快訊

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

對流旺盛！北北基等15縣市大雨特報 慎防雷擊、溪水暴漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱霸臺灣廚房半世紀的local king：沙拉脫

聯合新聞網 / 報時光
《聯合報》，1966年4月20日，第1版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《聯合報》，1966年4月20日，第1版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文〡蔡蕙頻（國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授）

圖〡聯合報系資料

做菜前，您用什麼洗蔬果？三餐飯後，您用什麼洗鍋碗瓢盆？有些人擔心蔬果上的農藥及各種病原體殘留，選擇由活性酵素製成的蔬果清潔劑來徹底清潔食材；碗盤則用添加檸檬精油、溫和不傷手的洗碗精來洗去油膩與汙垢。市面上廚房清潔用品百百種，不管您用哪一種，您一定都認識這個稱霸臺灣家戶廚房半世紀的品牌：沙拉脫。

清潔劑的進化

說到清潔劑，歷史很悠久。簡單來說，日治時期臺灣已經有了製造肥皂的技術，民眾除了使用草灰、皂角、茶餅等天然材料來清潔之外，也有了使用各種肥皂的習慣。

到了戰後，在很長的歲月裡，肥皂仍然是臺灣清潔劑市場中的主力商品，形式則從塊狀到粉狀都有。除了肥皂之外，一九六○年代，石油化學工業和塑膠工業成為臺灣工業發展的主力產業，市面上開始出現了「非肥皂」商品，即合成清潔劑，不經皂化反應製成的「非肥皂」屬於石油化學工業的一環，你我耳熟能詳的「利台化工」，就是戰後製造「非肥皂」的主力大廠。

不管是肥皂或非肥皂，只要是使用粉狀的清潔劑，洗碗的時候，要先將肥皂粉或洗滌粉溶於水中，再用來清洗碗盤器具。刷洗完畢之後，再以清水沖洗乾淨，基本上和現在的洗碗流程一致。

不過，如果是洗菜，就沒有這麼「工夫」了。多數家庭都是使用清水洗菜，清水洗菜不是問題，問題在於早年臺灣人種菜多用人肥畜肥，蔬菜上容易殘留蛔蟲、十二指腸蟲等寄生蟲卵（〈十八種蔬菜 附有蛔蟲卵〉，《聯合報》1970年8月10日，第8版），許多旅臺的外國人寧願花大錢購買外國進口的食材，也不敢買臺灣生產的蔬菜（〈蔬菜〉，《聯合報》1967年11月15日，第4版）；化學農藥普及以後，雖然少了寄生蟲的威脅，卻又多了農藥殘留的疑慮，民眾因吃蔬果而農藥中毒的事件頻傳，官方曾呼籲在烹食之前，先用清潔劑將蔬果洗乾淨，避免中毒。（〈烹食蔬菜之前 先用皂粉洗淨 可免農藥中毒〉，《聯合報》1964年11月23日，第3版）

日本直輸入的沙拉脫

這時候，「沙拉脫」出現了。生產「沙拉脫」的是日本SUNSTAR（サンスター）株式會社，它原本是一家生產牙膏的公司，從1961年開始推出清潔用品，後來開發名為「サラット K」的廚房用液體清潔劑，英文寫作「SALATT」。

《聯合報》，1965年10月7日，第4版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《聯合報》，1965年10月7日，第4版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

1965年，SUNSTAR公司宣布和「臺灣日星化工股份有限公司」合作，將「サラット K」作為該公司征戰海外的前鋒商品，進軍臺灣市場。發布的記者會上，該社特別說明，「現地（臺灣）沒有廚房用清潔劑，清洗碗盤時還在使用清潔肥皂（洗濯石鹼）或去污粉（磨き砂）」，這使他們嗅到商機，採取在地生產的方式，交由臺灣日星化工生產、銷售。

來到臺灣的「サラット」，不僅商標仿照日本原版的設計，採用彷彿水滴濺開來的藍色圖案，並以同樣的線條寫上紅字「サラット」，連商標旁的小語「食器・野菜・果物に」，都如實照翻為「食器‧蔬菜‧水果 潔清用」而非「清潔用」，唯獨不同的是，臺灣版多了「沙拉脫」的中文名字。現在給人強烈本土清潔劑印象的沙拉脫，原來是日本舶來品，簡直日本直輸入！

至於為什麼要取名為「沙拉脫」呢？它除了是「サラット」的諧音之外，該公司解釋，「沙」在中文裡是「汙垢、灰塵」的意思，「拉」則是「刮除」，而「脫」也有「清除」的意思，因此「沙拉脫」這名字，也能清楚傳達「強力去除污垢」的商品特色。

