的名號卻在美國的華僑界造成轟動，林靜宜在美國停留的二個月內，行經舊金山、長堤和紐約等地，所到之處無不受到僑胞熱情的款待，一下子這個接見，一下子那個拜會，眾人爭相一睹美人的風采。(〈美的使節〉，《聯合報》1960.10.13第3版)。

這次玩真的！卯足全勁選國姐

這陣海外颳起的「林靜宜旋風」，讓政府對於國際選美賽事變得積極熱衷起來。1961年初，除了收到美國邁阿密「環球小姐」的邀請之外，英國倫敦「世界小姐」選美會也來函邀請佳麗參賽。這一次，臺灣的主辦單位拚了，卯足全勁選國姐。除了配合國際選美競賽的趨勢調整國姐評審標準之外，最後決選前還特別派出醫師團，對入圍的十五人進行嚴格的身體檢查，從腳趾甲到頭髮根，全部都用儀器探測詳加觀察並記錄。包含照肺部X光確認健康、仔細檢查有沒有灰指甲，甚至用小鐵棒敲打佳麗的牙齒以確認是否齲齒，或是腿上是否有疤痕等等，簡直堪比現代高級全身健檢的等級呢！(〈十五美人茶敘 進行詳細體檢 身體髮膚無不一一審視〉，1961.5.16《聯合報》第3版)最後，1961年的第二屆國姐由馬維君、汪麗玲和李秀英等三人奪得，分別代表國家前往長堤、邁阿密和倫敦，為國爭光。(〈本年選中姐 決增選二名〉，《聯合報》1961.3.29第3版)

派往美國長堤與邁阿密的汪麗玲和馬維君先後傳出捷報。汪麗玲入圍在邁阿密舉辦的環球小姐前十五人，馬維君也入圍長堤世界小姐前十五人，兩個人最後雖然都無法更上層樓，但也都在美國的僑界造成轟動，紐約僑領在汪麗玲造訪時，還表示願意發動募款，提供她在美國留學之用。

1960年代國內颳起選美風潮，連漫畫家以選美為題材作畫。 《聯合報》1963.7.20，第7版（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

不小心就拿到世界第一的「自由中國小姐」

相較於汪麗玲與馬維君的風光，李秀英的英倫行卻不怎麼順利。因為「中華民國」與英國當時已無正式邦交關係，使得在參賽名稱上被大做文章，一度被以要求「國民政府中國小姐」(Miss Nationalist China)的名義參加，最後雙方妥協以「自由中國小姐」的名義出賽(〈李秀英將赴英倫 以「自由中國」小姐競美〉，《聯合報》1961.7.12第3版)。

不知道是不是風雨生信心，李秀英出國參賽後完全不受先前稱謂風波的影響。她在倫敦接受當地獨立的電視系統拍攝電視，英國廣播公司也與她進行短暫訪談，報紙專欄甚至刊出特寫，最後，李秀英在四十名參賽者中脫穎而出，壓倒眾多群芳，一舉奪下倫敦世界小姐亞軍頭銜(〈英倫世界小姐選舉 李秀英榮獲第二名〉，《聯合報》1961.11.11第1版)，讓青天白日滿地紅的國旗，飄揚在沒有邦交的英國首都倫敦的選美會場上。

就在舉國為此歡騰之時，更鼓舞人心的消息緊接而來。當選第一名的英國小姐宣布結婚，放棄到手的世界小姐后冠，於是李秀英順理成章遞補，榮登世姐寶座！這項消息傳出時，李秀英正在巴黎花都會見法國華僑界，法國最暢銷的《法蘭西晚報》因此刊出特別報導，還以頭版刊載她的照片(〈法報傳英姐棄權 李秀英將登寶座〉，《聯合報》1961.11.24第3版)。李秀英榮獲世姐后座後，隨即展開國民外交之旅，從歐洲到亞洲，從法國、西班牙、比利時、土耳其再到泰國、越南、菲律賓等地，不僅一路宣慰僑胞，還拜訪了各國首都政要，所到之處引起的喧騰，完全一吐先前在國名上被作文章的鳥氣！

為載譽歸國的第二屆中國小姐李秀英(中)舉辦慶祝酒會。同一屆出國竸美獲得佳績的中姐馬維君(右)與汪麗玲(左)也到場祝賀。《聯合報》1962.1.10（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

李秀英奪下「世界我最美」之後，臺灣又再辦了兩屆國姐選拔，遴派代表前往美國和英國等地參加比賽。其中，1962年第三屆國姐奪下后冠、後來嫁給連戰，生下連勝文等子女的方瑀，在長堤世姐選美初賽時獲得「最佳本國服裝」及「最佳演說比賽」雙料優勝；另一位國姐劉秀嫚則在邁阿密環球小姐選拔中奪得第四名。接著，第四屆的于儀獲得環球小姐第五名與最佳晚禮服設計獎；以及林素幸在倫敦世姐選拔中拿下第三名。

然而，儘管這些「美麗大使」在國際選美賽事中屢傳捷報，但佳麗們的爭議與花邊新聞也沒少過。第一屆國姐林靜宜被爆出介入別人家庭捲入外遇風波；同一屆佳麗馬維君與未婚夫解除婚約、林素幸緋聞頻傳等負面消息也曾喧騰一時，而第二屆國姐劉秀英赴美求學後，在賭城拉斯維加斯夜總會打工參與歌舞劇演出，傳回國內卻變成她在賭城跳脫衣舞的新聞，更是引發輿論譁然；後來方瑀、汪麗玲等佳麗嫁入名門世家，讓輿論批評國姐選拔是為「大官選媳婦」。為了杜絕這些負面新聞的社會影響，政府因此不得不停辦選美活動(〈選美改變她的一生〉，《聯合報》1995.4.6第34版)。

就這樣，1960年喧騰一時的「中國小姐」選美活動在辦了四屆後驟然中斷，1988年再次復辦時已相隔二十多年。但無論如何，因為參加選美，有人因此獲得出國進修的機會，有人因此覓得良緣，也有人因此踏入影壇，即使多年後，不少人談起當年的經驗依舊回味無窮。(〈選美 改變她的一生〉，《聯合報》1995.3.29第34版)。這個無心插柳的選美活動，不僅開啟「中華民國」走向世界舞臺的另一條路，也在當時寂靜保守的臺灣社會吹起陣陣漣漪，帶起輿論話題，更改變了這些女孩的一生。

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