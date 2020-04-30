【青鳥居所】我思文創專訪：卡片的靈魂是文字

圖、文／許弼善

四月的朝陽劃破陰鬱稀薄的冷空氣，伴隨風前行的冷冽與之交融成屬於春天的溫暖，大稻埕的喧鬧與熱情，在疫情裡逐漸歸於平靜，街邊行走的車輛似乎成為原先喧譁的市街唯一的配樂，在寧靜的大街，能依稀聽見風騷動中藥材時摩擦的聲音，無名的鳥兒也在獨唱寂寥的歌，世界在未知的病毒裡，逐漸放緩了腳步，沒有想到，所謂的「歲月靜好」會以這種形式與之而來。

在青鳥居所的最風光明媚的窗邊，我思文創的老闆林隆益卻沒有停下腳步，面對這次專訪前的片刻間，也沒有停下手邊的工作，雙眼緊盯電腦螢幕裡的代辦事項，或許疾病的蔓延把時間拉長的如同漫射的陽光似的漫長，可是等著努力的目標卻不會因此而停留。

面對艱難的疫情一刻也不能閒的持續往前。（圖／青鳥居所 提供）

不只是卡片，以文字寄宿靈魂的載體

「很多人會說我開的是卡片店，可是卡片或許不是重點，真正吸引人的，是文字」

林隆益老闆說起了這樣意味深遠的話語時，眉間與雙眼瞇成了一線，羞澀與可愛的幸福洋溢在慈祥的面容，看起來像是頑童一般的熱忱從前方散發而出。他緩緩地講起關於「我思文創」的緣由，關於過去與紙張間迷人的故事。

也許很多人會簡單認為我思單純就是一間卡片店，可是在林隆益的想法裡，卻永遠都沒有那麼簡單。

能賣卡片是很簡單的，但是是文字賦予了其中亙古不變的魅力。他的上一份工作任職於adobe，他在資訊的雲海裡奮鬥，每年甚至能夠運用高達兩億元的行銷運算，一個又一個專案的達成，卻沒有成功的實感，在每日的工作中重新思考著，一切的意義，在資訊的世界裡，所有東西都杳然盤旋至雲端，看似快速的存取卻無法以雙手觸碰，那些虛無縹緲的0與1慢慢地讓人懷疑。

他想起了過去在國外求學經驗，那遙遠的天際線後方，還保有著書寫的習慣，人們在別緻的卡片店裡挑選專屬於自己的卡片，透過別樣的載體，尤其在這個什麼都能被資訊紀錄的時代，挑選出適合自己的卡片，挑揀的時刻被記憶描繪成一幅難以忘懷的風景，而那些靜下心來寫下的文字也成為永恆的靈魂。

所以「我思」孕育而生，他取自英文的Words而來，因為文字才是卡片的靈魂，卡片的靈魂是透過思考，轉化為文字，留下屬於自己的刻印。當資訊化的儲存媒介可能因為一個手滑或是伺服器的過熱死當導致消失殆盡時，那些被珍藏在卡片中的文字就幻化為難以被取代的避風港，在幾公分的微小港灣裡，依然停泊著那些渴望被傾訴的話語。

我思文創 （圖／我思文創 提供）

愛在疾病蔓延時

這場未知的病毒來的迅速且讓整個消費市場產生了巨大的衝擊，當所有人面臨著惶恐中，我思則是怎麼去面對的呢？林隆益坦承，這確實是個不可抗力的災變，卻無疑能夠讓世人緊覺，或許我們該利用著個機會，重新思考自己生命。

「我是學管理的人，常常考量效果（Effective）與效率（Efficient）的取捨。卡片和信件讓收到的人是印象深刻，有效果但沒這麼有效率。」

他再次談起我們前進未來的改變，我們在這個資本主義的遊戲規範下，溝通會講求效率、效能，資訊都渴求瞬間收到，可是更多的災難就發生於此。因為快速所以產生新的問題。

不客觀的氣話，在你我的指尖快速敲打，馬上就如同利刃刺向手機對面的人；而商業談判中，錯誤的指令與指導方針可能鑄下一個巨額損失。當迅速成為現代人的皈依，更多的誤會也隨之而來，那麼，為什麼不選擇慢慢來呢？

疫情把時光拉得很漫長，當我們重拾紙筆，放下那些浮躁的心，再一次冷靜思考提筆所寫下的文字，必然會更有同理心與愛，原先鋒芒畢露的刀刃也會把打磨成更圓滑的話語。

在大稻埕開出屬於卡片的花朵

「要特別感謝世代街區團隊，還有周奕成大哥，提供了這麼優雅的老房子」

說起這番話時，林隆益老闆透露出了特別多的感謝，多年前在民生社區的富錦街開啟了台灣唯一一家卡片的篇章，那時候一切憑藉著一股熱情，在外人眼中，總是在意卡片這門生意是否賺錢。「就連我去商業登記處，承辦人員也驚訝問我，還有人在買卡片嗎？是不是要再思考看看」，面對這樣的質疑，如今卻在大稻埕開了第二間分店。

可是幸運的是，世代街區團隊給予了很多的支持，能夠在這樣優雅且復古的街屋裡，而且不用再次重演當初富錦店開幕時的翻新與裝潢危機，每當林隆益老闆看著通往二進的天井灑落陽光，地上滿溢殞落的葉片剪影時，都再次堅信這大膽的決定。

如今我思已經有5500款卡片，客人能夠有更多的選擇，每個人都是特立獨行的存在，我思有一個很大的能量，雖然緩慢，卻持續進步提供更多樣的選擇。有時候，他甚至覺得大家生在台灣非常幸福，就算是日本也很少會有這樣的卡片店。

有人因為卡片的緣故，因而結為連理，也有人因為一張真心的卡片挽救了屬於自己的人生，每天都有不同的故事正在我思誕生，我思文創大稻埕店，坐落在大稻埕之上，遙望著富錦街的初衷，似乎環繞著幸福的天文秘密，持續公轉著，這種屬於文字與卡片的宇宙，就算別人懷疑，也永不放棄。

當這個疫情蔓延，試著慢下來、寫下不曾說過的話語，用文字與紙張的溫度，陪伴你我度過這或許寒冷，卻漸拾溫暖的冬天。

我思文創歡迎你。

以溫暖人心的力量改變人們對生活的形式，老闆林隆益永不放棄。（圖／青鳥居所 提供）

我思文創大稻埕店

臺灣唯一的卡片專賣店 提供超過五千款來自不同國家與設計風格的卡片 從19世紀的古董明信片到最新設計風潮的賀卡 同時提供Hallmark禮品，德國Staedtler施德樓文具及沾水筆

■地址：大稻埕（臺北市大同區迪化街一段198號二進）

■聯絡電話：02-2528-0003

■更多詳情可至FB粉絲團查詢。

⭐鄉藝埕歷史建築

鄉藝埕，世代文化創業群在大稻埕的第九棟創業街屋。位於迪化街一段196號和198號。

鄉，指大稻埕是回憶之鄉、心靈之鄉。這兩棟街屋曾被用來經營木器行、鹽倉、蔥蒜行、中藥行等。文獻資料上可查的最早的所有權人是辜振甫先生。這兩棟後門打開，背對背相連的就是辜家鹽館。更多詳情可至FB粉絲團查詢。