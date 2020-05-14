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與特務的跨時空密碼戰！專訪破譯歷史學家：林正慧

聯合新聞網 / 研之有物
林正慧長年投入臺灣客家史、二二八與白色恐怖研究，從檔案中挖出被隱藏的秘密。相較於學術工作的「鬥智」，走進林正慧的研究室，像踏入一座秘密花園，擺滿她親手栽種的盆栽 ── 點亮「綠手指」，是歷史學者另一項美麗專長。 攝影│林洵安
林正慧長年投入臺灣客家史、二二八與白色恐怖研究，從檔案中挖出被隱藏的秘密。相較於學術工作的「鬥智」，走進林正慧的研究室，像踏入一座秘密花園，擺滿她親手栽種的盆栽 ── 點亮「綠手指」，是歷史學者另一項美麗專長。
攝影│林洵安

檔案研究的重要意義

檔案研究，是解開歷史迷局的重要工作。政府機關留存的各式檔案，能幫助我們撥開歷史迷霧。然而，檔案自身也可能纏繞難解的謎題。研之有物專訪中研院臺灣史研究所林正慧助研究員，一起看看歷史學者如何化身偵探，與隱形的「時空對手」過招，破解各式化名代號？對局中，研究者又如何拼湊出零散線索，還原戰後臺灣特務群體的歷史面貌？

採訪編輯｜陳韋聿；美術編輯｜林洵安

歷史學者的跨時空密碼戰

點開「國家檔案資訊網」，過往政府檔案的數位化影像一目了然，已不再深鎖於機密中。然而，若你仔細查閱案卷，會發現裡頭有各種意義不明的章戳、冷僻用語，阻礙人們正確判讀檔案。

甚至，這些內容資訊還是另一樁跨時空「密碼戰」！例如，在戰後初期，臺灣特務機關聯繫通訊時，經常會使用各種代號掩蓋真實身分。這些化名或許曾是「保密防諜」的重要掩護，但如今卻成為閱讀檔案的「陷阱」，誤導我們從中獲得的歷史論述。

破壞這些陷阱，正是林正慧的日常工作。長時間參與檔案解讀的林正慧，從近代臺灣史的檔案中，找出了許多關於特務的故事線索，為二二八事件以及白色恐怖時代的歷史研究，補上了一塊重要的拼圖。

「像這裡，很多人會問為什麼叫『生局』？」林正慧指的是二二八事件期間，國防部保密局局長鄭介民上呈給蔣介石的「臺灣專報」。鄭介民在專報中表示，他已派遣劉戈青攜帶電臺發報機前往臺灣，與「『生局』臺灣負責人」陳達元一起協助平息事變。

「生局」一詞，還曾出現在另一位著名的特務頭子戴笠，呈給蔣介石的報告裡。但是，沒有任何一本辭典收錄這個詞彙。它到底是什麼意思？

林正慧解釋，早期國民政府的許多特務出身黃埔軍校，蔣介石長期擔任校長，黃埔系的特務便習慣在他面前自稱學生。由此推斷可知，呈給校長的報告書裡，生局即是：戴笠、鄭介民這些學「生」所領導的「軍統局」、「保密局」等情報單位。

類似這種意義隱晦的細節，俯拾皆是。歷史學者如同福爾摩斯，需要從重重線索中分析、歸納、推論，破解檔案裡各式密碼，展開一場與「隱形對手」的時空對決。


特務化名的攻防戰

化名，是這場密碼對決的另一項高難度挑戰。二二八與白色恐怖期間，許多情治人員暗中潛伏，進行各式監控、情蒐等秘密行動。然而，最後留在案卷中的紀錄，常是一個個經過假造的化名。

歷史學者該如何破解密碼，辨釋出那些「隱姓埋名」的特務身分呢？

以「保密局臺灣站」臺中組組長李良彬為例，林正慧先查閱現存的〈保密局服務證明書登記簿〉，可以確認「李良彬」是真實名字，他曾數度擔任保密局的「通訊員」。二二八事件爆發後，一些檔案述及李良彬是臺中組長。不過，若比對同一時期的其他檔案，則會看到臺中組長被寫成「王孝順」。

由此可知，「王孝順」很可能是李良彬使用的其中一個化名。

特務為了隱密行事，也常以另一個檯面上的公開職務，掩護自己的真實身分。李良彬的「掩職」，同樣能從檔案中找到破解線索。1949 年，一份由臺中市民上呈臺灣省參議會議長的陳情書，提到李良彬曾經吸收他們為地下工作人員，但並未保護他們的安全。陳情書裡明確寫到「國防部諜報員全民日報台中分社主任李良彬」等等字句。