太太小姐們的心頭好

沙拉脫在臺灣一上市，就標榜「最初廚房用中性洗劑今問世了！」並打出「農藥、油垢洗得乾乾淨淨」的廣告詞，強調它「優越的洗淨力」，能把蔬果上的各種蟲卵細菌洗除乾淨，而且還能保持蔬果的養分與鮮味；成份非離子，太太小姐拿它來洗碗盤，輕鬆沖洗又不傷手，最重要的是還很便宜！堪稱物美價廉的革命性清潔品！

有鑑於消費者尚無使用這類液體清潔劑的習慣，日星公司還特別刊登廣告，教導民眾如何拿沙拉脫來洗餐具、蔬果：在兩公升的水中加入一瓶蓋沙拉脫，再將碗盤或蔬果放在溶液中輕輕搖洗數次之後，再用清水沖淨即可。最神奇的是，廣告還教育使用者，洗過蔬果的沙拉脫溶液別倒掉，除了洗碗盤之外，還可以拿來洗家具、擦門窗，家中各處看得到的灰塵污垢，都不是沙拉脫的對手，這樣威的商品，能不賣翻天嗎？

《聯合報》，1966年1月9日，第3版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《聯合報》，1966年1月9日，第3版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

百花齊放的清潔劑市場

沙拉脫問世之後，除了使用方便之外，銷售通路也廣，百貨店、雜貨店甚至是西藥房都買得到，多線進攻之下，顯然輕鬆攻佔臺灣的清潔用品市場。打響名號後，也曾推出去污粉等清潔產品。另一方面，民眾對於不需要等待顆粒溶解的液體清潔劑接受度也越來越高，因此貨架上開始出現了其他品牌的液體清潔劑，如花王新奇，天工去污粉也出了清潔劑等。不過，沙拉脫成功後，想要分杯羹的廠商太多了，仿冒品充市，於是日星公司在1980年宣布換包裝，改為將標籤印在透明玻璃紙上，呼籲消費者購買時看乎清、認乎明，以防假貨。這就是我們現在熟悉的沙拉脫。（〈盼認明商標 免購進膺品〉，《聯合報》1980年3月18日，9版）

最後，沙拉脫還有一個小故事。引進這項商品的「臺灣日星化工股份有限公司」在基隆，店面不大，至今也只有販售沙拉脫這一項商品。而它最早登記的負責人是謝清雲，他就是一手打下基隆謝家政商基礎的領頭人物，曾留學日本，從藥學起家之後，曾任多屆基隆市議員、臺灣省議長、省府委員，後來也接掌基隆二信，前立委謝國樑即為其孫。正如同謝家今日仍是基隆地區政、商界呼風喚雨的重要勢力，沙拉脫也依然是清潔用品中少不了的的要角，在你我

的廚房中佔有不可忽視的一席之地。

《聯合報》，1966年10月29日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《聯合報》，1966年10月29日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

《聯合報》，1967年8月24日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《聯合報》，1967年8月24日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）


⭐️懷舊廣告圖像庫

收錄1951年以來報紙標語、廣告插畫、漫畫等圖像，暢遊風華台灣

⭐️報時光

2018年誕生報時光品牌，致力老報文化復興運動，以創意設計能量傳遞時光故事，找回好好生活的初心與人情。獲得更多時光故事與老派系列收藏訊息，歡迎加入粉絲團。


日本 基隆 廣告

延伸閱讀

印度蝗蟲大軍移動 多省採購抗蝗設施嚴陣以待

浴室長黴菌，貼保鮮膜、用牙刷清哪一個有效？日本清潔專家的3招聰明打掃法

客拒付3百元車資吐口水稱染疫 小黃司機慘中鏢3週後病逝

外出不敢用免洗餐具？ 消除病毒1招就可以

相關新聞

稱霸臺灣廚房半世紀的local king：沙拉脫

做菜前，您用什麼洗蔬果？三餐飯後，您用什麼洗鍋碗瓢盆？有些人擔心蔬果上的農藥及各種病原體殘留，選擇由活性酵素製成的蔬果清潔劑來徹底清潔食材；碗盤則用添加檸檬精油、溫和不傷手的洗碗精來洗去油膩與汙垢。市面上廚房清潔用品百百種，不管您用哪一種，您一定都認識這個稱霸臺灣家戶廚房半世紀的品牌：沙拉脫。

防疫比你想的還老派？回顧疾病史研究的歷史省思

「一覺醒來，整個世界都不一樣了。」新冠肺炎讓全球史無前例停工封城，在我們明確意識之前，疾病已經成為全球化的一環。但回顧醫學史，這並不是人類第一場瘟疫大戰，疾病不時大舉來襲，統一各洲；人類也不斷尋找各種抗疫手法，延續至今。「研之有物」專訪中研院歷史語言研究所李尚仁研究員，梳理歷史切片中人類面對瘟疫的變與不變，提供當前的我們歷史縱深的省思。

