【青鳥居所】Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉專訪： 不純的戶外體驗，最純正的內省旅程

文．攝影／許弼善 ，圖片提供／Outward Bound Taiwan

刺熱的陽光透著青鳥居所的玻璃，斜斜延伸出夏天的模樣，麻雀在窗外的樹梢間嬉鬧歌唱，風微微吹拂天井下像是鏡面的水窪，彷彿輕撫那場梅雨所流下的淚水。萬物都如一場過於清醒的夢，燦爛的千陽裡，世界緩慢卻不停歇的流轉，這場沒有諭示的疾病，或許使得曾經人聲鼎沸的迪化街變得安靜落寞，卻沒能帶走這個迷人的夏天。

Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉。（攝影／許弼善、圖／青鳥文化制作 提供）

窗邊婆娑的光線下，Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉笑得不亞於太陽，把整個夏季的熱情柔潤在笑容裡，彎彎的眉間與嘴角，都透漏著熱情活力。無疑就是Outward Bound Taiwan的最佳代言人，在這個世界被未知的瘟疫壟罩的當下，Outward Bound Taiwan是怎麼樣的步伐繼續站穩台灣？而在這個新與舊持續交織的大稻埕裡，Outward Bound Taiwan是否得到了新的啟示呢？這一切的答案，或許就靜靜地躺在廖晉偉燦爛的笑容下。

不是旅行社，以「學校」為名，「真實的冒險旅程」

Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉。（攝影／許弼善、圖／青鳥文化制作 提供）

「我們並不像一般的旅行社，假如你要去爬玉山，我們就收錢等待成團，我們嘗試釐清背後的價值，你真正想從這趟旅程裡學到什麼？」

Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉在訪談的前頭，就先解釋起關於大眾對於Outward Bound Taiwan最大的疑問，究竟他們與大家熟悉的旅行社有什麼不同呢？廖晉偉透過一個簡單的例子解釋其中差異。

一般旅行社相對來說，並不會多麼在意客戶背後的意圖，以一種等價的利益交換達成其目的。假如今天你同旅行社提出想要攀爬玉山的想法，那旅行社就會很直接地收錢，討論時間與人數，然後完成你的目的，請人帶妳攀爬。相反的，Outward Bound Taiwan更重視學員，以諮商的形式，探討學員背後到底想從這趟旅程中得到什麼，換言之，珍貴的價值來自於旅程所帶給人們的省思，也許，比起攀登玉山，高空繩索或是溯溪的挑戰更能成為茁壯的沃土，以量身打造的旅程，提供全面的計畫、提供一個發想，透過對話開發的形式，在前行的起點，思考自身所追求的冒險背後所蘊藏的價值。

當然，比起一般的旅行社來說，Outward Bound Taiwan對於戶外活動的認真程度更為令人敬佩，社內一直維持至少一比六的人力配置，完美詮釋小班制，精緻細膩的帶隊模式。而最令一般大眾在意的裝備問題，也替學員設想周到，參加旅程的所有人，都能借用適合自己的裝備，不用發生可能久久參加一次戶外活動，考慮購入的成本而卻步的遺憾。

定期高裝檢，提供學員乾淨又安全的裝備。（圖／Outward Bound官網）

很多人把Outward Bound Taiwan視為專職於極限運動的旅行社，其實一切不然，Outward Bound Taiwan更像是一間短小精悍的「學校」，透過對話的形式，型塑學員們與旅程的真實模樣，重點一直都是，你可以從山巔海嶺帶回家什麼，那些曾經飄渺無法捉摸的意義，最後牢牢的深藏在內心裡。

告別對生活的漠視，成為一個更好的人

Outward Bound創辦人之一Kurt Hahn。 （圖／Outward Bound官網）

「我希望有一天，Outward Bound的大家全部都沒有生意」 --外展（Outward Bound）創辦人Kurt Hahn

在我們談起Outward Bound Taiwan的理念目標的同時，廖晉偉特別提起了創辦人Kurt Hahn一段意義深遠的一段話。其實這句話看似弔詭，卻是Kurt Hahn最真誠的話語。當Outward Bound失去了它的價值的同時，也就代表一般的家庭、學校、生活，已經滲透在Outward Bound的精神裡，不再需要一個特別的機構或是組織去擴展其舒適圈。