從檔案來看，《全民日報》表面上是媒體報社，其實是由「保密局臺灣站」站長林頂立所經營，特務兼任報社記者。李良彬顯然也是其中一個例子。

保密局的行動都採祕密模式，特務會交叉使用真名、不同化名，隱藏身分。資料來源│林正慧圖片美化│林洵安
保密局的行動都採祕密模式，特務會交叉使用真名、不同化名，隱藏身分。
資料來源│林正慧
圖片美化│林洵安


隱身在化名背後的，不只是「人」！

然而，這場歷史學家與情治單位的對決中，代號所掩護的身分不只是個別特務，還有更多可能。

趙尚志、張秉承、游平洋……這些看來尋常的名字，都曾出現在「保密局臺灣站」的文書，發送給其他政府單位。乍看之下，這些人名應該是為臺灣站工作的人員？

答案令人意外──林正慧發現，當中沒有任何一個名字，能連結到實際存在的人物。

「這些名字只是代號，而且背後不一定是『人』。」林正慧指著檔案公文中的一個名字說明：「並沒有一個特務叫『趙尚志』，這其實是『保密局臺灣站』的化名，使用在平行文書。其他上行、下行文書中，臺灣站還有不同的代號。」

隱藏在化名背後的，可能是個別特務，也或許是機關組織。

多重身分隱藏，讓這場時空對決更具挑戰！林正慧建立了一份表單，列出檔案裡尋獲的所有臺灣站特務姓名，透過大量資料的交叉比對，破解不同暗碼與規則。光是保密局臺灣站就有至少 8 個化名，分別使用在臺灣站對局本部、對各組與組員、對警備總部和刑警隊等不同對象，而且每過一段時間就會更換新化名。

保密局臺灣站聯繫不同單位或特務，會使用不同代號，而且每過一段時間就會更換新化名。例如，臺灣站聯繫「警總調查室」時，會自稱趙尚志，警總調查室或第二處則化名為周敏生。資料來源│林正慧圖片美化│林洵安
保密局臺灣站聯繫不同單位或特務，會使用不同代號，而且每過一段時間就會更換新化名。例如，臺灣站聯繫「警總調查室」時，會自稱趙尚志，警總調查室或第二處則化名為周敏生。
資料來源│林正慧
圖片美化│林洵安

由此，她還挖掘出當時的特務工作情況。在戰後初期，即便是特務組織內部工作者，對這些化名也毫無所悉。例如，二二八事件期間，嘉義東石區長蔣重鼎曾化名為「蔣少華」，向保密局臺灣站站長林頂立提供情報。後來，臺灣站底下的臺中組，卻舉報蔣重鼎為二二八滋事份子，使得林頂立還得為他開脫除罪。

化名拼湊而出的歷史圖像顯示，當時的特務行動、人事布局極為隱密，即使是資深特務都難以洞察全貌。


他也曾經是特務？！

在不斷的揭密解謎中，歷史學者是否也曾有驚詫無比的揭密時刻？

林正慧想了想：「原先想像不到會有關連，但卻忽然發現他竟然是特務，那種衝擊最強烈。」最令她感到意外的例子，是長期在屏東、臺南等地擔任公職的康玉湖。

林正慧自己出身屏東，曾以屏東六堆的客家族群為論文主題，對康玉湖毫不陌生。過往，康玉湖的公眾形象一直是閱歷豐富、頗有實績的行政官僚。

但林正慧卻意外從檔案中發現，他竟然有一段不為人知的特務生涯。1947－1950 年間，康玉湖化名「高雲」，為保密局搜集情報，後來更擔任參謀，與情治機關的關係匪淺。

她補充道，二二八事件與白色恐怖期間，龐大的特務群體曾以各種「掩職」身分潛伏於民間；當他們離開情治系統後，也可能「轉職」到各行各業，換上另一個截然不同的身分。對照往昔流行的政治宣傳辭令「小心匪諜就在你身邊」，林正慧感慨地說，或許有更多特務隱瞞了他們的身分與故事，默默存在於人們的生活周遭。


