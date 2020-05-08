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【青鳥居所】只是ZISHI專訪：新舊交織，描繪臺灣日常的特有幽默風尚

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
「只是 ZISHI」設計工作室。（圖／青鳥居所　提供）
「只是 ZISHI」設計工作室。（圖／青鳥居所　提供）

文／許弼善

風光從天井瀉漏，穿越鞋店「足下通」，卡片專賣店「我思文創」，三進迪化街上的長型街屋後，藏著醞釀強大能量的「只是 ZISHI」，臺灣生活風格品牌兼設計工作室。事務內容跨足藝術創作到專案合作，產出及合作對象皆相當廣泛而不設限。從知名的傳統青花瓷繪工藝系列，使用簡單的器型重新詮釋青花單色濃淡之美；到近期誠品下一間新24小時書店，活潑具互動性的平面視覺，都能一眼認出只是工作室巧妙融合新舊文化與描繪臺灣日常的特有風格。

接棒敦南誠品成為 24 小時書店的信義誠品，平面宣傳也由只是設計包辦 。（圖／只是設計 提供）
接棒敦南誠品成為 24 小時書店的信義誠品，平面宣傳也由只是設計包辦 。（圖／只是設計 提供）

極限老虎花瓶。（圖／只是設計 提供）
極限老虎花瓶。（圖／只是設計 提供）

老街屋裡的新能量

談到為什麼選擇進駐鄉藝埕這棟具共生性的老街屋作為工作室，品牌創立人張簡士揚表示他們本來就很喜歡迪化街的街區文化 ，落腳這裡的前一年就已經待在永樂市場附近的普通大樓。

只是設計本身跟地方文化特色，是有相關的設計產業，在大稻埕的街區中，生活與工作的創意靈感俯拾即是，其實一開始就希望能在老物件裡感受地方與時代的氛圍，後來因緣際會下遇到世代文化的周奕成大哥，世代街區的團隊把曾經的辜振甫先生所擁有的「辜家鹽館」整理與翻新，在不破壞主體結構的前提下，為老街屋穿上新的衣裳，為其取上「鄉藝埕」的名號。

「鄉」，指大稻埕是回憶之鄉、心靈之鄉。街屋曾被用來經營木器行、鹽倉、蔥蒜行、中藥行等，而如今新的創意與新時代的商業模式加入其中，必定能夠激起更為嶄新且動人的故事，也為鄉藝埕帶來新的記憶，這時，歷史不會只是逐漸斑駁的回憶，就成為了興發美好的造夢機器了。

太太周子菁補充，這類物件通常以招商為主，能有以工作室進來的機會實屬難得，特別的老式結構，必須經過三進才能直達工作室的空間也很符合設計工作上對智慧財產權、隱密度的需求，沒有太多猶豫地選擇了搬進這裡。

傳統特色以新姿態走進當代

（圖／只是設計 提供）
（圖／只是設計 提供）

but. we like butter 金鑽鳳梨聯名包裝

Terroir x Zishi

藝術家聯名

土地公公來下凡

弄獅出陣 土風舞姨驚艷開場

台灣寶島康樂隊

放送金鑽真贊絕妙滋味

（圖／只是設計 提供）
（圖／只是設計 提供）

but. we like butter 柴燻桂圓聯名包裝

Festival x Zishi

藝術家聯名

酒紅雲朵層層交錯

細看老虎跳躍其中

恭迎神龍 只見其首不見其尾

玩味東方美感迷彩風格


在只是 ZISHI 的作品裡常能看到一些傳統圖騰的運用，創作以圖像為主體的他們，也在大稻埕的傳統建築形式中得到靈感，閩南式的屋瓦，洋樓的拱形窗與上釉欄杆，日治時期巴洛克式的柱頭裝飾及傳統廟宇的飛簷都成為創作養分。

張簡士揚也透露，近期與but. we like butter奶油甜點專賣店推出的藝術家聯名作品上，也能一窺用色繽紛的大稻埕風土節慶。突破幾何與極簡的圖形，以具象的手法將歸綏街普願宮的土地公可愛擬人化，看起來童趣可愛的保生大帝「腳踩風情萬種小碎步，手拿鳳梨下凡來拯救」如此可愛的畫面被具現出來。

還有大稻埕公園和永樂市場前跳土風舞的阿姨，揮灑青春尾巴的汗水，都放進了金鑽鳳梨的包裝，作品中流露出一股生活的活潑感，在靜止的圖面上，畫面卻好像都是流動的，混合屬於只是的幽默感和細節的小彩蛋，膩出一片當代與傳統，東西相會的甜蜜奶油小甜點。

最後談到張簡士揚從設計系畢業後就直接創業獨立接案的過程，身為老闆其實也面對不少責任與壓力，最近面對疫情也有受到影響。像是某些業主對於未來會產生不安與惶恐，進而影響工作室接案的機會，不過在他的臉上卻沒有看見太多不安與擔心，在有限的宇宙裡，我們或許都沒能明瞭未來的答案，但是在張簡士揚的臉上，或許能成為這個疫情當下的答案，以自信與創新的思維去面對明天，我們都會有更美好的結局。

張簡士揚與夥伴扎根在大稻埕，而其中老派的元素，持續影響著其創作。（圖／只是設計 提供）
張簡士揚與夥伴扎根在大稻埕，而其中老派的元素，持續影響著其創作。（圖／只是設計 提供）


■只是 ZISHI

只是 ZISHI，於2012年誕生於臺北，為臺灣生活風格品牌兼設計工作室。

2013年創辦生活文化品牌 ZISHI ART (只是謹制)，親⾝投入於傳統青花瓷繪工藝，讓青花以當代的姿態走入生活。2016年組織創作團隊 ZISHI Studio(只是工作室)，專注於創意開發與視覺規劃， 致力於追求藝術、設計與商業間的平衡。合作對象從在地的原創品牌到全球性的巨型企業，因為只是的理念⽽傳遞出更多美好故事。

■品牌網站：請進

■BUT. WE LOVE BUTTER

你聽過奶油救世論嗎？

Julia Child: “Butter never hurts you.” A balanced diet is a cookie in each hand.

Julia Child 曾說過，「奶油從不會傷害你」；我們說，均衡的飲食，來自拿起餅乾的瞬間！

所有為人稱道的好吃，都不及你一口品嚐！

■品牌網站：請進


⭐鄉藝埕歷史建築

鄉藝埕，世代文化創業群在大稻埕的第九棟創業街屋。位於迪化街一段196號和198號。

鄉，指大稻埕是回憶之鄉、心靈之鄉。這兩棟街屋曾被用來經營木器行、鹽倉、蔥蒜行、中藥行等。文獻資料上可查的最早的所有權人是辜振甫先生。這兩棟後門打開，背對背相連的就是辜家鹽館。更多詳情可至FB粉絲團查詢。


大稻埕 青鳥居所 閱讀專題

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