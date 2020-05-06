【臺灣服飾誌】明鄭時期的水軍穿什麼？
明鄭時期的鄭家水軍
在面對反清復明時，與清朝抗衡的武裝，除了南明遺民的勢力外，還有鄭芝龍遺留下來的私人武力。當年以海盜出身的鄭家水軍，在中國東南海一帶擁有極大的權力，像是路經船隻必須繳納過路費，也與商業有所掛勾。
服裝選擇上，主要想要呈現人數最多的普通士兵，由於當年的鄭家水軍圖像難以找到，因此參考了明朝時期水軍的出土塑像，主要資料摘自《畫說中國歷代甲冑》，介紹一些水軍的配件與其裝束。
明末水軍
頭巾
明代軍人大多戴巾，尤其水軍，其中有加巾子的硬裹巾。
短衣、短罩甲、肩巾
內部穿著明代短褐，交領斜襟，穿戴以方便為主，穿上短衣後，再套上表面釘有甲泡的短罩甲。肩膀綁有肩巾，腰部則有腰帶，作為束緊固定與辨識作用。
護臂、腿甲
鎖子甲是用細小的鎖鏈製成的，水軍的護臂與腿甲，皆以鎖子甲製成，套在手臂或大腿上，以起到簡單的防護作用。
綁腿、鞋
對於經常急行軍且機動條件不好的情況下，士兵的兩條腿就是絕對的主力。但長期的負荷會讓人的腿酸痛難忍，綁腿可以固定小腿肌肉，有效緩解疲勞，保證軍隊的戰鬥力。
除此之外，在叢林和山地中，綁腿可以防止士兵被石塊劃傷，且褲腳經過收攏，可以防止刮到叢林裡茂盛的植物，提高行動力。
你好，軍隊
明鄭的水軍，在當時東南沿海幾乎有著絕對的制海權，使用的船隻都使人讚嘆：「為樓三層，乘風沖擊，不可遏抑，其高若墉 不可抑攻；其堅若鐵石，矢石不能貫，炬不可爇」，明鄭的軍隊趕走了原先在臺灣殖民的荷蘭人，鄭成功也成為漢人祭祀的對象之一，但對於當年同樣生長在西部一帶的平埔族群呢？
「以各社土田，分給水陸諸提鎮……令兵丁俱各屯墾。」為人稱道的屯田政策，卻也加重了平埔族人的賦稅，而後更是爆發了許許多多的衝突，許多部落與社里住民也在這之中遭致屠殺。
戰爭年代，或許每個人都背負殺戮的罪孽，也許每人都身不由己，但這樣的歷史鮮少在課本中被提及，卻是真真實實發生在這塊土地上的故事。
若是能對於歷史能採取不同的觀點，那麼在現實的社會，也更能夠對多元的文化尊重吧。這是在這個年代裡，每個人都需要學習的，因為這是我們共同生活的島嶼，我們共同背負的命運。
參考資料：
◆陳大威《畫說中國歷代甲胄》
◆《大明會典》
◆頡芳主人《Q版大明圖誌》
◆沈從文《中國古代服飾研究》
◆楊英〈先王實錄〉
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