【臺灣服飾誌】明鄭時期的陳永華穿什麼？
東寧總制ｘ諮議參軍
陳永華，是在談到明鄭時期一定不會忘記的人，他創立全臺首學的孔廟，也推動了科舉、屯田制，在那個年代，可以說是非常博學，且具有威望的人物。
當然陳永華應該也要呈現他在軍事上的一面，因為他同時也任諮議參軍，在反清復明的軍隊中有一席地位，然而這邊的圖像繪制上，還是呈現當年他當年「鄭式諸葛」的文人形象。
明鄭時期士人穿著
這邊參考的是明鄭時期畫像中的〈臺灣行樂圖〉，由鄭成功次子第11代捐贈予鄭成功紀念館，繪製年代約在清康熙到雍正之間。其中的鄭成功一改郡王裝扮，以當年的士人常用穿著，雖無法證明是否畫中所繪實為鄭成功，但確實可反映當年代的文人穿著。
飄飄巾
「飄飄巾」又有別名「飄巾」、「飄搖巾」、「逍遙巾」。飄飄巾頂部前後都為斜坡，各綴一大小相等方形片，質地較輕者迎風則可飄動，在明代的中後期比較流行，受文人士庶們的喜愛。『方巾與有帶飄巾，同為儒者之服，飄巾儒雅風流，方巾老成持重，以之分別老少，可稱得宜。』李漁閒情偶寄》
道袍
「道袍」乍聽似乎是一種道士服，但實際上是明代男性的常用便服，同為明代中後期流行，可居家穿著，也可穿在禮服裡面。
道袍一般來說寬衣長袖，右衽斜襟，在固定上主要用繫帶而非扣子，並且在衣身的開衩處內部，增加布料打褶以防走光，因此看起來蓬鬆飄逸，是在當時很普及的服裝之一。
紅鞋
《風流悟》：『初起穿了些鮮衣華服，紅繡鞋，白綾襪，戴頂飄飄巾。』
許多穿著道袍的容像裡，都可見他們搭配紅色鞋子，應為該年代流行，包括這次參考的〈臺灣行樂圖〉，因此這邊沿用該搭配。
鄭氏諸葛
「平生不識陳近南，就稱英雄也枉然。」這是金庸在小說裡虛構陳永華時，給他的評語，當然許多資料顯示，陳永華更像是一個對於軍事有所了解的文人，而非一個武功高強的綠林俠士。
現在的臺南仍存在的「永華路」、「永華里」，而陳永華創立的孔廟，更是許多青年學子在考試前夕會去祭拜、求好運的地方。時代更迭，但有些事物給人的寄望仍然沒有改變，有機會去附近走走，感受台南豐沛的人文風情吧！
參考資料：
◆〈鄭成功行樂圖〉
◆〈先王實錄〉
◆〈大明會典〉
◆《Q版大明衣冠志》
◆《中國古代服飾研究》
委託繪師：
Cheng-zhu Fang（Ajahweea）
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