【臺灣服飾誌】清領前期的「通事」穿什麼？

是橋梁也是剝削──通事

此圖源自中研院歷史語言研究所藏《番社采風圖》，也就是清初官府繪製的原住民風俗圖，雖然圖像大多是紀錄當時的平埔族人，但有少許篇幅是與當時的漢人有關，比如其中的一篇──「渡溪」，就是描寫「通事」與「土目」乘竹筏渡溪，平埔族人浮水推筏的情景。

番社采風圖〈渡溪〉（圖／中央研究院）

「通事」是一個清朝的職位，通常是漢人所任，職位並不高，但卻是作為官府與平埔族部落的溝通渠道，負責傳達政令。

由於通事太過熟悉部落的情況，因此常會借用權利從中謀財使壞，像是寫《北投琉穴記》的郁永河，就曾經描述許多通事仗著平埔族不了解漢語，所以在法堂上信口胡說指控，顛倒是非，欺壓平埔族人以謀取自己的利益。

除此之外，在原圖中通事旁邊坐的是「土目」，土目是平埔族人，通常由部落推選再經官方任命；也有直接由官方從社內選任。最初土目地位並沒有特別尊崇之處，但隨著漢人制度投射，通事制度也逐漸成為世襲，也造成了平埔族群中的貴族階層。

原圖中這兩位「通事」與「土目」都穿著褲和靴，顯示這些既得利益者是漢化的先鋒。在這裡我們選擇了「通事」的服裝來重新繪製還原。

通事服裝

「通事」在清代是很低階的官職，甚至未被放入九品之中，因此在圖中沒有大部分官職應有的裝飾，也沒有常朝視事的「補褂」（就是清宮劇中，官員穿的一塊繡著禽類獸類圖騰的衣服）。

涼帽與椎髻

紅色的涼帽是清朝在夏天的官帽，由於「通事」是屬於未入九品的官職，因此沒有帽子上面的頂珠。

「椎髻」是在清初時期人民常有的髮型之一，一樣是將「剃髮留辮」的前額頭髮剃掉，後面的頭髮則在腦後紮成髻。

短袖短褂

「褂」是在清代時出現的一種新型服裝，通常被做成圓領對襟（圖中將衣領解開，因此看起來像尖領），若衣長在腰際間被稱為「短褂」。除了長褂短褂的分別，褂也有分長袖與短袖，長袖多為窄袖，短袖多為寬袖通常只到肘間，也是圖中所穿。

短褂多利於行動，因便於騎馬又稱為「馬褂」。圖中土官的腰間還繫了一條布帶，在腰間繫布帶在中國容像中較為少見，也許是土官需在野外地區移動方便所致。

長袍與馬蹄袖

長袍是進入清代以後興起一種服裝樣式，在下擺部分有分為四開裾（前後左右）或二開裾（前後或左右）或無開裾等，這裡的通事穿著的是前後開裾的長袍，只有皇親國戚等才能穿著四開衩服裝。

另外，手部的袖口也是值得注意的地方，他的袖口並非直接如現代衣服一樣平直，而是在本來比較狹窄的袖口的前邊，再接一個半圓形的「袖頭」，因為形狀如馬蹄相似，又被稱為「馬蹄袖」。通常附帶「馬蹄袖」的是比較正式的禮服，多為官吏所穿，平民較少準備。

套褲與方頭靴

因為長袍左右常有開裾的設計，所以要搭配穿在內裡的套褲，才不會因此走光；而「方頭靴」的靴類也是在當時是一個權力的象徵，因為平民與平埔族群幾乎不會穿著靴類，所有采風圖是唯一一張穿著靴子的人像。

清朝的部落印象

《番社采風圖》原本的命名為《臺番圖說》，是乾隆年間來臺的御史繪製的，這圖卷雖是以臺灣為題，但卻兜兜轉轉了很多地方才到臺灣，一開始甚至是由清末來到中國的義大利人羅斯擁有，民國二十四年時才贈給當時的政府收藏，而後才因國民政府來台，來到這塊土地上。

這卷圖共十七幅，即便並非兩百多年前的足本，仍有許多當時的生活環境與習俗紀錄，是個頗有史料價值的圖卷資料。雖然我們選錄的是裡面壓迫者漢人的形象，但這卷圖像裡主要紀錄的仍是平埔族的資料，若是對平埔族群的文化與當年形象有興趣的人，不妨去找來看看。