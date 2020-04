【OB童書房】疫情中的童書，及其它親子藝文短訊

文/吳品儒(譯者/節目企劃/創作者)

產業動態

歐美地區新冠肺炎疫情肆虐,許多原訂於3、4月舉行的書展及頒發的獎項接連取消,例如第12屆兒童及青少年票選圖書獎(Children’s & Teen Choice Book Awards)票選活動,將延遲到今年秋天舉辦。​

義大利波隆那兒童書展原預定4月舉行,亦因新冠肺炎疫情而取消,改推出線上書展。號稱童書界奧斯卡獎的「拉加茲獎」(Bologna Ragazzi Award),往年都會在波隆那兒童書展期間舉行頒獎典禮,今年實體書展雖已取消,但各獎項的首獎及特別推薦獎先前已公布,各類別(故事、知識、新秀、新興地區、漫畫、電影)的首獎得主皆可上網查詢。

新秀獎中獲得評審特別推薦的波蘭繪本《Widziałem pięknego dzięcioła》(I saw a beautiful woodpecker),創作緣由頗有玄機。書中的文字並非來自作者,而是出自一位80年前的8歲小男孩。1939年,這名男孩正在度假,卻因為字寫得不好,每天都得特別在日記上寫一句話來練字。一開始他寫的只是遊戲和家人的小事,後來二戰開打,他的一句話日記變成戰爭紀錄片,最後甚至被迫中斷。80年後,小男孩的日記被人發現,搭配插圖做成了繪本。小男孩的日記上究竟寫了些什麼?孩子如何描述戰爭?著實引人好奇。

波蘭繪本《Widziałem pięknego dzięcioła》(圖/Openbook閱讀誌 提供)

值得一提的是,今年的拉加茲獎新增兩個獎項。一是漫畫獎(Ragazzi Comics Award),依適讀年齡分為學齡前、中高年級、青少年三組。第二個則是電影獎(Cinema 2020 Special Category),是專屬於2020年的特別主題。來自台灣的作品《小輓》(阿尼默著,大塊出版)和幾米的《時光電影院》(大塊出版)分別獲得漫畫類青少年首獎及電影類的評審優選獎。

波隆那兒童書展執行長Elena Pasoli表示,會新增漫畫獎項,是因為圖像小說(graphic novels)在世界各地的接受度持續增加。她說:「從2015年起,義大利的圖像小說銷售量成長了300%,去年銷量增加了43%,很多地方也不例外。」

圖中與右分別是《小輓》(阿尼默著,大塊出版)和幾米的《時光電影院》(大塊出版)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

英國凱特格林威獎(CILIP Carnegie and Kate Greenaway Medals)日前公布決選名單,共有8部作品入圍,將角逐最後大獎,其中包括澳洲插畫家陳志勇的《大城小傳》(Tales from the Inner City)。

本屆凱特格林威獎初選階段共有20本童書入圍,涵括的主題多元,包括同性情誼、種族議題、身分認同等,反映出該獎設立的宗旨「透過書籍和閱讀,賦予未來世代意志和力量,讓世界更好」。然而入圍書籍中也有作者大膽點出,孩子的困境其實來自身旁的成人。例如Susin Nielsen的《No Fixed Address》(暫譯:無固定地址),書中主角Felix和失業的母親再也住不起公寓,母子只好一起住在車上,為了繼續註冊上學,甚至捏造假地址。

另一本同樣以小大人為主題的作品,是Lisa Williamson的《Paper Avalanche》(暫譯:紙崩)。主角Ro Snow的母親有嚴重的囤積癖,家中堆滿雜物難以行走。Ro害怕社會局發現她母親失職,會拆散母女倆強迫安置,於是她下定決心不讓這件事情曝光,不讓任何人進到家裡,自我封閉不跟任何人來往。即使後來她交到知心好友,體會到友誼的滋味,終於勇於和外界接觸,但仍擔心自己放膽飛之後,誰來照顧囤積成癖的母親?

《無固定地址》和《紙崩》都處理「失能家庭/家長」的議題,透過閱讀,想必同是天涯淪落人的青春期讀者看了能感受到些許慰藉,與書中角色產生共鳴後再度振作。

圖中與右分別是Susin Nielsen的《No Fixed Address》(暫譯:無固定地址)和Lisa Williamson的《Paper Avalanche》(暫譯:紙崩)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

經典再現

童書界的長青樹《小火車做到了》(The Little Engine That Could)問世90年,企鵝藍燈書屋即將在4月上旬推出90週年紀念版。從20世紀初開始,本書就有多種版本,1930年出版的Watty Piper版本集各家之大成:一輛火車滿載著玩具與食物要送去給小朋友,但在翻過山頭前燃煤用完了。車上的玩具向其他路過的大火車頭求救,卻被一一拒絕。最後一輛從沒去過山頭另一邊的藍色小火車自告奮勇,載著玩具抵達目的地。小火車在爬坡時重複說:「I think I can, I thought I could.」這句話從音韻上聽來,就像火車摩擦鐵軌發出的轟隆聲,朗讀起來趣味十足。

《小火車做到了》90週年紀念版書封(圖/Openbook閱讀誌 提供)

改編電影

小說《阿特米斯奇幻歷險》(Artemis Fowl)改編而成的同名電影,預定在3月29日上映。原著小說是愛爾蘭作家Eoin Colfe在2001年推出的系列作,共有8冊。書中主角Artemis Fowl雖然年僅12歲,卻具有絕佳的犯罪天分。這次推出的電影據說只包含全系列第一冊的情節,Artemis Fowl必須救回遭到綁架的父親,卻發現原來他守護著另一個世界,那裡充滿了奇幻生物如精靈和食人妖。本書乍看設定類似哈利波特系列,書中的鬥智情節則宛如青少年版的《終極警探》。