解密臺灣史上最大戰爭──1895年乙未之役

臺灣人在1895年間一年先後擁有三個「國籍」，也經歷了「走（東洋）番仔反」的艱苦日子，現在的我們該如何解讀這場戰爭呢？

【臺灣服飾誌】明鄭時期的郡王妃妾可能穿什麼？

在臺南市中西區，有一塊乍看是公園的綠地，環境清幽，風景靜美，那塊綠地被稱為「五妃墓」，用來紀念在台定居的寧靖王的五位妃妾。那麼明鄭時期的郡王妃妾，可能穿些什麼呢？

【青鳥書店】蔣雅淇：愛為優先，創造美麗的相處

五月時逢母親節，但疫情令人憂心，在開幕之前，首場講座以「愛」出發，展現CEO1950總裁藝文空間以家為本的溫暖氣氛。 邀請蔣雅淇的今年度新書《看見百分之一的希望》當中以愛敘寫，第一部第一章便是「愛的存款」以及後面還有「『愛之語』創造美麗的相處」，更談及許多作者經歷，如何面對困境勇敢出擊、如何把握幸福且不讓她溜走。

與特務的跨時空密碼戰！專訪破譯歷史學家：林正慧

檔案研究，是解開歷史迷局的重要工作。政府機關留存的各式檔案，能幫助我們撥開歷史迷霧。然而，檔案自身也可能纏繞難解的謎題。研之有物專訪中研院臺灣史研究所林正慧助研究員，一起看看歷史學者如何化身偵探，與隱形的「時空對手」過招，破解各式化名代號？對局中，研究者又如何拼湊出零散線索，還原戰後臺灣特務群體的歷史面貌？

那個死過好幾次的男人──北白川宮能久親王死亡之謎

乙未戰爭結束後，日本軍隊的死亡人數約上萬人，其中大多數是病死。在這些陣亡將士中，地位最高、名聲最響亮的是近衛師團團長──北白川宮能久親王。

閱讀推手談親子共讀　洪敦明：請先學著讀懂孩子的心

如果想孩子長大，還能繼續願意跟你親密對話，這點投資一點都不多，而且相當值得。

【青鳥居所】只是ZISHI專訪：新舊交織，描繪臺灣日常的特有幽默風尚

風光從天井瀉漏，穿越鞋店「足下通」，卡片專賣店「我思文創」，三進迪化街上的長型街屋後，藏著醞釀強大能量的「只是 ZISHI」，臺灣生活風格品牌兼設計工作室。事務內容跨足藝術創作到專案合作，產出及合作對象皆相當廣泛而不設限。從知名的傳統青花瓷繪工藝系列，使用簡單的器型重新詮釋青花單色濃淡之美；到近期誠品下一間新24小時書店的活潑具互動性的平面視覺都能一眼認出只是工作室巧妙融合新舊文化與描繪臺灣日常的特有風格。

【臺灣服飾誌】明鄭時期的水軍穿什麼？

在面對反清復明時，與清朝抗衡的武裝，除了南明遺民的勢力外，還有鄭芝龍遺留下來的私人武力。由於當年的鄭家水軍圖像難以找到，因此參考了明朝時期水軍的出土塑像，介紹一些水軍的配件與其裝束。

【青鳥選書院】五月閱讀特餐，從選書人們眼光開始新的一段閱讀旅程

每月由四位選書人李清志、杜祖業、馬翊航、張鐵志及書店店員分別推薦不同書籍，帶領讀者從他人眼光開始新的一段閱讀旅程。

妝點臺灣老屋記憶 鐵工師邱宏鎰：「有鐵窗花，才有家的感覺！」

時間拉回1920年代，鐵窗花開始隨著西洋現代建築來到這座島嶼，開始在家家戶戶綻放。由於早期房屋的防盜需求，鐵窗開始在臺盛行，而以黑鐵為材料的鐵窗，其軟質地和可塑性更讓鐵工師傅得以彎折、鍛造，把屋主的想像與願望做成一扇扇的鐵窗花，讓每一戶人家都能擁有屬於自己的圖騰意象。

熱門新聞

【文學相對論6月 二之一】陳文茜vs.張小嫻／她

劉洪貞／小動作大溫暖

【生活進行式】卡洛琳‧杜納／或許你的飲食方式就如邪教信仰

【青春名人堂】HOM／如果妳中了樂透

【話題徵文：放不下的玩具】晴兒／螺旋槳直升機

《讀者》6月號 看蔣勳筆下的曹操

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。