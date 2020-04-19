【OB書房】整理日本因疫正興「自宅學習教材」，及其他藝文短訊

文／Annie（文字工作者）

【業界新聞】

呼應政府的停課自學政策，日本出版社小學館於3月11日到4月12日期間，免費開放超人氣漫畫《少年少女日本的歷史》線上閱讀服務。《少年少女日本的歷史》從發行至今37年間，累計銷量已超過2002萬本。為了詳實展現過去時代的生活、文化與戰爭細節，漫畫各冊各章皆以「全景式」大分鏡呈現，並包含許多彩頁，喜歡日本史的讀者們敬請把握時間。

《少年少女日本的歷史2》第4卷內頁（圖／取自《少年少女日本的歷史》線上閱讀網站）

《少年少女日本的歷史17》第2卷內頁（圖／取自《少年少女日本的歷史》線上閱讀網站）

●新型冠狀病毒疫情擴大，造成日本自宅學習教材需求大增，意外鼓舞了兒童讀物、特別是歷史書籍的銷售，並促成祖孫之間隔代教養的親密性。據東京淳久堂池袋本店受訪表示，日本政府於今年2月27日發布國中小及高中臨時停課後，兒童書籍及學習參考書的銷量立刻有明顯的上升，甚至個別日數銷量達到去年同期的兩倍。其中，兒童向的歷史性讀物最為熱門，例如《糟糕日本史：歷史如果都這麼了不起，就一點都不有趣了》，在2月28日的銷售量相較前日倍數上升，29日上升為4倍，同系列的《糟糕世界史》也緊急增刷10000本。臨時停課後被家長托付育兒任務的祖父母們，也為了和孫子孫女有共同話題，而開始採購親子共讀書籍，為書店的業績作出貢獻。

●「内向世代」代表作家古井由吉，上個月中因肝細胞癌於東京自宅過世，享壽82歲。古井在1971年發表的芥川獎得獎作品《杳子》，以罹患精神分裂症的女大學生杳子的生活樣態及幻想世界，刻劃現代人內心的孤寂。古井善於勾勒個人內在世界及心理狀態的文風，確立了他在文學圈的定位。他與同時代作家後藤明生及高井有一等人並稱「內向的世代」，並共同創立雜誌《文體》，摸索文學表現的可能。著作等身的古井曾出版《聖》、《栖》、《親》三部曲、《槿》、《假往生傳試文》、《白髮之歌》等著作，囊獲日本知名文學大獎，並持續多年擔任文學獎評審委員。

日本作家古井由吉（取自Yaesu）的小說作品《杳子》（圖／Openbook閱讀誌 提供）

【得獎消息】

●第40屆日本科幻小說大獎得獎名單於上個月底公布，本屆獎項由小川一水的《天冥之標》系列（早川書房）以及酉島傳法的小說作品《寄宿之星》（東京創元社）並列獲獎。

知名科幻小說家小川一水曾多次榮獲星雲獎，著有《第六大陸》、《時砂之王》、《指引之星》等代表作。《天冥之標》是小川於2009年開始發行的長篇史詩，講述小川筆下的科幻宇宙中發生的混亂、疫病、征戰，以及人心欲望及權力湧動。《天冥之標》全系列共分10本，第10集的終卷已於去年2月刊行。

與小川並列獲獎的酉島傳法，2013年便曾以《皆勤之徒》奪下第34屆日本科幻小說大獎，今年又靠著第一部長篇小說《寄宿之星》二度抱回獎項。《寄宿之星》以毀滅人類文明的異形殺戮生物居住的行星為舞台，講述因犯罪被流放出境的主角馬干達拉，與異種族的同伴一同踏上星際旅途，並在流放之旅中意外碰觸到與本應滅絕的「人類」相關的巨大暗流，因而決定祕密返回祖國的宇宙冒險。酉島以完整而細緻的世界觀，勾勒出彷若異世界生態學般的萬千樣貌。讀者評論：「閱讀這本書就有如慢慢吃著喜歡的點心那般享受。」

（左起）《天冥之標》與《寄宿之星》書封（圖／Openbook閱讀誌 提供）

●第54屆吉川英治文學獎評選結果於本月初公告，本屆獎項確定從缺，成為吉川英治文學獎成立後，繼平成6年及平成18年以來，第三次從缺紀錄。

第5屆吉川英治文庫獎，則由小說家小野不由美的《十二國記》系列作獲得殊榮。

【作家動態】

●著有《穿越時空‧地下鐵》、《鐵道員》、《壬生義士傳》、《蒼穹之昴》系列等代表作的日本文學獎常客淺田次郎，繼突破100萬部銷售紀錄的《一路》之後，於本月初再次推出充滿淚水的時代小說《流人道中記》（中央公論新社）。犯下通姦罪被判處流放蝦夷松前藩的青山玄蕃，與19歲的押送人石川乙次郎一同踏上了旅程，並在途中遇見了陷入困境的人們。尋找父親仇敵的男子、身負冤罪的少年、罹患疾病想喝到故鄉之水的少女等，又毒舌態度又差的玄蕃為了拯救他們而採取行動，因而讓乙次郎的武士之心產生了動搖。玄蕃究竟是怎麼樣的人呢？他所擔負的罪名背後有著什麼樣的真實？作為武士典範的他，又為什麼會選擇受人恥笑的道路？透過既是「衙役與罪人」又彷彿「師徒關係」的玄蕃與乙次郎的旅途故事，《流人道中記》為讀者獻上充滿成長與感動的歷史長篇。

