CEO1950：用文化美學與正在變美的自己相遇

Jenny以「美學文化」建構臺北市的文化風景。（圖／CEO1950總裁藝文空間）

夢想的起點

在人生跨越了半百之後才開始找回夢想的源頭來自於對過去五十年的省思，關於是否善待自己的疑問，讓 Jenny 義無反顧地投入老房子再造計畫。回想起初次見到那棟駐立在水泥叢林中的兩層木造建築，優雅閑靜的外觀，讓 Jenny 像糖果屋裡那個妹妹一樣，興奮地趴在窗外探看屋裡的風景，同時開始了自己的想像......。

優雅地成為自己

在人生最精彩的年華，學習如何當個「好媳婦」、「好太太」、「好媽媽」，將自己奉獻給了家庭的Jenny，在孩子長大後卻發現自己不知道如何過好自己的生活。與這棟老宅的相遇，點燃了 Jenny對美好事物的渴望，在宴客廳裡享用美食，在陽光屋裡烹飪，在書房裡回顧臺灣的故事，在總裁藝饗室裡展開一連串的生活美學課程。

（左）先生Luke的支持是她實踐這個老屋改造夢想的動力。（圖／CEO1950總裁藝文空間）

家庭與家人的愛

而這一切的對美好生活的渴望，源自於年輕時跟著先生 Luke 一同在國外出差的所見所聞：是談下重大合作後的一頓佳餚美酒，是繁重會議後一場精采的百老匯音樂劇，是合作夥伴辦公室裡斑駁卻充滿故事的壁畫。

夫妻倆發現,在工作之餘享受生活的能力，是臺灣人最缺乏的一環。於是他們決定大膽地從傳統產業跨足藝文產業，以人為本，從日常的生活美學出發，在央行總裁的「家」，讓參與其中的人透過五感重新體會家人生活的美好，也藉此豐富生活的各個面向，以生命力和創造力打造一個心靈安定的處所。

Luke 說，從前是 Jenny 陪著他一起為人生打拼，而在人生的下半場，他要全力支持 Jenny 的夢想。

先生Luke 也是她背後幫手，兩人攜手將那份對美好生活的想望推向全臺各個角落。（圖／CEO1950總裁藝文空間）

你喜歡你現在的樣子嗎?

遞交了企劃書，完成了申請之後，真正的挑戰其實才來臨，大家都知道整修一棟老房子的困難，而要維持這棟「和洋混和式」的小洋房的完整性更是超乎他們的原本的預想，光是整修看不見的管線和粉刷斑駁的牆面就幾乎消耗了他們全部的預算。

每一個階段的工程結束，他們都會到現場去探望這棟如朋友般的房子，當 Luke 確認進度的時候，Jenny 會挑選一個角落靜靜地感受房子的變化，每當這個時候，她總會聽見這位朋友問她「你喜歡我現在的樣子嗎？」而她則會反問「你期待自己以後的樣子嗎？」這位朋友則會回答「我覺得自己每天都一點一點變得更加美好了」這其實也是 Jenny 在這段時間對自身的提問與回答。

勝任理想中的自己

Jenny 最後與我們分享最近在看的書中一段有關「成熟」的定義：「成熟是勝任理想中的自己」。

人生下半場，他們將再造一個「家」，不同的是，這次將由 Jenny 下場比賽，Luke 當他背後的幫手，一同將那份對美好生活的想望推向臺灣的每個角落；而這段過程，也因為家人彼此相依的情感，他們會與那個擁有明亮而不刺眼的光輝的自己相遇，從容地往美好的生活邁進。

（圖／CEO1950總裁藝文空間）

⭐總裁CEO藝文空間

臺灣傳產跨界合作新型態藝文空間

建於1949年，擁有前庭後院的CEO1950總裁藝文空間是一座歷史老宅，首任央行總裁徐柏園官邸，完整保留70多年二層和洋混合木造建築物，主理人夫婦走遍全世界所感受到的美學文化透過此空間重新再開始，定期舉辦展覽、美學講座、下午茶音樂會，是一間傳遞美食、美學、美好生活的「總裁藝文空間」。

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