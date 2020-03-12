臺灣民主國發行的郵票圖，竟然被誤認成「抽筋小貓」？

文｜蘇峯楠（研究助理）、圖｜國立臺灣歷史博物館

1896年1月，一本名為《澳洲集郵》（The Australian Philatelist）的雜誌有篇短文，對於臺灣民主國郵票上面那個模糊不清的動物圖案是什麼，感到無比困惑。最後，文章作者認為那是一隻抽筋的小貓（a kitten in a fit）。

《澳洲集郵》並非是唯一看走眼的人，還有其他人猜過龍、松鼠、蝴蝶、某種驚慌小動物或某種風景等等。因為郵票實在印得太粗糙，多數人很難看清楚票面上的圖案。

然而，這般粗糙的外表，其實與十九世紀晚期劇烈變化的東亞局勢，以及身處其中的臺灣有很大的關聯。

從這張臺灣民主國郵票第一版三十錢四方連，應該可以體會《澳洲集郵》小編看到時的困惑感。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

拯救缺錢困境

1895年4月，清、日兩國簽訂《馬關條約》，清國依約將臺灣、澎湖及所有附屬島嶼讓予日本。消息傳到臺灣後，人們對未來充滿不安及不確定感，在臺官員與士紳則成立「臺灣民主國」，盼透過宣布臺灣獨立，爭取時間及機會讓國際介入干涉，以扭轉臺灣改朝換代的命運。

然而，因為清國不再對臺灣提供任何資源或協助，臺灣民主國隨即遇到經費短缺的窘境。劉永福與他的幕僚們想盡各種方法籌錢，像是回中國找金主（但幾乎沒人願意掏錢），跟臺灣在地士紳要錢，或發行類似債券的「臺灣民主國股份票」、「臺南官銀票」等。

蓋滿紅印的臺南官銀票，曾是臺灣民主國嘗試籌錢的辦法之一。（臺史博館藏號2003.010.0096）

1895年8月10日，劉永福幕友之一的四川人吳桐林，前往臺南安平海關稅務司署，拜會任職稽查員的英國人麥嘉林（C.A.McCallum），想聽他對於籌措經費的意見。麥嘉林建議，看要不要仿照國外發行一種名為「士担紙」的郵政信票，簡單又好辦，不無小補。

吳桐林將這個主意帶給劉永福，劉永福聞言大喜，下令即刻開辦。幾天後，印著老虎圖案的方形小紙開始被大量印製與對外發行，肩負籌款重任的臺灣民主國郵票於焉誕生。

臺南安平的海關稅務司署（今熱蘭遮城博物館），是吳桐林與麥嘉林討論臺灣民主國郵票發行計畫的地方。之後開辦郵政業務，也是委託稅務司署辦理。（作者攝）

郵票的形式與版本

臺灣民主國郵票有30錢、50錢和100錢三種面額，每種顏色不一樣，圖案則都相同。最上欄是標題「臺灣民主國」，右欄是面額，左欄有「士担帋」三字，是stamppaper的漢譯，意為印花票。正中央是被看成「抽筋小貓」的地方，描繪一隻安穩端坐在平面上的老虎。雖然牠跟黃虎旗的行走老虎姿態不同，但兩者應該同樣是源自臺灣民主國的虎圖騰。

因為缺乏人力、技術、設備與充足的時間，這種郵票的品質極為粗糙。為求改善，當局曾進行過至少三次改版。最早的第一版，可能在臺南當地以金屬版模印製，於1895年8月開始使用。

由於第一版的版模、圖像品質及紙材都不是很好，至少在九月初，當局就嘗試再做更好的版本，也就是第二版。其版模在廣東訂製，採用外國紙張印製，票邊有齒孔，比第一版更具郵票的模樣。

不久，第二版版模多印幾次後又見毀損，當局很快再雕製第三版，同樣使用英國倫敦道林公司的厚紙來印製。其票面圖案，相較於前面兩版清晰許多，連老虎頭上的「王」字紋都看得到。使用時間從九月初開始，一直到十月臺灣民主國結束為止。

