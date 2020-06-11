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【青鳥書店】一切閃耀都不會熄滅——今夜我們談香港

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《一切閃耀都不會熄滅―廖偉棠2017-2019詩選》 作者：廖偉棠 出版社：新經典文化 出版時間：2020年6月10日
書名：《一切閃耀都不會熄滅―廖偉棠2017-2019詩選》
作者：廖偉棠
出版社：新經典文化
出版時間：2020年6月10日

詩文／廖偉棠、資料提供／新經典文化

一.

〈一切閃耀都不會熄滅〉

我坐在一個島嶼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最新的公園

看著女兒在沙池裡把堡壘推翻又建起

天空上有薄薄的烏雲，雨在待命

初夏的正常景象

孩子們跟隨各自的母親

把笑聲交給跑向四方的風

有的風在哭泣

有的風已經穿上風衣

我低頭向手機吃力地辨認

老城裡一位老者的聲音

（是我每天仍在唸叨的粵語）

有的風在洗臉，用翻滾的砂石，

有的風已經開斲了風眼，埋下火藥

我低頭向遠方致敬一位老者的聲音

一位年輕人的聲音

他們代替了我站在被告席上

有的風反覆把門拍打

不知道它是想進來還是出去

想拒絕還是喚醒

雨在待命，雨在抗命

漆黑的鋼鐵環繞太平洋流轉

有的風堅持激盪樹葉、海浪、每一座島

有的風堅持擁抱樹葉、海浪、每一座島


二.

〈沉默如何顫動〉

時代的聲音頻頻震顫著我的手機

這個颱風過後的早上

僅僅是我的手機被叫喚

參與那些虛幻的激情

僅僅是一些聲音在冒充整個時代

它們左右著我的同代人

讓一些人選擇了高傲的死亡

更多人選擇了虛與委蛇的舞姿

但聲浪也會凝固，火海將變成貝加爾湖

陽光穿過窗外洗刷玻璃的工人和我之間

我們都感到痛苦中有解脫存在

我們都打電話給自己的母親、妻子和女兒

彷彿自己已經成為一座森林，所有細語

都在歷史中甦醒

我身體中的每一隻鳥兒都在羽毛上觀察風的沉默

沉默如何顫動死神的琴腔


三.

〈其後〉

――給女兒

後來有兩百人成為詩人

一百人成為麵包師

五十釀酒師

又兩百人耕種和手作

五十人漁獵

這樣足夠了

足夠愛一個島嶼

其後

孩子們學會在雲上走

父母都被放棄

雨灑日曬，不求甚解

裸露的身體結孕果實

這樣足夠

足夠再生一個海

最後一人在酒甕中甜睡

夢見千千萬金屑

自過去的城剝落升起

我有一首輓歌

不打算帶往未來

你的笑靨足夠

清空我的時代

2017.3.2-3.

四.

〈無常〉

「你要早點睡，睡多才會長高，

人是睡著的時候長高的」

我彷彿聽見水仙在黑暗中搖頭。

「可是我不要長高，

不長高就不會死了」

「人都會死的」

於是諸神沉默，羞愧。

「不過我相信有的人死了會到另一個世界」

這樣，孩子啊，此刻有人在另一世界

輕輕把輪子從我們身前移開

諸神啊

至少請為她敷上香膏

在她累極了的手指和腳弓上，

至少如此。

2018.11.13. 送李維菁


2019年4月9日，在公園裡看著孩子們遊戲的廖偉棠，從手機收到香港佔中九子「罪」成的消息，而寫下

這首詩：〈一切閃耀都不會熄滅〉。

「雨在待命，雨在抗命」

一讀揪心，捍衛自由的意志如雨如水，柔軟卻強韌，抽刀難斷。

「有的風堅持激盪樹葉、海浪、每一座島

有的風堅持擁抱樹葉、海浪、每一座島」

這兩句寫著當時的香港，也寫出後來的香港。他們是堅持激盪的風，是堅持擁抱的風，不畏犧牲，逆權

起義，他們以手足相挺，以忠誠相救。幾度在新聞畫面前怒不可遏的廖偉棠說：「把我從仇恨之淵中拉出來的，是義士們對香港的熱愛之情。」

《一切閃耀都不會熄滅》收錄廖偉棠2017至2019年詩作精選136首，包括多首組詩。同時收錄五幀廖偉棠拍攝的照片，意象豐盈。寫詩近三十年，廖偉棠在這本詩集中跨古典越現代，有國念有家繫，有本格有實驗，唯躍然於字裡行間的真情不變。

詩可以興觀群怨；詩可以冒險，可以見證，可以不熄滅。

（圖／青鳥文化制作　提供））
（圖／青鳥文化制作　提供））

2020年廖偉棠最新詩集《一切閃耀都不會熄滅》6/10 閃耀上市

活動講者｜：廖偉棠 X 李明璁

活動時間｜6/19（五）19:00-21:00

活動地點｜華山青鳥書店（華山文創園區內近Alleycats，玻璃屋2F）

了解更多：點我＋


這是一本寫給香港

以及這個不完美的世界的情書

行到詩窮處，坐看風雲起

這個世界也許有比詩更重要的東西

比如閃耀，比如吶喊

但詩就是一種不會熄滅的沉默

是熊熊燃燒的暴雨

它將愛這個世界愛得更劇烈，無悔

――廖偉棠


香港、美國及疫情，世界一直產生變化，下一秒會發生什麼，沒有人可以預測。處在廖偉棠老師的這個世代的創作者／詩人，有什麼要傳達給下一世代的？以及如何回應，下一世代將會面臨到的時代巨變？

【注意事項】

※本場活動免費入場

※防疫須知：進場需配合測量體溫、戴口罩


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