小說《阿特米斯奇幻歷險》改編同名電影(取自Disney)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

由兒童文學經典《祕密花園》改編的同名電影將於4月初在英國上映,「永遠的達西先生」Colin Firth將在片中扮演要角。故事描述被寵壞的小女孩瑪麗在雙親過世後搬去鄉下與鰥夫姑丈同住,瑪麗在鄉間結交到朋友,個性逐漸變得開朗活潑。就在這時她發現原來姑丈還有一個關係疏遠、臥病在床的兒子,兩人經過一番爭執鬥嘴後成為好友,也發現了荒廢玫瑰花園背後的祕密。《祕密花園》堪稱20世紀最重要的兒童自然文學,曾多次改編為影視作品,作者Frances Hodgson Burnett同時也是另一部童書經典《小公主》的創作者。

《祕密花園》改編電影海報及劇照(取自IMDb)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

名人跨界

《The Seed of Compassion》(暫譯:慈悲的種子)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

今年7月就要迎接85歲生日的圖博精神領袖達賴喇嘛,首度推出繪本《The Seed of Compassion》(暫譯:慈悲的種子)。達賴喇嘛用第一人稱視角,回溯自己的童年,那時他尚未被認可為轉世靈童,依然還是個稱為Lhamo Thondup的普通男孩,和父母住在鄉間。年幼的達賴喇嘛會要求媽媽背著他行動,要左轉就拉媽媽的左耳,往右轉拉右耳,如果媽媽不理不睬,他甚至會用力踢媽媽的背以示抗議,但媽媽也不生氣。

如今回想起來,達賴喇嘛認為媽媽的耐性簡直好過頭,把童年的自己給寵壞了。然而也是因為這樣的溫柔善良個性,讓媽媽在某年饑荒時,將家中所有存糧送給有需要的鄰居。這件事在達賴喇嘛心中留下深刻的印象,也播下了第一顆「慈悲的種子」。本書繪者為越南裔美籍插畫家Bao Luu,有聲版由Francois Chau朗讀,將在3月24日由企鵝藍燈書屋出版。

《喜歡惡作劇的建築家》書封(左)及童書森林—中之島圖書館內部(取自こども本の森 中之島)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

今年78歲的日本建築師安藤忠雄與繪者Hatakoshiro(はたこうしろう)合作推出繪本《喜歡惡作劇的建築家》(いたずらのすきなけんちくか)。書中的主角兄妹走進童書圖書館後,被館中藏書之豐富震懾,這時出現了一位長得很像安藤忠雄的神祕建築師,帶領兄妹參觀館內,並且回答兄妹提出的各種建築疑問,例如「為什麼要建造這裡?」「怎樣才算是舒適的家?」「建築師的工作是什麼?」

書中的圖書館,正是安藤忠雄設計、座落於大阪的「童書森林—中之島」。該館開設的宗旨是讓孩子自由自在讀書,所以館內藏書不僅限於兒童讀物,除了故事書以外,也收藏藝術、攝影、烹飪等主題的作品。館內廊道空間開闊,可以讓孩童一拿到喜歡的書就坐下來看。圖書館原訂3月1日開幕,目前也因為新冠肺炎疫情而延後。

好萊塢女星Amy Adams發起名人朗讀童書活動Operation Storytime,將自己唸童書的影片放上社群網站,讓居家隔離的孩童與家長一解煩悶。響應活動的還有女星Jennifer Garner,以及《冰雪奇緣》的雪寶配音員Josh Gad。參與Operation Storytime的名人除了朗讀童書以外,也提醒大眾還有貧童因為疫情而陷入更膠著的狀況,呼籲聽眾在收看影片的同時也別忘了捐款響應。

好萊塢女星Amy Adams在社群網站發起名人朗讀童書活動(翻攝自Amyadams)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

防疫繪本

或許市面上還買不到以新冠病毒為主題的實體繪本,但是電子書繪本《The Little Corona King》(暫譯:病毒小國王)能補足這個缺憾。英國的Ellie Jackson正職是地理老師,她與插畫家Laura Callwood合作,在10天之內完成《The Little Corona King》這部作品,希望透過繪本為孩子進行相關衛教,最重要的是緩解孩子對於疾病和不能外出的焦慮及恐懼。本書可在Apple iBook、Google 商店和Amazon上購得,藉由電子書易流傳、好入手的特性,讓家長不用出門也能在家裡跟孩子一起閱讀。

防疫期間減少外出,大人小孩都在家裡悶得慌,為了打發大把時間,又避免玩太多手機遊戲傷眼睛,往日的居家遊戲如桌遊和著色本等重新躍上桌面。知名日本繪本《野貓軍團》系列透過親子雜誌kodomoe(コドモエ)的網站,提供著色畫的空白線稿檔案讓親子下載。畫紙上滿滿的調皮野貓,一下子啃糖果屋,一會兒又賣起冰淇淋,親子一邊著色一邊討論野貓繪本的劇情,溫馨的時間一下就過去了。

作者兼繪者工藤紀子自2012年起推出《野貓軍團烤麵包》,全系列至今共有5冊。主角是8隻香腸嘴野貓,總是覬覦別人的食物,展開自以為瞞天過海的偷吃計畫,最後的大爆炸場面再加上貓咪們下跪賠罪的結局,讓讀者印象深刻。除了故事有趣,翻過每一頁都能看見一隻隻野貓搞小動作演小劇場,豐富精緻構圖所形成的視覺語言,在親子間築起交流的橋樑。

親子雜誌kodomoe網站提供免費下載的野貓軍團著色畫(取自kodomoe)(圖/Openbook閱讀誌 提供)

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「童書書房》疫情中的童書,及其它親子藝文短訊」,未經同意,請勿轉載。