《流人道中記》書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

●以出道作《聽說桐島退社了》開啟文字工作生涯的作家朝井遼，將過去10年間從邀稿委託到書籍撰寫的經歷，集結整理為新作《訂單已收到！》（集英社），揭露過去應對大企業約稿委託時遭遇的各式疑難雜症。《訂單已收到！》收錄共20篇短篇小說及散文，記載朝井過去接到森永製菓、朝日啤酒、資生堂等大企業邀稿，或面對稿件頁數、登場人物、故事類型、甚至過去從未見過的千奇百怪條件要求時，他身為作者的反應和答覆。書中除了描繪一般不會向業外人士透漏的稿件委託內容及作者對於自身完稿作品的解說外，並同時收錄配合出版10週年活動創作的小說新作。

日本作家朝井遼（取自asianwiki），右圖出版新作《訂單已收到！》（圖／Openbook閱讀誌 提供）

●著有《維他命F》、《十字架》、《鳶》、《青春失格》的直木獎作家重松清，在本月初出版長篇小說新作《蘖》（朝日新聞出版），譜寫父與子之間的記憶與傳承。在日本因萬國博覽會舉國沸騰的1970年，洋一郎的父親與母親離異，自此失去了聯繫。48年後重逢時，父親已經成了一罈骨灰。透過從父親為數不多的友人那裡獲知的片段記憶，以及父親生前獨獨留下的一本「自身歷史」，洋一郎終於真正願意開始面對自己與父親的關係。在郊外的小地方一個人獨自生活，最後孤獨逝世的父親，究竟是個什麼樣的人呢？重松清自2016年父親離世後，首度書寫關於父子關係的故事。《蘖》這本小說，也可說是自問如何「與逝者一起繼續活下去」的一部作品。

●日本暢銷推理小說家東野圭吾，本月17日推出新作《祈念之樹》（實業之日本社／春天出版社），翻譯版並於全球同步上市。受到不當解雇、並因和前東家的糾紛遭到逮捕的青年直井玲斗，本來只能無望地面臨起訴入獄，卻突然被一位帶著神祕委託前來的律師拜訪。為了重獲自由，玲斗遵循委託人提出的條件，在獲釋後來到指定的場所，遇見等待著他的委託人——過世母親的異母姊姊千舟，並遵從她的命令成為樟樹守護者。據說向這棵神木祈禱，願望就會實現。東野透過成為樟樹守護者的玲斗，以及許多心懷祕密來向樟樹「祈念」的人們，編織出一個關於家族與人心故事。東野表示：「總是在寫以殺人為題材的小說，偶爾便也會想寫寫帶給人救贖和希望的故事。」繼《祕密》、《時生》、《解憂雜貨店》後，東野再次推出別具風格的長篇傑作。

（左起）小說《蘖》日文版（上、下）與《祈念之樹》繁體版書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

●自出道作《接近無限透明的藍》後，四十多年來在文學界發光發熱的資深文學獎作家村上龍，於本月中推出創作軌跡的集大成傑作《MISSING失去的事物》（新潮社）。作為故事主角的小說家，為何陷入了充滿混亂與不安的世界而無法脫身呢？長期深受無法控制的憂鬱症與失眠症狀困擾的他，持續地接受諮詢治療。然而一位女演員的出現，在他封閉混亂的精神迷宮中開啟了一扇門扉，使得小說家在母親聲音的引導下迷惘徘徊。透過對於「失落」的描繪，以及故事最後雖然稱不上痛快卻讓人感到救贖的結局，村上淋漓盡致地展現出小說書寫的力量。知名小說作者吉本芭娜娜評述：「寫出這樣的小說可說是前無古人，大概也後無來者了吧。」

●出版《指甲與眼睛》和《貪嘴的鳥》的芥川獎作家藤野可織，於本月初出版小說新作《皮耶塔與托朗吉》（講談社），擴寫曾收錄在《說話的孩子》中的同名短篇。擁有天才頭腦的女高中生偵探托朗吉，以及被托朗吉的才能擄獲、跟在她身邊自稱助手的皮耶塔，這對人類最後的「偵探助手」女子搭擋，因為托朗吉跟柯南一樣走到哪都能遇到命案的死神體質，而面臨一個又一個的案件。在此同時，關於托朗吉的驚人祕密，也逐漸被搬上枱面。人類的命運齒輪將會轉向何處呢？作家岸本佐知子喜讚：「這就是我一直一直想讀的、最強最棒的女子搭擋故事！」

（左）《MISSING失去的事物》與《皮耶塔與托朗吉》書封（圖／Openbook閱讀誌 提供）

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