【青鳥書店】不是吃人就是被吃！陳栢青《尖叫連線》：學校就是這樣

文／陳栢青、圖片提供／寶瓶文化

序曲

柏油路上殘留幾條剎車痕，開道警車半空旋出紅藍光線，摩托車居首，特勤車輛壓陣，後頭保持距離不快不慢跟上幾輛黑頭車，浩浩蕩蕩這麼長車隊，鳴笛聲震天價響，也只能堵在這。

熱天午後，大街兩旁店鋪鐵捲門拉下，墨鏡前映出緩緩上升的蒸氣，柏油路望去皆歪斜，空曠的三線道中央，人車皆無，只有那輛嬰兒推車橫斜柏油路中央。

摩托車踢起腳架。警車車門大開，擋不住後頭的幾顆頭顱。金魚缸一樣的全罩安全帽朝對方望去，彼此眼裡都是黑色遮光罩上那只小小的嬰兒車倒影。但沒有一個人敢向前。

「前導車隊，確認。」

胡鐵軍對著耳機下方麥克風低聲說道。耳邊迴盪只有無線電低頻回音。胡鐵軍人中盈滿汗水，想要叫司機把冷氣開強一點，伸出手拍拍椅背，這才發現，整條手臂早都起了雞皮疙瘩。冷氣像煙霧一樣打在他臉上。也許，無關冷熱。是緊張的關係。

「前導車隊，邀邀八，洞洞拐，你們去確認。」

兩顆黑色安全帽回望，跟著對黑頭車做了手勢，外人不知道「老太太」在第幾台車裡，但所有人都知道國安局的胡隊長坐在第一輛。

「鐵軍，『老太太』問為什麼？」

為什麼要停下來？

因為要保住你的命啊。也就保住我的職位。胡鐵軍還沒回答呢，耳機裡先傳來一陣頻道切換雜訊：「天龍A呼叫天龍B，老太太問，他能否喝點水？」

不行──

耳機裡先傳來另一個聲音，很尖銳，應該是疾管署長羅胖子的聲音。胡鐵軍一手抓著耳機，任羅胖子在那頭嘮嘮叨叨複述各種可能傳染途徑，天啊真像是老太太，不，比我們選出的那個「老太太」還多話，胡鐵軍正要插話講個兩句，面前筆電螢幕畫面迅速吸引他注意，鏡頭裡出現嬰兒車影像，拱起的遮陽棚上蕾絲鉤花多細緻，安全帽上別著攝影鏡頭的洞洞拐正在靠近。

「食物和飲用水也可能是傳染源……」

耳機裡羅胖子的聲音斷斷續續，對，但誰知道到底是怎麼造成傳染的呢？胡鐵軍盯著影像，螢幕畫面晃動，洞洞拐小心翼翼，那麼短距離，此刻在胡鐵軍眼裡被走得多漫長──可能就是生與死的差別──胡鐵軍覺得自己也正走著，走在一條看不見的鋼繩上，他分神對著麥克風交代：「可以喝。」水可以喝。

「可是……」

「我也喝了。」

胡鐵軍一句話擋掉。我喝了也沒事。「老太太」可以喝。胡鐵軍的意思是這樣。而胡鐵軍沒說的是。Lv3發動之前，那人就死了。漂浮在水塔裡。腦海影像還如此鮮明。水中散開的頭髮。鬆軟的四肢。他住那棟大樓喝了整整

兩天屍體浸泡過的水。

直到胡鐵軍扭開水龍頭，在嘩嘩作響的水流裡發現一根很長的頭髮。打撈後檢驗，雖然屍體因泡水而腫脹，但由胃部鼓脹並且被食物撐破的情況研判，屍體在生前已經感染HLV，並且進入Lv2末期。HLV從感染到死亡最長不過三天時間，而從撈起屍體那刻到今天為止，喝下屍水的胡鐵軍身上並沒有出現任何HLV相關症狀。別說到達Lv1級別，就連感冒都沒有。胡鐵軍想，少數能證明的事情就是，我他媽的走運。以及，水不會傳染。

