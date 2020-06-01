稱霸臺灣廚房半世紀的local king：沙拉脫

文〡蔡蕙頻（國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授）

圖〡聯合報系資料

做菜前，您用什麼洗蔬果？三餐飯後，您用什麼洗鍋碗瓢盆？有些人擔心蔬果上的農藥及各種病原體殘留，選擇由活性酵素製成的蔬果清潔劑來徹底清潔食材；碗盤則用添加檸檬精油、溫和不傷手的洗碗精來洗去油膩與汙垢。市面上廚房清潔用品百百種，不管您用哪一種，您一定都認識這個稱霸臺灣家戶廚房半世紀的品牌：沙拉脫。

清潔劑的進化

說到清潔劑，歷史很悠久。簡單來說，日治時期臺灣已經有了製造肥皂的技術，民眾除了使用草灰、皂角、茶餅等天然材料來清潔之外，也有了使用各種肥皂的習慣。

到了戰後，在很長的歲月裡，肥皂仍然是臺灣清潔劑市場中的主力商品，形式則從塊狀到粉狀都有。除了肥皂之外，一九六○年代，石油化學工業和塑膠工業成為臺灣工業發展的主力產業，市面上開始出現了「非肥皂」商品，即合成清潔劑，不經皂化反應製成的「非肥皂」屬於石油化學工業的一環，你我耳熟能詳的「利台化工」，就是戰後製造「非肥皂」的主力大廠。

不管是肥皂或非肥皂，只要是使用粉狀的清潔劑，洗碗的時候，要先將肥皂粉或洗滌粉溶於水中，再用來清洗碗盤器具。刷洗完畢之後，再以清水沖洗乾淨，基本上和現在的洗碗流程一致。

不過，如果是洗菜，就沒有這麼「工夫」了。多數家庭都是使用清水洗菜，清水洗菜不是問題，問題在於早年臺灣人種菜多用人肥畜肥，蔬菜上容易殘留蛔蟲、十二指腸蟲等寄生蟲卵（〈十八種蔬菜 附有蛔蟲卵〉，《聯合報》1970年8月10日，第8版），許多旅臺的外國人寧願花大錢購買外國進口的食材，也不敢買臺灣生產的蔬菜（〈蔬菜〉，《聯合報》1967年11月15日，第4版）；化學農藥普及以後，雖然少了寄生蟲的威脅，卻又多了農藥殘留的疑慮，民眾因吃蔬果而農藥中毒的事件頻傳，官方曾呼籲在烹食之前，先用清潔劑將蔬果洗乾淨，避免中毒。（〈烹食蔬菜之前 先用皂粉洗淨 可免農藥中毒〉，《聯合報》1964年11月23日，第3版）

日本直輸入的沙拉脫

這時候，「沙拉脫」出現了。生產「沙拉脫」的是日本SUNSTAR（サンスター）株式會社，它原本是一家生產牙膏的公司，從1961年開始推出清潔用品，後來開發名為「サラット K」的廚房用液體清潔劑，英文寫作「SALATT」。

《聯合報》，1965年10月7日，第4版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

1965年，SUNSTAR公司宣布和「臺灣日星化工股份有限公司」合作，將「サラット K」作為該公司征戰海外的前鋒商品，進軍臺灣市場。發布的記者會上，該社特別說明，「現地（臺灣）沒有廚房用清潔劑，清洗碗盤時還在使用清潔肥皂（洗濯石鹼）或去污粉（磨き砂）」，這使他們嗅到商機，採取在地生產的方式，交由臺灣日星化工生產、銷售。

來到臺灣的「サラット」，不僅商標仿照日本原版的設計，採用彷彿水滴濺開來的藍色圖案，並以同樣的線條寫上紅字「サラット」，連商標旁的小語「食器・野菜・果物に」，都如實照翻為「食器‧蔬菜‧水果 潔清用」而非「清潔用」，唯獨不同的是，臺灣版多了「沙拉脫」的中文名字。現在給人強烈本土清潔劑印象的沙拉脫，原來是日本舶來品，簡直日本直輸入！

至於為什麼要取名為「沙拉脫」呢？它除了是「サラット」的諧音之外，該公司解釋，「沙」在中文裡是「汙垢、灰塵」的意思，「拉」則是「刮除」，而「脫」也有「清除」的意思，因此「沙拉脫」這名字，也能清楚傳達「強力去除污垢」的商品特色。

太太小姐們的心頭好

沙拉脫在臺灣一上市，就標榜「最初廚房用中性洗劑今問世了！」並打出「農藥、油垢洗得乾乾淨淨」的廣告詞，強調它「優越的洗淨力」，能把蔬果上的各種蟲卵細菌洗除乾淨，而且還能保持蔬果的養分與鮮味；成份非離子，太太小姐拿它來洗碗盤，輕鬆沖洗又不傷手，最重要的是還很便宜！堪稱物美價廉的革命性清潔品！

有鑑於消費者尚無使用這類液體清潔劑的習慣，日星公司還特別刊登廣告，教導民眾如何拿沙拉脫來洗餐具、蔬果：在兩公升的水中加入一瓶蓋沙拉脫，再將碗盤或蔬果放在溶液中輕輕搖洗數次之後，再用清水沖淨即可。最神奇的是，廣告還教育使用者，洗過蔬果的沙拉脫溶液別倒掉，除了洗碗盤之外，還可以拿來洗家具、擦門窗，家中各處看得到的灰塵污垢，都不是沙拉脫的對手，這樣威的商品，能不賣翻天嗎？

《聯合報》，1966年1月9日，第3版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

百花齊放的清潔劑市場

沙拉脫問世之後，除了使用方便之外，銷售通路也廣，百貨店、雜貨店甚至是西藥房都買得到，多線進攻之下，顯然輕鬆攻佔臺灣的清潔用品市場。打響名號後，也曾推出去污粉等清潔產品。另一方面，民眾對於不需要等待顆粒溶解的液體清潔劑接受度也越來越高，因此貨架上開始出現了其他品牌的液體清潔劑，如花王新奇，天工去污粉也出了清潔劑等。不過，沙拉脫成功後，想要分杯羹的廠商太多了，仿冒品充市，於是日星公司在1980年宣布換包裝，改為將標籤印在透明玻璃紙上，呼籲消費者購買時看乎清、認乎明，以防假貨。這就是我們現在熟悉的沙拉脫。（〈盼認明商標 免購進膺品〉，《聯合報》1980年3月18日，9版）

最後，沙拉脫還有一個小故事。引進這項商品的「臺灣日星化工股份有限公司」在基隆，店面不大，至今也只有販售沙拉脫這一項商品。而它最早登記的負責人是謝清雲，他就是一手打下基隆謝家政商基礎的領頭人物，曾留學日本，從藥學起家之後，曾任多屆基隆市議員、臺灣省議長、省府委員，後來也接掌基隆二信，前立委謝國樑即為其孫。正如同謝家今日仍是基隆地區政、商界呼風喚雨的重要勢力，沙拉脫也依然是清潔用品中少不了的的要角，在你我

的廚房中佔有不可忽視的一席之地。

《聯合報》，1966年10月29日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

《聯合報》，1967年8月24日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

⭐️懷舊廣告圖像庫

收錄1951年以來報紙標語、廣告插畫、漫畫等圖像，暢遊風華台灣

⭐️報時光

2018年誕生報時光品牌，致力老報文化復興運動，以創意設計能量傳遞時光故事，找回好好生活的初心與人情。獲得更多時光故事與老派系列收藏訊息，歡迎加入粉絲團。