從檔案拼出破碎的歷史真相

在檔案瀚海中，林正慧為表單上的名字建立履歷、挖掘線索，確認神祕特務的真實身分。那麼，這些線索是否能提供新證據，揭開臺灣近代史上的政治謎團？

林正慧提起了臺籍知識分子林連宗的故事。二二八事件中，擔任省議員的林連宗，曾參與「臺中地區時局處理委員會」，代表地方與政府談判。然而，在軍隊展開鎮壓後，他旋即消失無蹤。儘管多年來，外界傳言「憲兵第四團」嫌疑重大，但該團團長張慕陶強烈否認，還曾經具文聲明林連宗的失蹤與他們無關。

對受難者家屬而言，親人在動亂年代人間蒸發，直到解嚴後，仍無法知道他究竟被誰帶走？被帶去哪？下落何方？林連宗的外孫曾在訪談中提到，多年來家族持續尋找答案，卻都沒有結果。那些被掩蓋的歷史謎團，亦是受難家庭難以抹滅的傷痕。

這起「被消失」案，近年終於在檔案中找到真相！從憲兵司令部呈給蔣介石的一份報告裡，憲兵團特高組的確曾經接受上級指示，強行逮捕林連宗等人，且從此生死不明。檔案確認了逮捕者便是憲四團特高組。

林正慧提到，二二八事件或是整個戒嚴時期仍有許多類似疑案，至今未解。相關線索或許就藏在龐大的檔案裡，等待釐清歷史細節。

只有事實能逐一呈現在世人面前，過去的傷痛才可能慢慢走向和解的未來。

憲四團曾具文否認參與林連宗案，聲稱林連宗被誰逮捕、是否逃脫，他們一無所知。後來公開的檔案卻顯示，二二八當時林連宗（誤作林連強）確實遭憲兵團特高組逮捕帶走。資料來源│林正慧原始資料│「電復調查林連宗失蹤情形請核備由」（36年7月16日），《二二八事件資料選輯》（六），頁636-637；「憲兵司令部呈報臺灣情報」（民國36年3月12日），收入侯坤宏編，《二二八事件檔案彙編（十七）》，頁231
憲四團曾具文否認參與林連宗案，聲稱林連宗被誰逮捕、是否逃脫，他們一無所知。後來公開的檔案卻顯示，二二八當時林連宗（誤作林連強）確實遭憲兵團特高組逮捕帶走。
資料來源│林正慧
原始資料│「電復調查林連宗失蹤情形請核備由」（36年7月16日），《二二八事件資料選輯》（六），頁636-637；「憲兵司令部呈報臺灣情報」（民國36年3月12日），收入侯坤宏編，《二二八事件檔案彙編（十七）》，頁231


跨時空對決的下一步

這場無煙硝的密碼戰，已經取得不小的進展，但對林正慧而言，戰後臺灣特務研究仍處於起步階段。其中最大的困難是什麼？

「細微的線索埋藏在龐雜的檔案資料中，研究的人又太少！」林正慧笑著說。歷史學家的「偵探」工作，需要長期埋首翻閱檔案，相當耗費心力。除了要具備專業的歷史訓練，隱藏其中的線索十分零散，很可能耗費一整天才找到一、兩件相關資料。

在保密局臺灣站的研究暫告段落後，林正慧的下一個「對敵者」轉移到戰後其他特務組織。隨著國家檔案開放解密，可以想像桌上的案卷將會越堆越高。儘管挑戰巨大，她還是從爬梳檔案、比對分析、破譯解謎的漫長研究中，找到猶如偵探推理劇的樂趣和成就感。

「線索可能都還存在，只是還沒有被找到。」她笑道：「還原這些事實是很有意義的工作，希望有更多研究者加入，跟我們一起並肩作戰！」


延伸閱讀：

「你是忘記了，還是害怕想起來？」二二八與白色恐怖的暗黑特務們

林正慧個人網頁

◆〈二二八事件中的保密局〉林正慧，《臺灣史研究》第 21卷第 3 期，頁 1-64，2014

◆〈肅諜保防與情治分工〉 林正慧，《戰後初期的臺灣（1945-1960s）》呂芳上主編，頁197-250，臺北：國史館，2015

◆〈二二八事件後的特務們〉林正慧，臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫工作坊，2019

◆〈二二八事件中的情治機關及其角色〉，林正慧，《二二八事件真相與轉型正義報告稿上冊》陳儀深、薛化元主編，臺北：財團法人二二八事件紀念基金會，2020

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「破譯隱身代號！歷史學家與特務的跨時空對決 ── 專訪林正慧」，未經同意，請勿轉載。


二二八事件 白色恐怖 屏東 憲兵 研之有物 閱讀專題

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