不過，這理所當然的是一個不可能達成的目標，Outward Bound的精神或許還有很漫長的道路，而廖晉偉與Outward Bound Taiwan的同仁們，正在這條富有理念的長路上步履蹣跚的前進。雖說辛苦，卻也一直飽嚐甜美的果實，每一次的帶隊，學員一次又一次的挑戰自我，勇敢踏出原先的舒適圈，這些難人可貴的過程，正向的意念也重回領隊的身上。

廖晉偉也分享曾經感動在他內心的故事。他曾經帶隊前往澳洲，那是一段對於任何人來說都是相對艱辛的健行之旅，總計120公里穿越三個國家公園耗時15天的旅程，隊伍中有的是曾經參與過相關活動的老手，也有像一張白紙般的新手。

（圖／Outward Bound官網）

其中有一位女孩，從原先被大家所戲稱的嬌嬌女乖乖牌，什麼事物都要家人打理好，稱為溫室裡的花朵也不為過。但是在15天的辛苦旅程中，他從被關在高塔的公主，轉變為一個沒有樹洞就不知道怎麼上廁所的「髒女孩」，廖晉偉說起女孩的變化時，那股驕傲的神情令人感到心安，他真誠的提攜每個人成為一個更好的自己，脫下曾經那個過度偽裝與畫地自限的外皮，迎接一個全新的生命。

古往今來的大稻埕，Outward Bound Taiwan嶄新的挑戰

大稻埕一直是一個歷史悠久的街區，很多人會直覺聯想成台灣多數那種廉價複製的老街，但是實際走大稻埕的街區，馬上就能體會到不同其他老街的蓬勃創新能力。猶如「世代文化創業群」負責人周奕成所說的：「我不是要復興舊有的東西，而是要去創造新的東西。」，世代團隊一直致力於撫育新的文化與經濟的發展，重來不會墨守陳規。

這也正是Outward Bound Taiwan會選擇把辦公室從龍潭的訓練基地搬進大稻埕最大的原因，Outward Bound Taiwan其實與大稻埕一樣，從1941創立以來，已經有將近80年的歷史，所以大稻埕的這面明鏡，對於未來的發展，也是非常適合的借鏡。如何立足舊的部分，而不斷擁抱新的思維，讓更多的人能夠接受Outward Bound 的理念，是當下，正與大稻埕共同孵育的全新目標。

而世代團隊也給予夥伴商家非常多資源，就拿最近商家最在意的紓困來說，世代團隊整合各夥伴的意見，主動邀請銀行代表，透過座談會的方式，解決一般商家對繁文縟節的紓困相關疑難雜症。而背後完善的制度，把團隊間的資源細心的整合，這讓非常相對小資本的企業能夠妥善的利用各種資源，不會因為一些繁複的庶務而影響實際工作，能夠全心全意的放在目標上。

廖晉偉最後希望，Outward Bound 這個概念能夠站穩舊的時代精神，而迎接新的未來，也歡迎所有想要挑戰自身的朋友嘗試看看這種方式的旅程，當旅程不只是旅程本身，我們會發現背後更精采的一面。

Outward Bound Taiwan 特別工商時間

2020 端午溯溪體驗課程

⊿ 活動時間｜2020/6/25 (四)～6/26 (五) 繩索＋溯溪

⊿ 集合地點｜桃園市龍潭區新和路2號(龍潭基地)

⊿ 課程地點｜龍潭基地、新竹梅花溪

⊿ 課程內容｜繩索、溯溪、炊煮、露營搭帳...

⊿ 課程費用｜＄2,700元(包含保險、餐食、裝備、露營、場地至梅花溪交通)

⊿ 裝備包含｜繩索、吊帶、鉤環、防水背包、帳篷、睡墊、睡袋、炊煮器材

活動詳情：點我＋

⭐Outward Bound Taiwan

Outward Bound 讓體驗學習、戶外冒險教育完美交織成一個獨特的教育體驗。

參與者在真實冒險挑戰旅程中，真正的獲得一生受用的個人成長與社交技巧。

從1941年創立以來，其成功的教育法每年在全球33個國家有超過150,000位學員從其成功的戶外教育課程中獲得成長。品牌網站：點我＋

⭐鄉藝埕歷史建築

鄉藝埕，世代文化創業群在大稻埕的第九棟創業街屋。位於迪化街一段196號和198號。

鄉，指大稻埕是回憶之鄉、心靈之鄉。這兩棟街屋曾被用來經營木器行、鹽倉、蔥蒜行、中藥行等。文獻資料上可查的最早的所有權人是辜振甫先生。這兩棟後門打開，背對背相連的就是辜家鹽館。更多詳情可至FB粉絲團查詢。