三種不同版本的郵票，圖案看起來都差不多，其實互有差異。由左至右分別為第一、二、三版。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

除了有價證券的本業外，臺灣民主國郵票因為數量少、使用時間短暫，打從開始發行時，就吸引了全世界集郵家的目光，是奇貨可居的珍稀品。在發行期間已有大量郵票被集郵家收購，而這個需求市場，也促使坊間產製各種偽造票。

例如，在前面提到的三種版本之外，臺灣民主國郵票還有另一種版本，圖案與第三版相同，但印製與齒孔的品質比第三版更加清晰乾淨，因而被稱為第四版。

根據先行研究推測，當劉永福在十月底從臺灣撤退後，紙材及第三版版模等內部物件也跟著外流，被有心人士拿去繼續印製牟利。所以，第四版雖然使用官方版模，卻不是當局正式發行的版本，而是私印的產物。

而第三版的版模因為長期多次使用，版模邊框四角已嚴重磨損、甚至出現斷缺情形，這反而成為第四版最顯著的特徵。

第四版的私印票，圖案與齒孔更乾淨完整，但邊框四角已經嚴重磨損。（臺史博館藏號2009.011.0261）

假的！偽造品滿天飛

第四版的私印行為已幾乎是偽造了，但還有更多郵票跟信封，就是直接的偽造品。

有一件由「台南東興」寄出、收件人為「廈門懷安街36號，仁昌寶號関老懷先生展」的信封，很齊全地貼上三種面額的第三版郵票，蓋上兩個1895年10月7日的臺灣民主國大圓郵戳。但若仔細觀察，會發現這個信封疑點重重。

首先，它的寄件地址「懷安街」，在廣東汕頭是知名的商業街道，但在福建廈門卻無此名，不禁令人懷疑這個地址的真實性。其次，正常的信封應會先由寄件人寫好收件地址、貼好郵票後，再交給郵務人員，蓋上郵戳；但這個信封的收件地址，卻很不自然地擠在信封底部，彷彿在刻意避開郵戳。這顯示出，早在地址出現前，郵戳可能就已先存在。

企圖偽裝成實寄封的臺灣民主國郵票信封（臺史博館藏號2003.010.0095）

經觀察判斷，信封上的郵票跟郵戳應是真品。所以，這個信封一開始可能只是單純貼票銷戳的集郵品；後來，有人把杜撰的寄件與收件資訊補寫上去，將它打造為寄送過的信封，目的可能是想提升價值。而他避開郵戳、貼著底部寫地址，也許同樣想保持郵戳完整性以維持價值，但反而留下加工的破綻了。

至於郵票本身，也有大量偽造票流入市面。其中一種歷史悠久的偽票，至少在二十世紀初期就已經出現。它的圖案線條清晰，但虎圖嚴重變形，感覺反而更像老鼠，由於臉部有類似「米」字的無意義線條，近代集郵界暱稱為「米老鼠」。

被暱稱為「米老鼠」的偽票，也曾出現在美國駐臺領事達飛聲於1903年出版的《福爾摩沙島的過去與現在》一書中，可見當時流通普遍。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

千金小貓，身價不凡

所以，在極度缺乏時間與資源的窘境下印製出來的臺灣民主國郵票，到底賺不賺錢呢？

根據吳桐林所述，郵票首度發行後，數日間就賣得洋銀五千餘元，業績不凡。加上劉永福曾通令全臺灣海內、外往來信件都必須貼上這款郵票，還可能擁有其它憑證功能、吸引集郵迷購藏等，看來它應有提供臺灣民主國某種程度上的經濟支援，所以讓當局不停改版更新、持續發行。即使臺灣民主國覆亡，它的價值也沒有隨之消失，反而持續被印製與偽造。

時至今日，在集郵界中，臺灣民主國郵票依然保有稀見珍品的地位。看來，在歷史的因緣際會下，倉促登場的抽筋小貓，也同時是身價不凡的千金小貓呢。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。