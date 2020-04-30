妝點臺灣老屋記憶 鐵工師邱宏鎰：「有鐵窗花，才有家的感覺！」

窗，是連接每一戶人家與外頭世界的地方。你曾經佇足凝視過街上房屋的窗嗎？

今日走在臺灣的街頭巷尾，仔細觀察路上家屋的每一扇窗，多半會看到的是不鏽鋼鐵窗，或直或橫的生硬直柱。但你或許也對那些偶然瞥見的老屋有所印象，各有風格、各自燦爛的鐵窗花，就是它們的正字標記。

時間拉回1920年代，鐵窗花開始隨著西洋現代建築來到這座島嶼，開始在家家戶戶綻放。由於早期房屋的防盜需求，鐵窗開始在臺盛行，而以黑鐵為材料的鐵窗，其軟質地和可塑性更讓鐵工師傅得以彎折、鍛造，把屋主的想像與願望做成一扇扇的鐵窗花，讓每一戶人家都能擁有屬於自己的圖騰意象。

老屋常見的鐵窗花，是許多臺灣人的共同記憶。照片中的山形窗花，便是邱宏鎰搜集而來的藏品之一。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

客人請坐！ 歡迎來到請作鐵木工坊

置身在六堵科技園區裡頭，一幢幢的工廠林立，我們被包覆在工作的氛圍與機械運作的聲響中，連神經也不自覺跟著開始緊繃；越過轉角，隱身在偌大園區裡的請作鐵木工坊，是這座冰冷的科技城堡裡唯一散發溫度的角落。

提供傢俱設計與室內裝潢等服務的請作鐵木工坊，名字據說源自於老闆喜愛的港片《與龍共舞》當中的經典橋段：「這是『義大利』名師Sit Down Please 設計的！」除了致敬電影，「請作」也諧音「請坐」，如同採訪這天一到，老闆便熱情招呼「坐呀！」，彷彿可以想像每個來到這裡的客人都是如此被溫暖對待著。

各種風格與形式的傢俱擺飾散落在工坊裡，時光在這裡靜靜地展延開來，藉由鐵工師傅和木工師傅的巧手與技藝，鐵和木不再是生硬的材質，反而是在客人的需求之下，有了千百種的可能與想像。而在這裡的小小一隅，鐵工師傅邱宏鎰也正在將某個期待具體實現中。

耗時耗力 從一根鐵條到一扇鐵窗花

要在工坊裡找到邱宏鎰的工作區域並不困難，看到那個懸掛著鐵窗花的地方就沒錯了。身為請作鐵木工坊的鐵工師傅，除了一般的鐵製傢俱外，凡有鐵窗花的訂單皆是由邱宏鎰一手包辦。桌上的材料和工具一字排開十分壯觀，讓人不免期待見證一扇鐵窗花的誕生。

鐵窗花的設計十分客製化，通常是依照客人提供想法圖案，或者也可交由工坊構圖打版。問及過去有沒有覺得什麼圖案做起來特別困難，邱宏鎰回答：「其實有圖我們大概都做得出來。」簡單的一句回答，也讓人看見他的自信。

有了圖案接著必須裁切出適當的鐵條大小，進而按照圖案彎曲、凹折。邱宏鎰提到，大部分的鐵窗花皆是以S型為基礎延伸，再以不同的拼接方式創造出不同的圖騰和意象。說著說著他便開始一個一個折了起來，每一隻鐵條都是親手凹折，即使弧度或彎曲有些微不同，卻也突顯了手做才有的溫度。

每一扇鐵窗花都始於一根根由師傅手工凹折的鐵條。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

邱宏鎰示範另一種凹折方式，讓鐵條呈現不同彎曲樣式。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

將鐵條凹折完畢後，須要拼裝組合並在連接點焊接。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

組裝完成的鐵窗花終於可以來到最後一個步驟，依據客人的需求漆上不同的油漆。轉移到工坊的另一頭，邱宏鎰仔細噴著作品。除了一般的油漆之外，他也談到其實有不少客人為了復古感，也會想要做仿舊處理，免去時間的等待，用泡鹽水的方式製造鏽蝕效果。待一切完成之後，鐵窗花就能夠送到客人的家中或是店裡，成為望向窗外最美麗的風景。

組裝完成後，邱宏鎰仔細地為作品上漆。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

除了一般油漆，現在也有不少人喜歡仿舊的鏽蝕效果。（圖／文化銀行 提供、陳姿樺攝）

「家」的感覺 邱宏鎰與鐵窗花的獨家記憶

談起對鐵窗花的印象，邱宏鎰說：「看到朋友住大樓（公寓）外面都會有鐵窗花，感覺會羨慕，會覺得那種才是家的感覺。」老公寓的鐵窗花是他對家的想像，也或許是因為這樣的緣分，在各個行業打滾過一輪後，最終還是選擇了鐵工師傅這個身份。

「桃園機場二航廈的所有欄杆都是我做的。」邱宏鎰語帶自信的說著，在來到請作鐵木工坊以前，邱宏鎰原先是專門做營造廠或工地的鐵工師傅，「但那種東西就是沒什麼變化性，唯一的變化就是每個工地會在不同的地方，這裡能接觸的人更多。」後來因為客人的需求而開始學做起鐵窗花，客製化的作品，每個圖案往往都具有客人的故事，窗花不只連接了客人與記憶，更連接了邱宏鎰與他們的故事。

眼神是騙不了人的，雖然實際接觸鐵窗花工藝不過幾年時間，但當邱宏鎰拿起手機分享儲存在裡頭的鐵窗花照片，談起他在泰國街頭看到印象深刻的鐵窗花街景，眼神裡的光總是那麼耀眼。

停駐的歲月 願記載故事的鐵窗花永恆綻放

一直到二、三十年前，時序的推移之間，不易生鏽的不鏽鋼漸漸取代了黑鐵製成的鐵窗花，追求速度與效率的節奏也淘汰掉這些複雜的圖騰花樣。「你不覺得那種白鐵窗看起來很冰冷沒有溫度嗎？」邱宏鎰這樣問著，像是叩問著這個時代，卻沒人給得了答案。 鐵窗花的存在，像是見證了時代的更迭，承載了居民的共同記憶。下次走在臺灣街頭，也許你可以更留意身旁的尋常人家，駐足凝望，也許你會看見時間在這塊土地、在每戶人家流淌的美麗。

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「鐵窗開出一朵花 彎著生活的模樣——專訪鐵工師傅邱宏鎰」，未經同意，請勿轉載。