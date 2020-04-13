絕對靠得住！有它好自在！從月經帶到衛生棉的歷史

文〡蔡蕙頻（國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授）

圖〡聯合報系資料

最近因為武漢肺炎疫情延燒，市面上口罩大缺貨，除了各式各樣的奇想妙招紛紛在網路上流傳之外，衛生紙、衛生棉等衛生用品也一度因網路誤傳原料不足而造成部分搶購。不過，月月和女孩女人共度一周的好朋友，是怎麼來的呢？

首先，我們要知道，至少在漢人的文化裡，認為月經是污穢不潔的，因此明明是月月紅，我們卻還是常用「大姨媽」、「好朋友」、「月事」…，甚至更隱諱地用「那個」來代稱月經。

日治時期的生理褲

在那個「不好說」的年代裡，女人們胯間藏著什麼秘密？

日治時期《婦人ノ衛生》一書教人怎麼度過月經來的那段期間。書上寫到，為了避免行走時「血流如注」，女性生理期間一定要穿上一種介於內褲與丁字褲之間的底褲。這種底褲用橡膠製成，標榜「伸縮自在，活動自如」，而且便於攜帶，可堪長久使用，它的下襠處可綁上紗布或脫脂綿以吸收經血，吸血的紗布若是能事先消毒過最好，如果不行，至少也得是乾淨的布片，一天更換數次。這種狀似丁字褲的生理褲被稱為「月經帶」，每個月都得大費周章地穿上的它，是早期史料中可見的生理用品，在很長一段時間裡，它也是生理用品的主力商品。

日治時期婦人生理期使用的「月經帶」（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

劃時代的好朋友-衛生棉

將脫脂綿或紗布置於襠部來吸收經血的月經帶，在概念上其實已經相當接近今天我們使用的衛生棉，可是它仍然有不少缺點，例如月經帶非拋棄式生理用品，因此如果不是使用脫脂綿來吸血，外出時仍得攜帶乾淨紗布替換，使用過後的紗布也得帶回家另行處理，不夠輕便；若是使用材質不佳的吸血紗布，可能摩擦私密肌膚，造成不適感；反覆使用的紗布條也暗藏清潔不夠徹底而導致感染的風險。

戰後，女人們仍然使用布條或脫脂綿，只是怎麼固定它們，始終是讓女人頭大的問題，為了避免它們在重要的時刻「漏接」，婦女們絞盡腦汁，有時甚至得出動別針來將這些陽春的生理用品牢牢固定在「守備範圍」內。

後來，隨著衛生紙的問世，這種吸水性好、質地輕柔的衛生用品逐漸攻佔台灣家家戶戶的廁所以及女人的底褲，逐漸成為脫脂綿的替代品。生活在一九六、七○年代的女人大概都有將衛生紙塞進底褲盛接經血的經驗。然而衛生紙還是有它的問題，譬如遇到血量大的日子，再多再厚的衛生紙仍然會有外漏的疑慮，因此它仍然無法讓婦女們放心。

這時候，劃時代的產品出現了！那就是每月陪你接待「好朋友」的好朋友：衛生棉。

1962年「小嫦娥」提倡「不用月經帶，提倡新方法」，衛生棉的推出能讓台灣婦女「迎合時代潮流，趕上歐美水準」，原來衛生棉根本是時代新女性的流行配件！

《聯合報》，1962年6月4日，第4版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

1963年，又有「婦女棉」的問世，它的優勢是「比衛生紙便宜」。而最為人知的應該是台灣婦女用品社所生產的「幸福棉」，據稱這家公司的董事長有鑑於台灣婦女在生理期間沒有理想的生理用品，於是派員到國外考察，蒐集世界各國的生理用品，加以研究與改良而成，取名為「幸福棉」。「幸福棉」標榜體積小、使用簡便，材質細緻，不傷皮膚，而且吸收力強於脫脂綿數十倍，絕不使經血外漏，最令人驚訝的是，當時的衛生棉是在使用過後可以直接丟進馬桶沖走，不堵塞便器！

《聯合報》，1963年5月16日，第5版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

讓生活更自在的創新行銷

以當時台灣的女性人口來看，理論上，衛生棉的商機應該很大才對，不過，不好直接展示的衛生棉，要怎麼在消費者心中留下印象是個難題。現在我們經常在電視看到衛生棉廣告，女明星自在跑跳來展現它的舒服貼身，但是由於台灣第一家電視台是在1962年開播，初期電視的普及率也不高，「看電視」一開始並不是庶民娛樂；而且一九六、七○年代民風仍然保守，即使後來擁有電視的家庭比較多了，早期要在電視頻道替衛生棉打廣告，規定也很多，甚至連播出的時段都有限制，所以衛生棉廠商得絞盡腦汁用其他方法來打開衛生棉的知名度，力圖改變女性的使用習慣。

《聯合報》，1963年10月19日，第3版廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

代言人是常見的行銷手法。推出「幸福棉」的廠商在1964年邀請當年剛剛獲選為中國小姐第六名的蘇翠蓮來代言，（是說那一年的中國小姐第一名、第二名各有3人，第六名也有6人就是了）（〈產品示範中心 販賣部開幕 中姐服務三天〉，《聯合報》1964年11月24日，5版）廠商自己也選出「幸福小姐」來推銷自己的產品，它們參加1964年經建會舉辦的商展時，被人以「幸福八鳳」來稱呼攤位的八位推銷小姐。（〈婦女用品公司 參加經建展覽〉，《聯合報》1964年10月4日，第5版）

還有一種方式是推出「周邊商品」，不得不說「幸福棉」的廠商腦筋動得很快，該公司在行銷衛生棉時，還搭配推出「伴奶褲」。「伴奶褲」乍聽之下讓人一頭霧水，難以「望文生義」，其實這是一種搭配「幸福棉」的內褲，相較於當時寬鬆的阿嬤大內褲，「伴奶褲」能夠緊貼著身體曲線，幫助讓衛生棉不位移。據說廠商一推出商品組合，不到四個月就暢銷到新加坡、香港、泰國等地，連美國、日本的廠商也來洽購，月月在廁所「宣揚國威」，堪稱台灣之光呢！（〈婦女衛生用品 外銷東南亞〉，《聯合報》1964年9月27日，第5版）

當然，最大最好的行銷就是口碑了。衛生棉這種產品，好不好，用了就知道，廠商在全台各地大量招募婦女來推銷，或是提供試用品，無非就是想要透過口碑取得消費者的青睞，讓銷售長紅。

之後，衛生棉不斷地推陳出新，改良之後，材質更加輕薄乾爽不易外漏，背膠與蝶翼的發明，也改善了過去衛生棉不易固定的問題，後來連形式也變了，衛生棉條的出現，讓女人的選擇更多元。近年來又有廠商研發出「月亮杯」、「月亮褲」，讓女性更輕鬆地應付生理期，這個年代追求輕薄短小的可不是只有手機，琳瑯滿目的生理用品也要讓人「幾乎忘了它的存在」。從月經帶到衛生棉，讓女人們在那些見紅的日子，絕對靠得住！有它好自在！

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