但HLV到底是怎麼傳染的？

那暫時不重要，重要的是，必須讓車隊繼續往前。電腦裡畫面鏡頭猛然拉近，「現在我要檢查嬰兒車內部。」耳機才傳來這樣的聲音，下一秒，畫面猛晃。應該是洞洞拐往後一退。這時前方出現騷動，大隊人馬蟻群一樣猛地散開。胡鐵軍按下筆電暫停鍵。回放，螢幕裡畫面快速倒轉，他對著麥克風大吼：「報告，快報告，那裡頭有什麼？」

而電腦影像先一步告訴他答案。倒轉。定格。回到嬰兒車頂蓋掀起那一刻。

畫面裡，嬰兒車裡頭，空空的，什麼都沒有。

「有，那裡面有……」

而洞洞拐牙齒打顫，像一台老式打字機，答答答，敲擊半天，沒一個字有意義。

胡鐵軍再度審視影像。沒有東西啊。放大五十％，再放大三十％。滑鼠拉出縮放框局部放大。再放大。

只見嬰兒車的絨墊軟布上，剩下一具很精緻的，粉紅色的下顎。上面黏著一兩顆珍珠般，或者玉米似的顆粒。

那是人類兩歲大時的牙齒。

是HLV進入Lv3的症狀。

「防疫人員呢？」胡鐵軍問，而耳機裡羅胖子先一步喊：「請老太太不要搖下車窗，不能排除空氣感染。」聲音實在太大了，鐵軍忍不住要把耳機拔下，卻在這時，光線探入，車門猛地被拉開。

老太太就這樣坐了進來。

「我可以坐這裡吧。」

當然，你可以坐在任何地方，因為你是老闆。「當然不行，」胡鐵軍說：「太危險了，如果恐怖分子或是失控的民眾針對車隊，遭殃的通常是第一台。」

「現在還在意恐怖分子嗎？」老太太瞇著眼，有一種貓的神情。鐵軍發現老太太縮得更小了。雖然臉上妝容完整，鼻影打得極好看，讓臉部變得更深邃，但整體表情卻透露一股疲倦。

「列車翻覆。塑膠炸彈。」老太太說：「毒氣。水庫金屬汙染。食安問題。那些都比不上這個。」

「HLV。」胡鐵軍接話。必死的疾病。無解的傳染病。

「不，就算是HLV，也比不上的是，」老太太說：「恐懼。」

「我要車隊繼續往前開，不要再停下來，讓我們把這件事情了結了吧。」

胡鐵軍不知道要了結的，是HLV？是這趟任務？或者，是恐懼？「車隊依照原定計畫，繼續往行天宮前進。」老太太說了算，前導警車重新發動引擎。

沿路店家的鐵捲門都拉下了，且路上幾乎沒有行人。仔細看的話，甚至連流浪的貓貓狗狗都沒有。只有樹影斑駁，日光是那麼強，太強了，打在鐵捲門和路邊停放的汽車車身上會閃出一種甲殼蟲般的金屬光讓人目盲。有幾秒胡鐵軍甚至有錯覺，這其實是午夜。或者，自己被養在水族箱中，一切都是造景而已。

台北城已經沒人了。

「進入Lv2時，感染者會有嚴重的暴力傾向……目前沒有辦法透過檢驗確認感染與否，只能透過發作的癥狀判讀，加上……我判斷這嬰兒車可能是有心人所放置，建議改變行程……」耳機裡羅胖子的聲音斷續傳來。胡鐵軍望向老太太，卻發現他早就把耳機拿下，手指壓著嘴唇，給胡鐵軍一個共謀者般的笑。

