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【青鳥選書院】五月閱讀特餐，從選書人們眼光開始新的一段閱讀旅程

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
（圖／青鳥Bleu&Book　提供）
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青鳥的呢喃

青鳥search：青鳥社群，任你搜尋。透過每月一注目、每月一作家，結合書籍、影視、報導訪談與出版大小事，以及集合青鳥選書人的，當月選書，讓每個月都能被書本的魅力浸染，當書本成為更迭的季節隨時間流逝，翻閱而過的文字會成為重要的書籤，安放在生命的書籍裡。邀請你一起線上閱讀不孤獨！

青鳥顧問 張鐵志

作家、評論家。1991到95年他在台大政治系讀書，並且積極參與學運。後到美國哥倫比亞大學深造，為政治學博士班候選人。曾任文化總會副秘書長暨《Fountain新活水》雜誌總編輯，香港《號外》雜誌總編輯暨聯合出版人、《彭博商業週刊中文版》創刊總主筆、《數位時代》首席顧問、《報導者》總主筆等。現為青鳥書店總顧問。著有《想像力的革命：1960年代的烏托邦追尋》等書。

（圖／青鳥Bleu&Book　提供）
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書名：《李維史陀：實驗室裡的詩人》Claude Lévi-Strauss: The Poet in the Laboratory

派翠克˙威肯Patrick Wilcken

衛城出版

思想家的傳記是最迷人的閱讀旅程。不僅可以看到啪拉啪拉響的思想火光，還可以進入那如木材般樸質的生活細節。這本二十世紀最重要人類學家李維史陀的傳記就是極好的例子。尤其它不僅帶讀者走入了二十世紀思想史的一個華麗通道，也穿越了地理的文化的和思維的疆界。


文藝主編馬翊航

一九八二年生，臺東卑南族人，池上成長，父親來自Kasavakan建和部落。臺灣大學臺灣文學研究所博士，現任《幼獅文藝》主編。

書名：《製造文明：不管落在地球歷史的哪段時期，都能保全性命、發展技術、創造歷史，成為新世界的神》

How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler

萊恩．諾茲 Ryan North

大家出版

「天啊，不小心回到過去了怎麼辦？」

《製造文明》是一個時空旅行艙，確保無論你降落在地球歷史中的哪段時期，都能成為新世界的神。技術連接著技術，文明環環相扣。發明保溫箱來降低早產兒死亡率之前，需要先發明玻璃、木頭、肥皂；發明無線電需要電、金屬、磁鐵──放心，它也會告訴你玻璃、木頭、肥皂、電、金屬、磁鐵怎麼來的。可以當作科技文明史，也是末日生存手冊，萬一有天我們也身處文明崩塌需要重建的未來──還是把《製造文明》放在最保險的地方吧，就算不當神，也能當個萬無一失的人。


都市偵探李清志

專職建築與城市觀察， 商業週刊建築專欄作家， FM 91.3 「建築新樂園」節目主持人， 實踐大學建築系及研究所專任副教授。

（圖／青鳥Bleu&Book　提供）
（圖／青鳥Bleu&Book　提供）

書名：街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！

鄭開翔

遠流出版

我們總是在想，到底真正能夠代表台灣的建築是什麼呢？或是說，什麼才是真正能夠呈現台灣真實生活面貌的建築？

其實直接去觀察並紀錄現實生活中的種種，更能真實地去發現什麼才是台灣建築！

這本書作者是少數實地作田野調查，並且描繪紀錄每一棟街屋的作品。他的素描及水彩功力驚人，能夠將建築的型態、材質與光影，掌握的非常好，讓人體會到每一棟街屋的魅力！

我心目中的台灣建築，不是那些宏偉的官署政治建築，也不是富麗堂皇的奢華豪宅，而是這些真正屬於庶民生活的街屋建築！

閱讀這本書，讓你真正體會台灣庶民建築的魅力！


時尚總編杜祖業

《GQ》國際中文版總編輯 &《GQ Business》全媒體總編輯

書名：《就是走路：一次一步，風景朝你迎面而來》

Å gå. Ett skritt av gangen（Walking: One Step at a Time）

厄凌．卡格 Erling Kagge

大塊文化

（圖／青鳥Bleu&Book　提供）
（圖／青鳥Bleu&Book　提供）

走路是我們靈長類哺乳動物與生俱來的本能，還有什麼新鮮點可以再探究呢？當我們走在路上時，是急急忙忙地趕往目的地，或是一面發簡訊滑臉書呢？如果只是把走路當成某種交通的方式，我們可能低估了它所能帶來的豐富感官體驗。斜槓創作者Erling Kagge不但是老道的探險家，同時身兼律師、藝術收藏家多種身份，他對於走路有套獨特的哲學觀點，全書48篇文章，從他初生女兒第一次邁開步伐稚嫩的腳，到外公被納粹槍決前走上刑場最後幾步，以及漫步在自然森林間、紐約下水道或單純就是在生活的城市長時間走路，走路可以如此輕鬆寫意、滿溢驚險、也能沉重無比，這麼一個再本能不過的行為，在我們忙碌且過於快速的生活當中，是帖最激進的良藥，到底有多激進，錯過本書會是最激進的失落！

