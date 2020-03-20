傳承活版印刷知識夢 惜字職人洪東漢：「這是數位取代不了的品質」

文／王子承、圖／王子承、責任編輯／邵璦婷.徐雪瓊

「我心裡時常在想，希望我退休前，能夠把我這些機器捐出去，但是政府不收啊。」東鑫印刷的老闆洪東漢無奈地說著。

東鑫印刷廠是活版印刷產業裡的一環，過去的活版印刷即運用自由組裝、可移動的鉛字塊印刷的方式產製各類印刷品。在數位印刷出現前，臺灣的活版印刷產業曾經非常活絡，且以萬華為最大本營，整個產業包括鑄字行、印刷廠、裝訂行等。然而隨著電腦、自動印刷技術的發達，整個活版印刷面臨巨大的衝擊；位處萬華的東鑫印刷，則是努力在時代的洪流中存活下來，努力運轉著。

從印刷史窺見臺灣史縮影

世界活字印刷的起源之一，可以追溯到北宋慶曆年間（約1041-1048年）畢昇所發明的膠泥活字版印刷術（1455年2月23日歐洲出現第一批活字印刷的《古騰堡聖經》），對人類歷史上知識的傳播有莫大的貢獻，後來因現代數位印刷崛起而逐漸沒落。

東鑫印刷廠老闆洪東漢。（圖／文化銀行提供，攝影王子承）

而臺灣的印刷史發展，也受到不同時期的統治者的影響。十七世紀，荷蘭統治時期帶來了鉛字活字印刷品；隨後的明鄭時期帶來了中國傳統木雕版印刷術；到了清末，傳教士從英國運送鉛活字印刷機到臺灣，是臺灣歷史上第一臺現代印刷機；日治時期，日本人帶來了許多西方印刷術，這時期出現的《日日新報》，也是臺灣大量印刷的開始。

爾後，日本戰敗離開臺灣，許多在《日日新報》擔任印刷的師傅，就選擇在萬華開印刷廠，萬華也因此成為全臺最大的活版印刷廠聚集地，全盛時期據說有三百多家，如今僅剩零星幾家仍持續運作，東鑫便是其中之一。

為熬出師 洗了兩年半衣服

東鑫印刷的老闆洪東漢從十四歲就入行，「九歲時爸爸就過世了，媽媽要獨自扶養四個小孩。」因為不忍媽媽辛苦，洪東漢渴望學得一技之長分擔家計，最後進入臺北的天祿印刷當學徒。

天祿印刷是當時臺北老牌的印刷廠之一，有著臺北最古老的印刷機。洪東漢回憶起學徒生活時說：「那時候當學徒很辛苦，幫師傅洗了兩年衣服，只是為了學到印刷的功夫；兩年半後，因為師傅要離職了，最後才把真功夫教給我。」

因此，年僅十六歲的洪東漢便成了天祿印刷裡的師傅，這一待就是十幾年。對當年單純想習得技術養家的洪東漢而言，會持續留在這一行，一開始並非是什麼遠大的理想，「老闆對員工非常苛刻，很多時候都想一走了之。但都因為老闆跟媽媽認識，每次都無法順利離開。」

最後，洪東漢三十歲那年，決定自立門戶、創立東鑫。然而，即使在印刷產業蓬勃發展的環境，創業也並非順風順水，初期曾面臨發不出薪水的窘況，但一路都是憑藉著貴人的相助才得以站穩腳步。

1103年《佛說觀無量壽佛經》殘頁，為現存最早的活字印刷品實物。（圖片來源／維基百科 三猎）

另一方面，過去印刷業也可說是高度危險性的工作。洪東漢舉例說，像裁紙機的操作，稍有不慎手就會受傷。這是因為它需要一人站在裁紙機上把刀片搖下、另一人在下把紙張放好，曾有師傅忘記把手拿開，四根指頭就不見了。

除此之外，當時臺灣的政治環境特殊，印刷業也是政府特別關注的產業。東鑫有次在印製政府相關文件時，不小心在打樣階段誤植某政治人物的名字，即使還未大量印刷，但負責排版的師傅仍然在警局寫了封悔過書，事情才就此落幕。

挺過時代巨變 盼活版印刷不隨歲月消融

聊了許多活版印刷的過往，對於它如何分工以致產出成品，我們也相當好奇。對此，洪東漢說以前活版印刷大致牽涉三個層面：客戶、印刷廠、鑄字行。印刷廠在收到客戶需求後，鑄字行會負責檢字（註1），將檢好的鉛字交給印刷廠排版、打樣確認，最後才是大量印刷。

臺灣戒嚴時期，對出版品把關嚴格，一字之差，人可能就人間蒸發。圖為擺放各種鉛字的架子。（圖／文化銀行提供，攝影王子承）

然而，活版印刷中最重要的鑄字，如今只有日星鑄字行還在運作，且價格也不同以往。洪東漢細數多年來的變化，數位印刷剛出現時，許多活字印刷廠都不認為會被取代，然而隨著臺灣最大的中南鑄字行在九○年代倒閉，活版印刷廠商同樣也面臨一家家熄燈的情況，產業獲利逐年減低、人力也大量流失。東鑫印刷廠的人力也縮減到三個人，即洪東漢夫妻與一位資深排版師傅。

今日的東鑫印刷廠的訂單大部分來自政府機關、學校，也有很多從澎湖、香港、韓國、日本等地的客戶，因為喜歡活版印刷品的溫潤質感而來。為了能消化更多的訂單量，洪東漢也買進了半自動印刷機，加速印刷的流程。

面對印刷技術的改變，洪東漢笑說：「也許我是比較死板，但這樣也有好處。」洪東漢形容自己死板，但我們看到的卻是他對於印刷製程與品質的堅持，採訪過程他也常提到東鑫無論如何都是準時交件，也很少被客戶嫌棄；多次想收掉印刷廠的他，屢次都會被客戶挽留而打消念頭，「因為對現在來說，活版印刷真的很難得。」

活版印刷的字體顏色，由印刷廠自行調製，有紅藍綠黑四種油墨。此為半自動印刷機的油墨。（圖／文化銀行提供，攝影王子承）

雖然數位印刷是市場的大宗，但關於品質，洪東漢也有話要說。他表示活版印刷全部都是自己開版，與現在合版印刷的方式有所不同，比較不會產生色差的問題（註2）。洪東漢也試過與數位印刷的廠商合作，但因為成品相差太多，最後他成功說服客戶改以活版印刷方式維護品質。

採訪尾聲，洪東漢說自己已經七十幾歲，沒餘力做創新，「以前我這個行業是靠手工，現代印刷要靠頭腦。」雖然他語氣裡帶著無奈，但從整個訪談過程明顯感受他心中仍有一個夢，是傳承活版印刷知識的夢，也是將文化財傳承給下個世代的夢。

洪東漢對品質細節相當嚴謹，我們趁他與業務確認訂單同時，捕捉他確認工作的神情。（圖／文化銀行提供，攝影王子承）

（註） 1. 檢字師從字架上檢出需用的鉛字，以利排版；若無則需重新鑄字。而鑄字行提供的字體有楷書、黑體、明體、宋體四種，字體的大小也有一到六號（六最小）等粗細之分可選。一個正常的鉛字大概能印一萬張紙左右，超過就會磨損。 2. 合版印刷指多個檔案合併在同一個版上印刷，可分攤版的費用，適合少量印製。惟無法考量單一版面對顏色的要求與調整，因此易產生色差。

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「惜字也習字——專訪活版印刷職人洪東漢」，未經同意，請勿轉載。