司機點開駕駛座旁小螢幕：「新聞已經有報導了。」

「總統親往行天宮祭天。以行動破除疾病傳染謠言。」主播正報導本節重點新

聞。

「……為了破除HLV爆發大規模感染已經無法遏止的傳言，總統預計今天正午前往行天宮祭天，要以行動表示，HLV疫情並沒有如坊間謠傳已經失去控制。總統並將發表演說，宣示防疫決心，據疾管署羅署長表示，他們已經初步掌握感染人數和相關防治措施，相信在……」

真的嗎？「已經初步掌握感染人數和相關防治措施」？胡鐵軍無聲望向老太太，他心裡想，為什麼主播都比我篤定，為什麼新聞知道的比我還多？

「這條路不能走。」然後他開口。

車隊必經的道路前方出現一輛嬰兒車，嬰兒車裡有感染者遺骸？這是巧合，還是示威？這是否代表已經有人掌握老太太的行蹤？「可我必須要去。必須出現在所有人面前，這很重要。」老太太嘆了一口氣，「傳染途徑、治療方法、疾病生成原因，這些我們都還不知道，但我唯一知道的是，毀滅人類的，不是疾病，而是，恐懼。」

「所以我必須要去，只要我出現在人民面前，就能安撫他們。」

領導人必須去做一件事情，讓所有人的心像繩結一樣團結在一起。

「可是這條路……」

胡鐵軍回頭望，車窗外只有一式一樣的黑頭車緊隨在後，而這麼多武裝精良的特殊人員，燒掉幾百萬武裝起來的防護配備，卻讓一輛嬰兒車給擋下。那像是一個警告。總讓他心神不安。

「不然，」胡鐵軍說：「我有個建議。」

「反正只是要祭天，要總統露面安定人心，那去哪都是一樣的。」胡鐵軍說

：「不如，改往，龍山寺如何？」

****

胡鐵軍還看著自己的筆電，但不管怎麼切換，不同的新聞其實播放一樣的畫面。只是角度不同罷了。應該所有的媒體都緊急移動了，在鏡頭轉播下，那個人，「老太太」正踏上龍山寺台階。在他身後跟著的是副總統。螢幕雖然小，但

螢幕裡的龍山寺顯得比平常大多了，也許是因為人的關係，沒有人了。甚至不需要維安人員前往淨空，紅漆寺門後是空蕩蕩的廟埕，就算各家電視台出動記者和相關人員，但包含維安人員在內，胡鐵軍怎麼覺得，廟裡的神第一次比裡頭的人多。

但這麼多神，可有一尊，正護祐著這座島？

《大人先生》陳栢青睽違四年長篇力作！

青春期即是活生生的恐怖片。

不是吃人，就是被吃。學校就是這樣的地方。

如果你當過高中生，你就知道，教室裡有一個地方，那是洞，

陽光照得到，但就是陰陰的。總有陰影蓋住它。

似乎瀰漫一股氣味，動物屍體腐敗，

或是食物正漸漸生出纖毛。不祥之處。

霸凌無所不在，校園即地獄──

他媽的高中生活，比恐怖片更恐怖。

這是一本挪用俗濫的恐怖片元素，操弄與嘲笑各種定律與規則，是致敬，是後設，是恐怖片的教戰講義，更是寫給恐怖片的情書。

一如那些伴我們長大的恐怖片，越B級越有愛，愛看又要遮掩，遮了眼又忍不住要把手指打開一道縫隙。

獻給曾經真切恐懼著的童年與青少年，獻給所有黑色的夜晚。和栢青一起，有笑有保佑。

活動資訊

⊿ 活動主題｜陳栢青《尖叫連線》台北・新書分享會

⊿ 活動講者｜《尖叫連線》作者 陳栢青

⊿ 活動時間｜6/23（二）19:00

⊿ 活動地點｜華山青鳥（青鳥 Bleu&Book 100台北市八德路一段1號玻璃屋2樓）

⊿ 活動驚喜｜台北場次限定dresscode，有裝扮經典鬼片角色的朋友，可額外獲得驚喜小禮唷！

⊿ 活動詳情｜https://reurl.cc/ZOo17Q