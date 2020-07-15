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【臺灣服飾誌】清領前期的士人「社師」穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
清領前期士人社師（繪者／伊藤笑）
清領前期士人社師（繪者／伊藤笑）

土番社學「社師」

　　這裡的「士人」圖像出自〈番社采風圖──社師〉，「社師」是指雍正年間後，在各平埔族村社設立的漢文教師，負責教導平埔族兒童讀寫字、儒家經典、並接受背誦的考試。

　　在原圖中，幼童都穿著漢人的褲子和鞋子，表示來接受社師教育的的平埔族漢化程度是比較深的，而且受教育的兒童皆是男童，與原本為母系社會的平埔族群大不相同，這也是漢化的表現之一。

（圖／番社采風圖〈社師〉）（圖／中央研究院）
（圖／番社采風圖〈社師〉）（圖／中央研究院）

士人社師穿著

剃髮留辮

　　清朝時期的留辮與剃髮程度，有時代差距與變革；清未入關前，剃髮大約接近耳朵，再留一撮辮；清朝康雍乾時期，髮際線才逐漸向前移置後腦勺左右；清朝末期才逐漸至頭頂，只剩前方剃掉。

長袍

　　因應清朝統治，原來士人穿著的衫、襖，逐漸被袍類取代，特別像「社師」等象徵統治權力、具有政治教化意味的職位尤其明顯，而此類職位因背負政權義務，在穿著上也不會如當年臺人一樣多彩艷麗。

　　在形制上，相較於其他勞動階級穿著短衣等方便簡單的服裝，士人則穿著長袍。長袍大腿兩側開岔，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開岔，下方需再搭配腿褲以防走光。

腿褲

　　又稱「夾套褲」，並不是如想像中一般的褲子，只有褲管連結沒有檔部，專門用於防走光的配件，在中國時多為穿在女子裙內作為襯底，但傳到臺灣時大多被使用於男性長袍上。

布鞋

　　淡藍色的布製鞋子，可見穿著者並非官宦（靴），也非勞動階級（草鞋）。

「化民成俗，其必由學乎」

　　改變一個人的習慣，先強迫約束、再用柔性的教育慢慢改變他的思想，這樣的觀念，放在現代的社會也不陌生。而在兩百多年前，清朝臺灣也是這麼對平埔族群的，比如「漢化教育」就是這樣的存在。

　　讀漢人的文章書籍，不只是教導他們學會文字、書寫，更是將尊君愛國、儒學禮義，這種便於統治的思想植入腦海種，再加上「改漢姓」、「賜官爵」、「番秀才」等等的措施。

　　而清朝對於平埔族的儒家教育，在幾個世代後逐漸有了成效，像雍正年間的巡臺御史黃叔璥，就觀察到平埔兒童句讀明確、也能默寫經文，書寫自己姓名，和漢人兒童幾乎沒有差別，嘉慶年間之後，平埔族兒童就大多進入漢人社學就讀了，土番社學就漸趨沒落了。

　　漢化的統治政策，直到今日都對平埔族群造成深遠的影響，直到1980年代平埔族後裔發起復振運動，平埔族曾存在於臺灣的史實才逐漸獲得重視。

　　這幾年有許多平埔族的社區在推廣一些文化傳承、復興的活動，如果有機會，不妨也去走走看看，認識不同的歷史與文化吧！

參考資料：

◆中研院〈番社采風圖〉

◆高春明《中國古代平民服裝》

◆高本莉《台灣早期民間服飾》

◆王金華〈中國傳統服飾：清代服裝〉

委託繪師：

伊藤笑


平埔族 書寫 臺灣服飾誌 閱讀專題

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