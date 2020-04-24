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【職人書單】與創意為鄰的靈感大師 ：吳曉樂、楊振甫、潘冀、鍾俊彥

聯合新聞網 / 讀.書.人
(左起)吳曉樂、楊振甫、潘冀、鍾俊彥。（組圖／國立公共資訊圖書館 提供）
(左起)吳曉樂、楊振甫、潘冀、鍾俊彥。（組圖／國立公共資訊圖書館 提供）

國立公共資訊圖書館舉辦「職想閱讀」活動，邀請全民以「閱讀」來做為起點，走出框架之外，看看不同職人閱讀不一樣的書，一邊「職」涯探索，一邊發現屬於自己的夢「想」！ 本篇集結四位在職場必須絞盡腦汁找創意，發輝靈感的職人們，為大家推薦好書。

(延伸閱讀：國資圖推「職人書包」袋著走！邀您宅家閱讀自修助防疫)

吳曉樂 　

◆職人單位：任何想創作的地方

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

文字工作者這個職業很考驗「接受不同觀點的能力」，我很久以前讀過一篇文章，他們發現到創作者相較於常人，更能接受思考上存在著「模糊的灰色地帶」，所以，我推薦的書，多數是當我認為自己在書寫上越來越流於慣性或遭遇瓶頸時，會拿來閱讀的書籍。我認為追求思想上的猶豫跟懷疑，是這個職業最具挑戰性，但也最有趣之處。

◆成人書單

《好人總是自以為是：政治與宗教如何將我們四分五裂》(Jonathan Haidt/大塊文化)

《正義：一場思辨之旅》(Michael J. Sandel/先覺)

《疼痛是一道我穿越了的牆：瑪莉娜・阿布拉莫維奇自傳》(Marina Abramović/大塊文化)

《你好，我是接體員》(大師兄/寶瓶文化)

《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Italo Calvino/時報出版)

◆兒童書單

《修煉(全五冊)》(陳郁如/小兵出版)

《懶懶》(陽菜檸檬/新經典文化)

《告白》(湊佳苗/時報出版)

《羅生門：芥川龍之介傑作選》(芥川龍之介/晨星)

《臺灣異聞錄》(二師兄/有方文化)

《我還是會繼續釀梅子酒》(張西/三采)

職人小檔案

吳曉樂 作家

居於臺中。喜歡鸚鵡，日夜期待隔壁的小孩成為了不起的音樂家，因為人的忍耐是有極限的。著有《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》，前者已改編成電視劇。瞭解更多職人王聰威著作


潘冀

◆職人單位：潘冀聯合建築師事務所

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

大部份的人看建築，很容易以「注目的焦點」的刻板角度切入，這些被注目的建築經常是追求驚人的展現，帶來瞬間的喧嘩；我認為建築實踐的過程中，必須傳達真、善、美的意念，作品的外觀形式與空間內涵精準呼應，當短暫的喧囂消失後，依然觸動人心。建築師是個實踐夢想的執行者，必須解決現實的問題，我認為建築師絕對不能只做自己喜歡的部分，而是在各環節都累積相當程度的修為，這也就是我所強調的「扎穩工作能力的基本功」，也是我推薦「閱讀建築」之切入角度。

◆成人書單

《星空下的一家人：建築師潘冀的築夢教養》(潘冀口述、廖大魚撰文/天下文化)

《人生基本功：建築師潘冀的砌磚哲學》(潘冀口述、藍麗娟撰文/圓神出版社)

《醫願》(陳建豪/天下雜誌)

《迎向零醫院》(司晏芳、朱乙真、陳培思、劉子寧/天下文化)

《人本建築：潘冀聯合建築師事務所的建築實踐》(同濟大學出版社)

◆兒童書單

《現代建築之父 柯比意》 (法蘭辛那．布榭、米雪兒．柯恩、米歇．拉比 /小典藏出版)

《世界不是方盒子：普立茲建築獎得主札哈‧哈蒂的故事》(貞娜‧溫特 Jeanette Winter /小典藏出版)

《是設計，讓城市更快樂》(查爾斯‧蒙哥馬利/時報出版)

《建築師的學徒》(艾莉芙‧夏法克/博識圖書)

《如何在果凍上蓋城市？》(Roma Agrawa/臉譜)

