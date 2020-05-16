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【青鳥書店】蔣雅淇：愛為優先，創造美麗的相處

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《看見百分之一的希望》 作者：蔣雅淇 出版社：;商周出版／城邦文化 出版時間：2020年3月5日
書名：《看見百分之一的希望》
作者：蔣雅淇
出版社：;商周出版／城邦文化
出版時間：2020年3月5日

文／蔣雅淇、圖／商周出版提供

繞路而行，也是一種祝福

如果此刻你也正在繞路而行，而且怎麼走都走不出眼前的困境，請試著換上不同的眼光，並為此獻上感恩，因為你很可能因此更瞭解下半段的人生該怎麼走，以及如何解決這些難題。

「一帆風順」這四個字經常是我們對別人的祝福，也是多數人對自己人生的期待。然而，我環顧四周，看到很多成長過程一帆風順的孩子，從小功課好也備受呵護，進入青春期或職場之後，因為環境差異、競爭增加，突然在人際關係、成績表現等各方面都不再吃香，有些人難以接受、有些人更是從此一蹶不振，我還見過有孩子因此要靠心理醫生和吃藥來解決問題。所以「一帆風順」對我來說，並不是一個全然正面的字眼。

很多人看到我都會問：「雅淇，妳究竟是怎麼教育孩子的？三個孩子，三種截然不同的興趣，數不清的全國冠軍：科展、音樂、武術，甚至還有國際INTEL 大賽、美國富比士獎項……為什麼任何困難到了你們手裡，都顯得輕而易舉？」聽到這樣的讚美，我絕對不會假仙說：「沒有啦！」或是違背良心說：「唉呀，只是運氣好！」我總是會直接說「謝謝」，謝謝大家的好意、感謝大家的祝福，但事實上我非常清楚，我的孩子從來不是輕而易舉就有好表現，更沒有所謂的一帆風順，甚至他們總是經過跌跌撞撞之後，才能找到自己該扮演的角色，摸索到該努力的方向。這個感觸，在我女兒拿到全國音樂大賽冠軍的那一刻特別深刻。

跌倒不是挫折，而是意志的鍛鍊

女兒小時候是個過動的孩子， 總是有說不停的話、問不完的問題， 沒有一刻可以乖乖坐在位子上，每天把我弄得又累又煩。記得她兩歲時，過年期間我們遇到一位從小看我長大的長輩，認識多年，知道再忙我都會隨時保持「整齊」、「完妝」的狀態，沒想到那當下的我全身無力、鬆垮著臉失神坐在他面前，他驚訝地問我：「雅淇，妳是怎麼啦？」我努力抬起眼皮，看向我那正開心著滿地打滾的女兒，對方立刻會意過來，噗哧笑了出來。

試過很多種方法，最後我發現似乎只有聆聽音樂可以讓女兒靜下來，甚至好好坐上一小時不亂動。於是不為別的，只為了讓她可以學習靜下來跟自己獨處，所以從她五歲開始便展開了小提琴學習之路。女兒的進度算是很快，老師說人家通常要一年才能拉完一冊，她大概半年、有時三個月，就可以把一整冊的曲目拉完。當然，這時候貪心的父母對孩子的期待也會跟著提高，於是我們常常藉由參加不同的比賽來增加她的練習與實戰經驗。女兒非常樂觀又大方，每當她迎面向我走來，我總覺得好像太陽的光芒照射過來，把愛與溫暖也帶向我，尤其她笑起來的時候，簡直可以把我整個融化。但奇怪的是，台下的她活潑好動，上了台卻顯得拘謹彆扭，似乎她對上台這件事有特別的恐懼和障礙。

記得她第一次參加小提琴台北市賽的時候， 明明無數次的練習都沒有問題，對著鏡子排練、錄了好幾次影片……總覺得前幾名應該不是問題，但就在即將登場的那一刻，她突然越想越害怕，帶著琴要走上台的時候，走著走著不小心琴頭撞到了手扶梯，就這麼一下，四根弦的其中一根完全走了調。其實就定位前她就發現了問題，可是沒經驗的她不知道可以在台上調音，就這樣帶著她美好的技巧、練習了不下數百遍的曲子，在一根弦走音的情況之下撐完全場，當然結果也不盡理想。

對外比賽的不如意就罷了， 她很小就參加學校的樂團， 大家也是一路看好，每個媽媽都說她又可愛、琴又拉得好，但是每一次面臨考席次，總是會出現各種不同的狀況，有時候緊張、有時候忘譜︙︙而那根本是平常完全不會發生的事，也因此儘管她很小就坐上了副首席的位置，但整個小學階段首席經常換人，她永遠坐在第二個位置沒有變過。

身為媽媽的我雖然不會把孩子的成績當作是自己的成就，但我心裡還是有個小小的聲音，為女兒感到一絲絲的委屈和一點點的可惜。可是波折彎曲的路走多了，我看到了完全不同的功效。上了國中又要考席次的時候，以前總是要我耳提面命趕快練琴、這裡音不準、那裡要慢慢練才有感情的女兒，竟然完全不需要我的叮嚀就主動練習，似乎學琴七年來跌跌撞撞的路，帶給她的不是挫折，而是從此願意真心真意靠自己努力好好表現。

