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【職人書單】與書為伍的職人 ：王聰威、蔡瑞珊、鄭俊德

聯合新聞網 / 讀.書.人
（左起）職人王聰威、蔡瑞珊、鄭俊德。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片）
（左起）職人王聰威、蔡瑞珊、鄭俊德。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片）

國立公共資訊圖書館舉辦「職想閱讀」活動，邀請全民以「閱讀」來做為起點，走出框架之外，看看不同職人閱讀不一樣的書，一邊「職」涯探索，一邊發現屬於自己的夢「想」！ 本篇內容整理3位職業需要大量閱讀，與書為伍的讀書人，為大家推薦大人、小孩都適合閱讀的好書清單。

（延伸閱讀：國資圖推「職人書包」袋著走！邀您宅家閱讀自修助防疫

王聰威

◆職人單位：聯經出版事業公司

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

我覺得身為雜誌人最重要的特質是必須具備好奇心，每回我寫徵人啟事時，一定會列上這一點。由衷地對這個世界感到好奇，每件事情都想試著做做看，不怕把東西碰壞。如果反映到閱讀上，我自己是個雜食讀者，什麼都想讀讀看，雖然做的是文學雜誌與出版，但如果能把文學跟別的知識、工具技能或審美觀互相接枝，融合在一起，看看最後會長成什麼模樣的話，不是會兩邊都變得很有趣嗎？所以別害怕，盡量多讀一些跟你的人生完全無關的書吧。

◆成人書單

《絲綢之路》(Peter Frankopan/聯經)

《白鯨記》(赫曼．梅爾維爾/聯經)

《威士忌尋道之旅》(Dave Broom/大石國際文化)

《天生就會跑》(Christopher McDougall/木馬文化)

《如何聆聽爵士樂》(Ted Gioia/啟明文化)

◆兒童書

《奧運》(陳又凌/聯經)

《寶島搜神》(角斯/聯經)

《林泠詩集》(林泠/洪範)

《自然冒險圖鑑雙書》(里內藍/遠足文化)

《夜間飛行》(Antoine de Saint-Exupéry/二魚文化)

職人小檔案

王聰威 《聯合文學》雜誌總編輯

小說家與雜誌人，現任聯經出版創意總監暨聯合文學雜誌總編輯。曾任臺灣明報周刊副總編輯、marie claire執行副總編輯、FHM副總編輯。曾獲巫永福文學大獎、中時開卷十大好書獎、法蘭克福國際書展選書、臺北國際書展大獎等。帶領聯合文學雜誌獲金鼎獎年度雜誌大獎與最佳人文藝術類雜誌獎、最佳雜誌設計獎。著有《微小記號》、《生之靜物》、《編輯樣》等。

瞭解更多職人王聰威著作


蔡瑞珊

◆職人單位：青鳥文化制作

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

梭羅 (Henry David Thoreau)：「 多數人都活在死寂的絕望中。」所謂死寂指的是心靈而不是生活狀態。透過閱讀得以理解過往疾病流行的蔓延程度，並且透過閱讀用另一雙眼看見世界新的模樣。

◆成人書單

《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》(賈德‧戴蒙 /時報)

《湖濱散記》(梭羅/遠足)

《臺灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》(吳乃德/春山)

《愛在瘟疫蔓延時》(加布列‧賈西亞‧馬奎斯/皇冠)

《純真博物館》(Orhan Pamuk/麥田)

◆兒童書單

《懶懶─陽菜檸檬》(はるな檸檬/新經典)

《正直─找尋生活中的真實，成為你想成為的自己》(松浦彌太郎/時報)

《總裁獅子頭》(葉揚/重版文化)

《熊的小花園》( P714(派小西、菲力熊/時報)

《11個小紅帽》(林世仁/聯經)

職人小檔案

蔡瑞珊　連鎖「青鳥書店」創辦人

自2016年秋天開立書的企劃公司─「青鳥書店」，三年間策劃六間書店，屏東「南國青鳥」、大稻埕「青鳥居所」為青鳥主系列。授權以建築為主題「文心藝所Ⅰ青鳥」、人文為主題的「和平青鳥」書店，並獲得德國 iF Design Award2020。並於2020年與大清華、聯合報合作臺灣第一間劇場書店「南村青鳥」，青鳥書店連續兩屆獲媒體選為年度創意場域 ，經理人百大MVP。並以《巷弄裡的那家書店》和《書店裡的影像詩》入圍第49屆金鐘獎。著有《我會自由像青鳥一樣》(時報出版)


鄭俊德

◆職人單位：閱讀人臉書社群

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

不是所有人都能夠好好靜下心閱讀，但是所以的人都可以學會屬於自己的閱讀方法，推薦以下書籍相信將將能幫助想要學習、熱愛學習，期盼透過閱讀影響生命的朋友，帶來正面的幫助

◆成人書單

《極簡閱讀》(趙周/今周刊 )

《深度學習的技術》(楊大輝/ 遠流 )

《刻意練習》(Anders Ericsson, Robert Pool/方智 )

《大腦喜歡這樣學》(Barbara Oakley/木馬文化)

《一流的人讀書，都在哪裡畫線？》(土井英司/天下雜誌 )

◆兒童書單

《間歇高效率的番茄工作法》(Francesco Cirillo/采實文化 )

《學習如何學習》(Barbara Oakley, Terrence Joseph Sejnowski, Alistair McConville/木馬文化)

《雪球速讀法》(宇都出雅巳/智富 )

《拿高分的科學讀書法：一試必中人生升級的超能力》(DaiGo /出版社：方智)

《圖解 狡猾的讀書法》(佐藤大和 /出版社：究竟)

職人小檔案

鄭俊德 華人閱讀社群「閱讀人」創辦人

閱讀生活有限公司總經理，深信生命空缺可以用閱讀補足，以閱讀幫助大人為使命，讀書讀人讀世界為工具，期盼影響千萬大人為目標


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天下雜誌 童書 聯合文學 青鳥書店

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