青鳥店員

書名：《我的家住著趕不走的怪物 (全)》

酔うと化け物になる父がつらい

菊池真理子

尖端

（圖／青鳥Bleu&Book　提供）
（圖／青鳥Bleu&Book　提供）

很難說從這本漫畫裡看懂了什麼，但終究還是得到了一股，情感上的劇烈暴擊。

回頭去想，自己似乎也曾像主角一樣，對凡事都拿不出信心，心不甘情不願地隨波逐流，沒有真的遇上什麼好事使自己「可以」有理由振作起來，想要埋怨任何人，卻連埋怨也有點吞吞吐吐的⋯⋯後來，只是一切都有點剛好，一些還不錯的機會，被看見，被疼愛，慢慢地自信長出一點模樣，才看見這麼不健康的自己。現在，終於覺得該試著善待自己了，雖然動作還是小小的，但會開始鼓勵自己的。那些本來要破口大罵出來的話，現在也可以試著心平氣和地說了。

而且，也有人會對自己說，我可以明白你的感受喔。（你會覺得他真的明白！）

所以，其實我是有看懂些什麼的吧！


本月隱藏版！文藝主編馬翊航 選

＃檸檬短暫的吻

這裡有甜美的幽靈，隧道與音樂。心的小指充當時間的偵探，捕捉在場或不在場的愛人與愛情。

有時跟蹤，有時尖叫，有時接受點播，月蝕與霧裡含住不斷幻變的糖果。

為日常許願，同時接受愛的獎勵，愛的徒勞——愈是努力，愈要消失。

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建築 閱讀專題

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【青鳥選書院】五月閱讀特餐，從選書人們眼光開始新的一段閱讀旅程

每月由四位選書人李清志、杜祖業、馬翊航、張鐵志及書店店員分別推薦不同書籍，帶領讀者從他人眼光開始新的一段閱讀旅程。

妝點臺灣老屋記憶 鐵工師邱宏鎰：「有鐵窗花，才有家的感覺！」

時間拉回1920年代，鐵窗花開始隨著西洋現代建築來到這座島嶼，開始在家家戶戶綻放。由於早期房屋的防盜需求，鐵窗開始在臺盛行，而以黑鐵為材料的鐵窗，其軟質地和可塑性更讓鐵工師傅得以彎折、鍛造，把屋主的想像與願望做成一扇扇的鐵窗花，讓每一戶人家都能擁有屬於自己的圖騰意象。

【青鳥居所】我思文創專訪：卡片的靈魂是文字

疫情把時光拉得很漫長，當我們重拾紙筆，放下那些浮躁的心，再一次冷靜思考提筆所寫下的文字，必然會更有同理心與愛，原先鋒芒畢露的刀刃也會把打磨成更圓滑的話語。

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【臺灣服飾誌】明鄭時期的延平王穿什麼？（常服）

「延平王」，乍聽之下很像指鄭成功的「延平郡王」，但事實上，「延平王」是一個位階。明朝滅亡後，剩餘的明朝宗室在南方成立了南明政權。而鄭成功來臺之後，便是遵從南明政權，以郡王的位階，在臺灣繼續為反清復明努力。那麼當時的「延平王」穿什麼呢？

現釣現吃的遊樂園——釣蝦場

釣蝦場老闆的一天是這樣的：上午去市場買菜，一、兩點開門，趁客人不多時備菜。之後每小時放蝦、檢查死蝦，注意有沒有客人跑單偷釣（時常發生）。剛開店時單獨進來的客人較多，甚至有退休阿伯習慣一坐8小時；晚上則是一攤一攤地來，在半夜達到高峰。

【南國青鳥】陳耀昌：那些過去不該被遺忘，我為什麼寫《傀儡花》？

這本《傀儡花》就是希望能讓讀者回顧一八六七左右，那個臺灣第二次國際化的年代，分立的各族群、清國官府，以及各路洋人，如何在瑯嶠這塊當年和現在都被視為臺灣邊陲的土地上走過，進而全面影響了整個台灣命運的一段故事。

【OB書房】整理日本因疫正興「自宅學習教材」，及其他藝文短訊

新型冠狀病毒疫情擴大，呼應政府的停課自學政策，日本出版社小學館於3月11日到4月12日期間，免費開放超人氣漫畫《少年少女日本的歷史》線上閱讀服務，也造成日本自宅學習教材需求大增，意外鼓舞了兒童讀物、特別是歷史書籍的銷售，並促成祖孫之間隔代教養的親密性。

「疫」想不到香蕉危機！中研院用「香蕉身分證」抗病及守護臺蕉專利權

「以前只會吃香蕉，不會特別關心香蕉。」中研院農業生物科技研究中心陳荷明副研究員，過去研究主題無關香蕉，也沒有想過自己有一天會研究香蕉，但有鑑於香蕉黃葉病影響甚鉅，加入了研究的行列。她帶領團隊運用基因序列資料分析，找到鑑定臺灣抗黃葉病香蕉品種的分子標誌，保障臺灣香蕉的品種專利權。跟著研之有物一起來了解！

現代公寓現身臺灣——1950年代的新風尚

1950年代當現代公寓出現在都市，臺灣人的接受度如何？ 「公寓」對於現在的我們，是再熟悉不過的住宅形式，但對6、70年前的臺灣人而言，卻是生活習慣與住居概念 的重大變化。

絕對靠得住！有它好自在！從月經帶到衛生棉的歷史

最近因為武漢肺炎疫情延燒，市面上口罩大缺貨，除了各式各樣的奇想妙招紛紛在網路上流傳之外，衛生紙、衛生棉等衛生用品也一度因網路誤傳原料不足而造成部分搶購。不過，月月和女孩女人共度一周的好朋友，是怎麼來的呢？

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