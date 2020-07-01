【臺灣服飾誌】清領前期的糖廠工人穿什麼？

「糖，臺灣之大生意也」

這張人物形象出自清初年間〈番社采風圖──糖廍〉，雖然這卷番社采風圖大多是描述當年帶平埔族群的生活現狀，但此張「糖廍」卻是其中描述漢人生活的樣貌。

（圖／番社采風圖〈糖廍〉）（圖／中央研究院）

因為製作蔗糖的過程繁複，不只要分工與各種不同的技術，像是光在取材的途中就呈現了三種不同的作業「砍蔗」、「硤蔗」、「煮蔗汁」，而後還要在熬煮過程視糖膏顏色區分烏糖、赤糖、白糖和冰糖等，還須妥善的經營管理，也因此在當時的社會背景下，掌握複雜的製糖工業的，大多為漢人而非平埔族群。

清初漢人工人

在這張圖裡，我們選用了頭戴烏青色頭巾的人物圖像，但同張圖裡也可以看見薙髮梳辮、穿褲子、蓄留髭鬚的漢人形象。

纏首

漳州、泉州人有用布纏住頭髮的習慣，臺灣也不例外。除此之外，在當時移民奢華風氣興起的臺灣，除了用布以外，還會用「藍黑縐紗」，也就是織出皺紋的藍黑色絲織品，環繞了四、五圈，如此講究以為美觀。

剃髮

由於清朝統治，所有的男性都必須剃髮留辮，臺灣人也不例外。比較值得一提的是，在清初期間，許多人是留著「椎髻」的（特別是勞動群眾），一樣是將前額頭髮剃掉，但是將剩餘的短髮扎成一個髻在耳後。這裡雖然用布巾包住了頭髮，但仍保留著剃髮的規則。

對襟短衣與布褲

這類簡單易穿的短衣，是從事勞動工作的漢人男性們時常穿的衣服，搭上方便行走的短褲，便於工作且透氣。

除了圖像中的此種短衣外，文獻裡還有一種名為「蘇裾」與「瓜子領」的穿著，可看出臺灣人在當年奔放奢靡的風氣：「男子短衣每過膝，襟多直下曰蘇裾（裙），其實蘇人之衣不爾。」、「領則不論頸之肥瘦，多上圓下尖，半露其胸，曰瓜子領。之露於衫外者，寬長約尺有半，曰龍擺尾。」

如果以文字描述想像的話，大概就是圖中領口更低，露出一半的胸膛，而上衣的衣襬長到膝蓋，且寬大，可以做出「擺尾」飄逸的姿態。

布鞋

相較於農夫等職業，工人的圖像穿著鞋子的較多，也許是與安全相關，當時〈諸羅縣志〉有這一段紀錄：「靴韈恥以布；履用錦，稍敝即棄之。下而肩輿隸卒，皆紗帛。」，可見在鞋襪上也是會使用一些名貴的布料。

龍頭鳳尾好衣裾，錦繡偏諸謝不如

臺灣在清初時期，因為人口組成多為移民，奢華炫富的風氣也非常蓬勃：「人無貴賤，必華美其衣冠，色取極艷者。」紗帛緞錦等等昂貴的布料，即使是市井小民或是農夫也不例外。

康熙三十九年時，只准許「八旗舉人、 官生、貢生、生員、監生、護軍、領催」可以穿著「平常緞紗」，然而臺灣因為邊疆地遠，倒是繼續著自己的浮華審美，這點也讓許多清初來臺的官員非常頭痛。

雖然這張圖並沒有呈現出那色彩斑斕的印象，但這段服飾的歷史，卻是飄搖的島嶼一筆鮮豔的色彩，也讓大多是羅漢腳的清初社會，有了更多不一樣的想像。