我永遠記得一次暑期訓練時，老師發了一則訊息給我：「媽媽，妳的孩子真不可思議，大家都練得累了，下課時間每個人都在吃蛋糕，只有妳女兒一個人跑到茶水間繼續加練，完全沒有抱怨。」我心想，天啊，她真的是我女兒嗎？真的是那個每次叫她多練兩分鐘就給我臉色看，叫她多拉一下就想跟我大吵一架的孩子嗎？

還有一次學校要去國父紀念館公演前夕，我收到老師傳來一則七秒鐘的短影片，在空曠的舞台上，所有表演者都去吃便當了，只看到一個紮著馬尾、穿著學校黑色團服的小女孩背對著譜架，面對全場五百多個空位，不停練習最困難的那幾個高音。看完影片我感動到眼眶泛淚，突然發覺沒能夠太早坐上首席這件事，似乎成為另一種祝福，如果女兒輕易就有好成績、不費力就能輕鬆過關，我不認為當時才十三歲的她能夠把「用心學習」當回事。

當然，發自內心的努力沒有白費，成績放榜，我的孩子歷經四年的樂團生涯後終於考上首席，而據老師告訴我，原本勢在必得的孩子當場哭了出來。儘管我已經知道結果，女兒回家後我還是問她：「寶貝，今天結果如何？」只見她睜著水汪汪的大眼回答：「媽，其實我可以不要坐首席，因為沒有考上首席的同學很傷心，還哭了。」我不捨地問她：「那妳怎麼處理呢？」她說：「我趕快去拿衛生紙遞給她，然後抱抱她。」我想這孩子或許是自己走過無數次失敗的路後，完全能理解那種失落的心情，才會沒空為自己考上首席開心，反倒是立刻同理安慰難過的同學，對我來說，這個舉動比她考上首席還讓我欣慰與感動。


蔣雅淇：愛為優先，創造美麗的相處講座分享會

五月時逢母親節，但疫情令人憂心，在開幕之前，首場講座以「愛」出發，展現CEO1950總裁藝文空間以家為本的溫暖氣氛。

邀請蔣雅淇的今年度新書《看見百分之一的希望》當中以愛敘寫，第一部第一章便是「愛的存款」以及後面還有「『愛之語』創造美麗的相處」，更談及許多作者經歷，如何面對困境勇敢出擊、如何把握幸福且不讓她溜走⋯⋯

活動資訊

活動講者｜蔣雅淇 Vivian Chiang《看見百分之一的希望》作者

活動主持｜蔡瑞珊 Shan Shan Tsai 青鳥書店創辦人

活動時間｜05/24 （日）15:00開放入場，講座15:30開始

活動主題｜愛為優先，創造美麗的相處

活動地點｜台北市新生北路三段62巷24號（CEO 1950 總裁藝文空間）

報名請進｜http://psce.pw/SC3HF

蔣雅淇

STUDIO A共同創辦人、TED演說者、暢銷作家、電影出品人、得獎主播、電視台台長。

在蔣雅淇的生命歷程中，有最美麗的風景、最炫目的舞台，卻也有最悲傷的故事、最動人的見證。這一路走來，她因著神源源不絕的愛，總以不一樣的態度看待世事。

已出版五本理財、創業、心靈勵志書籍，多年蟬聯十大暢銷女作家。二○一六年以個人經歷為本，推出《沒經驗，是你最大優勢》，創下銷售奇蹟，橫掃誠品、博客來、金石堂暢銷冠軍，感動數萬讀者。

是虔誠的基督徒，樂於分享福音，期許自己成為別人的祝福。

蔡瑞珊

自2016年秋天開立書的企劃公司─「青鳥書店」，三年間策劃六間書店，屏東「南國青鳥」、大稻埕「青鳥居所」為青鳥主系列。授權以建築為主題「文心藝所Ⅰ青鳥」、人文為主題的「和平青鳥」書店，並獲得德國 iF Design Award2020。並於2020年與大清華、聯合報合作臺灣第一間劇場書店「南村青鳥」，青鳥書店連續兩屆獲媒體選為年度創意場域 ，經理人百大MVP。並以《巷弄裡的那家書店》和《書店裡的影像詩》入圍第49屆金鐘獎。著有《我會自由像青鳥一樣》(時報出版)。

【防疫措施】

1. 為因應新型冠狀病毒疫情，本次活動全體工作人員與講者，皆會預先量體溫、雙手酒精消毒。

2. 入場前請配合測量體溫，若額溫超過攝氏37.5度以上，將婉拒入場。

3. 近2週有國外旅遊史、活動前有不適、發燒或呼吸道症狀者，請在家休養或儘速就醫。

3. 入座後及排隊時，盡量避免近距離交談，排隊人次較多時，建議先於座位上等候片刻，避免過度擁擠。

4. 與會讀者請配合現場指示，留下姓名及電話，以防後續追蹤需要。


青鳥書店 蔡瑞珊

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