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蔣雅淇／在半世紀的美麗記憶裡，看見百分之一的希望

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
講座主持（左）為青鳥書店創辦人：蔡瑞珊；（右）則是本次講者：蔣雅淇。（圖／青鳥文化制作　提供）
講座主持（左）為青鳥書店創辦人：蔡瑞珊；（右）則是本次講者：蔣雅淇。（圖／青鳥文化制作　提供）

文／許弼善；攝影／蕭赫恩

林蔭小巷閑靜如同每個日常流淌過的微風，偶爾前行的車流與街邊散步的行人，緩步而行的模樣，似乎也成為了印象派畫作裡那朦朧的畫面，而與這一切美好的日常風景共舞的，是一棟逾七十年的日洋混和建築。美麗典雅的屋瓦，輕輕的透露著她背後美麗的過往；大片灑落的陽光，在城市裡的綠洲上閃耀著對新生的期望。

這是國民政府來台後首任央行總裁徐伯園宅邸，從日治時期的神社到美國大兵的駐留，她擁有跟台灣一樣複雜的血統，而幾經轉手的歷史記憶，終於得以被完整地訴說；時間是流動的，歷史是延續的，把握真實的修復才能撐起一棟文化的堡壘。

綠蔭與光影交織的歷史軌跡。（圖／CEO1950總裁藝文空間）
綠蔭與光影交織的歷史軌跡。（圖／CEO1950總裁藝文空間）

「話雨人文生活」主理人吳其峯夫婦，將走遍世界所感受到的美學文化，重現在這棟別具意義的空間裡，「家」是空間裡最重要的氛圍，如同建築物最初的使命，撐起即將頹傾屋脊，如同傘骨擴張傘面，於是老屋新生，於是在傘下的人們得以遮風避雨。

所以，在這個陽光普照的假期裡，由青鳥文化制擔任藝文顧問，協同總裁CEO特別迎來了一場，屬於愛與信任的珍貴新書分享會，既是成功的企業家也是百萬暢銷的作家 -「蔣雅淇」，手握著堅定的信念與勇氣，如同張開了一張滿載可能性的大傘，引領著CEO 1950 總裁藝文空間裡的所有人，走向通往希望的大道，為人生注入喜悅和力量。

看見可能—用愛包容，用愛澆灌，以愛讓不可能成為可能

蔣雅淇以愛與包容為題，告訴嘉賓別放棄任何微小的可能性（圖／青鳥文化制作　提供）
蔣雅淇以愛與包容為題，告訴嘉賓別放棄任何微小的可能性（圖／青鳥文化制作　提供）

「我的第一個孩子，不是血親，也就是說，我就是大家俗稱的後母啦！」

蔣雅淇女士語畢，所有在座嘉賓都哄堂大笑，或許是大家對後母這詞總有些許負面想像，不過，蔣雅淇並不在意。和先生結為連理後第一個碰到的問題，以為會是在電視或是報章雜誌時常預見的家庭劇場，還好，蔣雅淇發現維繫家庭的關鍵就是『愛的存款』：只要儲得又多又久，就會產生複利效果，如果愛的存款不足，那麼微薄的感情就 會出現裂痕，這間屬於親子的銀行，只要長期儲蓄加上「過人的耐心」就會富有。在愛與耐心地呵護下，蔣雅淇找到了親子甚至說是人與人相處的道理。

「我親愛的孩子，我會不斷的支持、一直鼓勵，牽著手陪你們走過這漫長卻充滿盼望的馬拉松人生。」

蔣雅淇在書中這麼說道，而溫柔且細膩的午後，陽光穿梭在嘉賓與她和藹的臉頰上，她再次提起了這用愛灌溉的美好佳話。如同牛奶有著保鮮期，什麼時候該做什麼事情是無比重要的，在孩子需要陪伴時給予她所需的愛；在孩子需要安靜的時候保持距離。

蔣雅淇希望所有人「心目有神，目中有人」，每個人都是獨立的個體，過度的自大驕縱宛如自己如神，迫使他人像是傀儡般的行動，絕對是錯誤的。對於孩子或周遭的朋友，需要的不是拿著皮鞭迫使著他們向前，透過陪伴與對話，或許伴隨著失敗與挫折，但也經過著失敗，人們會更珍視成長道路上的滋味，最後困境也能化為轉機。

看見奇蹟—忙碌，也不要失去對人該有的溫度

蔣雅淇女士接著分享了關於「溫度」的故事。（圖／青鳥文化制作　提供）
蔣雅淇女士接著分享了關於「溫度」的故事。（圖／青鳥文化制作　提供）

「永遠不要把離婚當成選項」是蔣雅淇分享的一個貼近你我的過往。蔣雅淇曾經有一位很好的姊妹，那個時候正面臨婚姻的觸礁，對於未來的選擇，似乎只剩下離婚這條路了。

但是，透過雅淇姊與幾位姊妹的努力，還有信仰的力量，原先被挑戰的婚姻生活，被潛移默化的愛給改變。「如果不能換老公，那就換眼睛。」透過內化的改變，發現更多關於愛的吉光片羽，掌握處理關係的原則，就能順利的處理人與人之間的衝突，那先原本爭鋒相對的爭吵，只要以不同的方式重新對話，就能成就不同的風景，甚至能成為堅定感情的地基。

曾經的冰山連理，最後，透過雅淇姊所牽起的溫暖革命，再次交換愛的誓言，互許屬於下半輩子的諾言，歷經風浪而翻轉的真心，雙方都願意再為了愛更努力，攜手決定未來不管怎麼忙碌，再也不要失去彼此該有的溫度。

書名：《看見百分之一的希望》作者：蔣雅淇出版社：;商周出版／城邦文化出版時間：2020年3月5日
書名：《看見百分之一的希望》
作者：蔣雅淇
出版社：;商周出版／城邦文化
出版時間：2020年3月5日

在半世紀的美麗記憶裡，看見百分之一的希望

美好的午後，在舒適的空間綻放，直射的陽光，伴隨著太陽日落的角度，斜成了閃耀的箭雨灑落整間CEO 1950 總裁藝文空間，眾人洋溢著滿盈的笑容與微醺的幸福邁入尾聲。

曾經這繁盛的街區，美軍顧問團副團長蔡斯、飛虎隊將軍陳納德、陳香梅夫婦、山西省主席陸軍一級上將閻錫山、李榦與陳季恆、周閒重都在這交織，而如今那些輝煌的舊宅建物幾乎頹圮沒落，只有央行總裁徐柏園的自宅完整重生。

老宅的記憶像是呼應著蔣雅淇的新書似的，在場的所有人，正徜徉在這「百分之一的希望」之中，而在晴光市場、在中山北路的巷弄，我們談起更未來的文化時，CEO1950總裁藝文空間必將不會缺席，與青鳥文化制作共同探尋文化場域新的可能性，香豔的美食不只觸動口鼻，佐以文字與書的辛香料，化作永恆的饗宴深刻留存。

藝文與美學盤據在這迷人的歷史現場裡，站上台北市這龐大繽紛的城市舞台，透過人與人的流動，牽起舊時美麗的記憶，望向前行的遠方，撐起這座城市的生命。

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