職人小檔案

潘冀 建築師

潘冀聯合建築師事務所創辦人，以誠信嚴謹、篤實精確的建築風格，透過專業思維與眼光，提供精闢恆久的建築設計。作品獲國際及國內設計獎超過八十件，深受各界之愛戴與信任，提供具國際視野的建築設計服務，並獲得國家文藝獎、中華民國傑出建築師、美國建築師協會院士(FAIA)、中國一級註冊建築師…，等多項榮譽之肯定。


楊振甫

◆職人單位：5% Design Action

職人設計師 楊振甫。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
職人設計師 楊振甫。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

身為三個小孩的爸爸、長年漂泊在外的兒子、兩家新創公司的老闆、到近年投身在熟齡銀髮設計、青銀共創的推動上，不同的身份，對應的要解決許多的疑難雜症。而撇開問題的表面，其實都是關乎於對於生命的態度，以及在此時此刻是否有著能堅守崗位的「理由」。期許選書從人生不同階段的視角切入，以人生生命的兩軸：孩子跟老後，讓讀者在投入「設計前」，能多次咀嚼這些養分。

◆成人書單

《100歲的人生戰略》(Lynda Gratton,Andrew Scott/商業周刊)

《全球銀力時代》(楊寧茵/野人)

《熟齡自治時代》(Matthias Hollwich, Bruce Mau Design/麥浩斯 )

《設計思考全攻略》(Larry Leifer, Michael Lewrick , Patrick Link/天下雜誌)

《做自己的生命設計師》(Bill Burnett, Dave Evans/大塊)

(左起)《全球銀力時代》、《設計思考全攻略》、《做自己的生命設計師》(組圖／udn 讀書吧 提供)
(左起)《全球銀力時代》《設計思考全攻略》《做自己的生命設計師》(組圖／udn 讀書吧 提供)

◆兒童書單

《文森回家了》(Jessixa Bagley, Aaron Bagley/道聲)

《人生好貴,請別浪費》(特立獨行的貓(趙星)/高寶)

《感謝生命中的討厭鬼》 (Robert Betz/大好)

《精彩過一生》 (Babette Cole/三之三)

《好好哭吧！》(Glenn Ringtved/大穎文化)

職人小檔案

楊振甫 設計師

現任 DreamVok＆5% Design Action 社會設計平台執行長、清華大學/輔仁大學兼任助理教授。臺灣科技大學工商業設計系博士，從事跨領域設計研究多年，協助國內外品牌廠商導入服務與產品創新設計思維，著有「未來生活的創新提案」等書。曾任臺灣創意設計中心研究員、經濟部 Dechnology 科技美學設計加值計畫協同主持人等


鍾俊彥

◆職人單位：范特喜微創文化

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

以「名著」為主題，鎖定在20世紀名家的作品。厲害的文學作品歷久不衰，其一原因為作者能掌握高超的「說故事」架構與方法，又或者是對當代環境或人性議題的針砭能引起各時代讀者的共鳴，更或者可以說，名著往往就是一位優秀思想家的結晶，透過「故事」表達其觀點；也即當你在閱讀一本名著時，等同在與一位高級的思想家對話，非常過癮。這也是為什麼，我以「名著」出發，推薦給各位讀者，它可以是良師，學習其中「說故事」的方法，也可以是益友，對話之中多能有所反思與收穫。

◆成人書單

《老產業玩出新文創：臺灣文創產業與聚落文化觀光誌》(蘇明如， 蘇瑞勇/晨星)

《飄》(Margaret Mitchell/麥田)

《異鄉人》(Albert Camus/麥田)

《老人與海》(Ernest Hemingway/時報出版)

《大亨小傳》(F. Scott Fitzgerald/新經典文化)

◆兒童書單

《地方創生戰鬥論》(木下齊/行人)

《窗邊的小荳荳》(黑柳徹子/親子天下)

《德米安：徬徨少年時》(Hermann Hesse/漫遊者文化)

《少年小樹之歌》(Forrest Carter/小知堂)

《一起畫牆壁：用藝術改變社區》(F. Isabel Campoy/小典藏)

《奇妙的花園》(Peter Brown/小天下)

職人小檔案

鍾俊彥 文創產業

達欣工程歷練了18年間，數度派駐海外參與大型工程、造鎮計劃，卻在45歲時人生轉場，投入舊空間的活化，創辦范特喜微創文化股份公司，期望能融合社區生活、文化創意、商業行銷，讓老建築能重新擁有生命力，充滿想像空間，不只是硬體的舊翻新，而是衍生成一個新的聚落。目前經營的聚落有臺中綠光計畫、斗六雲中街生活聚落、東勢客家文化園區、高雄九曲堂舊宿舍群、屏東原百貨等


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