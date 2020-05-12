閱讀推手談親子共讀　洪敦明：請先學著讀懂孩子的心

文／洪敦明

過去多次在親職講座分享中，最常被許多家長詢問最多的問題就是：如何培養孩子具備良好閱讀習慣？然而當我們診斷錯問題時，往往就會無法準確的對症下藥。既然要進行親子共讀，焦點就不能僅僅放在孩子讀，更多時候要放在家長跟孩子的關係，而書本是與孩子互動的橋梁，讓孩子這段時間感受到父母的全然關注，自然而然，當孩子打開一本書就能感受到父母的愛。

我很慶幸的是在分別老大跟老二出生後，過程裡慢慢體會身為一個不擅言詞的父親，如果想保持與孩子的優質互動，是需要與孩子建立獨特的互動儀式。而我與孩子最受用的儀式正是睡前的親子共讀時光。孩子閱讀書本並不是像喝奶一樣，天生有驅力會自然養成，而需要一個中介的媒人去搭建橋樑，而每天預留至少花十分鐘與孩子共讀，正是陪伴孩子、與孩子建立親密感的重要途徑。

從老大出生開始，我就嘗試每晚睡前固定說故事給他聽、花時間與他對談故事的內容、並透過如此聆聽他想說的話或感想。每當我想起松居直的一段話，「父母親用自己的的口，將文字一句一句地說給孩子聽，就像一粒一粒地播下語言的種子。」我就感到享受為父的喜悅，透過每晚的睡前共讀時光去慢慢注入對孩子的關愛、對圖像與語言的愛好。

然而過去陪伴老大的共讀模式，放到老二身上卻行不通。氣質不同的老二出生後，要安安分分坐上幾分鐘總是不是一件易事。我也慢慢發現他的自主性很強，同一種方法放在老大身上是熱情，放到老二卻是勉強。我深刻體驗到，即便自己過去有大量與孩子陪讀的經驗，也學習過不少親子閱讀的理論，然而面對每個孩子的個別生命，我仍深感需要跟著孩子一起成長、改變自己的定見。

因此我後來不再用自己舊思維來替孩子決定選書，花更多時間觀察他的喜好，再盡可能將他的喜好與所閱讀的書籍連結起來，讓孩子感受到有充分的自主權去選擇書籍。舉例來說，約一歲半時發現他很喜歡警察車，甚至會模仿警察車的聲音，隔天我就將與警察車主題相關的多本圖書借回家，呈現在家的各個角落，因著熱情，他自然而然就開始就拿起書不斷翻閱。這些書不是我選擇讀給他聽的，而是由他先從一群書中選擇他所愛的翻閱，不要打斷他的專注，等他滿足後我再用書的內容與他互動。這堂共讀課我學到：需要改變的往往不是孩子，而是父母自己。

往往許多爸爸們會認為媽媽比較擅長教養孩子，而選擇投注較少心力在孩子身上。然而如果想孩子長大，還能繼續願意跟你親密對話，這點投資一點都不多，而且相當值得。每週只要花點帶孩子到圖書館，讓孩子透過擁有自己的借書證選擇自己想看的書、享受在不同角落的閱讀氛圍，而回家後爸爸仍能透過共讀與孩子對話，就能給孩子一個容易養成閱讀習慣的環境。最重要的是別忘了：親子共讀前，先學習讀懂孩子的心。

本文由作者授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為國語日報的投稿「學習讀懂孩子的心」，未經同意，請勿轉載。

洪敦明 曾經擔任過代課老師、中輟生輔導社工、音樂主題餐廳企劃、非營利組織主管，也開著行動圖書館到許多偏鄉說故事，而如今是一個圖書館員及兩個男孩的爸爸。面對不同類型的工作，總是會用說故事的方式去企劃有趣的活動。始終相信每個人可以從閱讀中發現自己、用故事遇見感動

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