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【臺灣服飾誌】明鄭時期的延平王穿什麼？（常服）

聯合新聞網 / 台灣服飾誌
明鄭時期「延平王」的常服穿著。（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））
明鄭時期「延平王」的常服穿著。（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））

明鄭時期的「延平王」，是指誰？

　　「延平王」，乍聽之下很像指鄭成功的「延平郡王」，但事實上，「延平王」是一個位階。明朝滅亡後，剩餘的明朝宗室在南方成立了南明政權。而鄭成功來臺之後，便是遵從南明政權，以郡王的位階，在臺灣繼續為反清復明努力。

　　所以在很多人想像中，鄭成功在臺灣是一個類似「皇帝」的身分，但基本上鄭成功一生遵循禮制（至少〈先王實錄〉是這麼說的），在台灣謹守郡王本分，死後，也將「延平郡王」位傳承下去，因此「延平王」並非單指鄭成功一人，而是一個世襲的郡王位。

　　在這裡我們雖然選用了漢人的郡王服裝，但是鄭成功在歷史上的形象，卻也不只如此，比如《梅氏日記》裡提到的：｢國姓爺坐在帳幕正中央的一張桌子後面，桌子鋪著刺繡得很貴重的桌巾，他身穿一件未漂白的麻紗長袍，頭戴一頂褐色尖角帽，式樣像便帽，帽沿約有一個拇指寬，上頭飾有一個小金片，在那小金片上掛著一根白色羽毛。他後面站著兩個穿黑綢長袍的英俊少年，每個都手拿著一面很大的鍍金扇，高約八、九呎，寬約三呎。｣

　　若是這段文字屬實，那麼鄭成功在此穿著的便不是漢人的服裝，或許與南洋的服裝有關，但這裡我們仍是選用大眾對於鄭成功的主要印象來繪製。

在臺灣最為普及的鄭成功畫像（圖／臺灣服飾誌　提供）
在臺灣最為普及的鄭成功畫像（圖／臺灣服飾誌　提供）

郡王服裝

袞龍袍

　　圖中的延平王穿著的是屬於郡王的「常服」，當時的「常服」與現在定義不一樣，並不是指「平常穿的衣服」，而是「常朝視事」時穿著的衣服，平常穿的衣服為「便服」。

　　我們參考了清朝時期繪製的鄭成功畫像，但由於該畫像繪製於清朝時，可能會有臆測的成分，所以我們又參考了《大明會典》裡，明朝時期諸王服飾的紀載，才繪成了圖中的服飾。

　　這種領口為圓形的衣服，被稱為「圓領袍」，因為其王的身分，胸口、雙肩又有著蟠龍的刺繡補子。由於諸王（郡王、親王）的常服大致和皇帝一樣，這種衣服又被稱為「袞龍袍」。

　　在畫像與延平郡王祠裡，延平王穿著的是綠色的袞龍袍，歷史上袞龍袍大多為紅色，但並沒有詳細規定顏色，因此沿用圖片裡的綠色，但大部分情況下仍是紅色為主。

烏紗翼善冠

　　延平王頭上戴的冠帽為「烏紗翼善冠」，因烏纱覆之，折角向上因名翼善冠。帽緣環繞金色邊飾，並綴有紅色寶珠，該裝飾同為清代畫師臆測，明末時期，餘烏紗翼善冠上使用裝飾已不多見。

　　「袞龍袍」的衣袖，因明末風氣影響，較為寬大，衣襬也至腳踝。衣袍內穿褡護（背心式），搭上白色的護領，腰部有玉帶（革帶）環繞，腳則是穿黑色的皂靴。

第一個漢人政權

　　明鄭王朝是第一個在臺灣建立的漢人政權，而在政權覆滅後，也開始了清朝兩百多年的統治，在清軍接管臺灣後，有些反清復明的人被遣回中國，有些在臺灣躲藏起來，有些則遠渡至南洋，留下「皇明」的標示在墓上，在許多人心中，鄭成功都有其地位。

　　然而歷史事實是，鄭成功只有在臺灣待了一年多的時間就病逝，與臺灣這塊土地相處最久的是他的兒子，鄭經。然而他總較常自稱「延平王世子」而非世襲的「本王」（延平王）稱呼。在英國、日本的書信中，則可以看到他被稱為「東寧國王」、「King of Tywan」的資料。

　　「遠絕大海，建國東寧。於版圖疆域之外，別立乾坤。」，「東寧」是一個很美的詞，對於鄭經又是象徵什麼呢？也許這就待歷史學家慢慢考究了。


參考資料：

◆〈鄭成功畫像修復成果展〉

◆《大明會典》

◆頡芳主人《Q版大明圖誌》

◆沈從文《中國古代服飾研究》

◆楊英〈先王實錄〉


鄭成功 修復

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