【青鳥選書院】五月閱讀特餐，從選書人們眼光開始新的一段閱讀旅程

青鳥的呢喃

青鳥search:青鳥社群,任你搜尋。透過每月一注目、每月一作家,結合書籍、影視、報導訪談與出版大小事,以及集合青鳥選書人的,當月選書,讓每個月都能被書本的魅力浸染,當書本成為更迭的季節隨時間流逝,翻閱而過的文字會成為重要的書籤,安放在生命的書籍裡。邀請你一起線上閱讀不孤獨!

青鳥顧問 張鐵志

作家、評論家。1991到95年他在台大政治系讀書,並且積極參與學運。後到美國哥倫比亞大學深造,為政治學博士班候選人。曾任文化總會副秘書長暨《Fountain新活水》雜誌總編輯,香港《號外》雜誌總編輯暨聯合出版人、《彭博商業週刊中文版》創刊總主筆、《數位時代》首席顧問、《報導者》總主筆等。現為青鳥書店總顧問。著有《想像力的革命:1960年代的烏托邦追尋》等書。

(圖/青鳥Bleu&Book 提供)

書名:《李維史陀:實驗室裡的詩人》Claude Lévi-Strauss: The Poet in the Laboratory

派翠克˙威肯Patrick Wilcken

衛城出版

思想家的傳記是最迷人的閱讀旅程。不僅可以看到啪拉啪拉響的思想火光,還可以進入那如木材般樸質的生活細節。這本二十世紀最重要人類學家李維史陀的傳記就是極好的例子。尤其它不僅帶讀者走入了二十世紀思想史的一個華麗通道,也穿越了地理的文化的和思維的疆界。

文藝主編馬翊航

一九八二年生,臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。臺灣大學臺灣文學研究所博士,現任《幼獅文藝》主編。

書名:《製造文明:不管落在地球歷史的哪段時期,都能保全性命、發展技術、創造歷史,成為新世界的神》

How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler

萊恩.諾茲 Ryan North

大家出版

「天啊,不小心回到過去了怎麼辦?」

《製造文明》是一個時空旅行艙,確保無論你降落在地球歷史中的哪段時期,都能成為新世界的神。技術連接著技術,文明環環相扣。發明保溫箱來降低早產兒死亡率之前,需要先發明玻璃、木頭、肥皂;發明無線電需要電、金屬、磁鐵──放心,它也會告訴你玻璃、木頭、肥皂、電、金屬、磁鐵怎麼來的。可以當作科技文明史,也是末日生存手冊,萬一有天我們也身處文明崩塌需要重建的未來──還是把《製造文明》放在最保險的地方吧,就算不當神,也能當個萬無一失的人。

都市偵探李清志

專職建築與城市觀察, 商業週刊建築專欄作家, FM 91.3 「建築新樂園」節目主持人, 實踐大學建築系及研究所專任副教授。

(圖/青鳥Bleu&Book 提供)

書名:街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!

鄭開翔

遠流出版

我們總是在想,到底真正能夠代表台灣的建築是什麼呢?或是說,什麼才是真正能夠呈現台灣真實生活面貌的建築?

其實直接去觀察並紀錄現實生活中的種種,更能真實地去發現什麼才是台灣建築!

這本書作者是少數實地作田野調查,並且描繪紀錄每一棟街屋的作品。他的素描及水彩功力驚人,能夠將建築的型態、材質與光影,掌握的非常好,讓人體會到每一棟街屋的魅力!

我心目中的台灣建築,不是那些宏偉的官署政治建築,也不是富麗堂皇的奢華豪宅,而是這些真正屬於庶民生活的街屋建築!

閱讀這本書,讓你真正體會台灣庶民建築的魅力!

時尚總編杜祖業

《GQ》國際中文版總編輯 &《GQ Business》全媒體總編輯

書名:《就是走路:一次一步,風景朝你迎面而來》

Å gå. Ett skritt av gangen(Walking: One Step at a Time)

厄凌.卡格 Erling Kagge

大塊文化

(圖/青鳥Bleu&Book 提供)

走路是我們靈長類哺乳動物與生俱來的本能,還有什麼新鮮點可以再探究呢?當我們走在路上時,是急急忙忙地趕往目的地,或是一面發簡訊滑臉書呢?如果只是把走路當成某種交通的方式,我們可能低估了它所能帶來的豐富感官體驗。斜槓創作者Erling Kagge不但是老道的探險家,同時身兼律師、藝術收藏家多種身份,他對於走路有套獨特的哲學觀點,全書48篇文章,從他初生女兒第一次邁開步伐稚嫩的腳,到外公被納粹槍決前走上刑場最後幾步,以及漫步在自然森林間、紐約下水道或單純就是在生活的城市長時間走路,走路可以如此輕鬆寫意、滿溢驚險、也能沉重無比,這麼一個再本能不過的行為,在我們忙碌且過於快速的生活當中,是帖最激進的良藥,到底有多激進,錯過本書會是最激進的失落!

青鳥店員

書名:《我的家住著趕不走的怪物 (全)》

酔うと化け物になる父がつらい

菊池真理子

尖端

(圖/青鳥Bleu&Book 提供)

很難說從這本漫畫裡看懂了什麼,但終究還是得到了一股,情感上的劇烈暴擊。

回頭去想,自己似乎也曾像主角一樣,對凡事都拿不出信心,心不甘情不願地隨波逐流,沒有真的遇上什麼好事使自己「可以」有理由振作起來,想要埋怨任何人,卻連埋怨也有點吞吞吐吐的⋯⋯後來,只是一切都有點剛好,一些還不錯的機會,被看見,被疼愛,慢慢地自信長出一點模樣,才看見這麼不健康的自己。現在,終於覺得該試著善待自己了,雖然動作還是小小的,但會開始鼓勵自己的。那些本來要破口大罵出來的話,現在也可以試著心平氣和地說了。

而且,也有人會對自己說,我可以明白你的感受喔。(你會覺得他真的明白!)

所以,其實我是有看懂些什麼的吧!

本月隱藏版!文藝主編馬翊航 選

#檸檬短暫的吻

這裡有甜美的幽靈,隧道與音樂。心的小指充當時間的偵探,捕捉在場或不在場的愛人與愛情。

有時跟蹤,有時尖叫,有時接受點播,月蝕與霧裡含住不斷幻變的糖果。

為日常許願,同時接受愛的獎勵,愛的徒勞——愈是努力,愈要消失。

