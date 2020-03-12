快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺灣民主國發行的郵票圖，竟然被誤認成「抽筋小貓」？

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
被暱稱為「米老鼠」的偽票，也曾出現在美國駐臺領事達飛聲於1903年出版的《福爾摩沙島的過去與現在》一書中，可見當時流通普遍。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）
被暱稱為「米老鼠」的偽票，也曾出現在美國駐臺領事達飛聲於1903年出版的《福爾摩沙島的過去與現在》一書中，可見當時流通普遍。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

文｜蘇峯楠（研究助理）、圖｜國立臺灣歷史博物館

1896年1月，一本名為《澳洲集郵》（The Australian Philatelist）的雜誌有篇短文，對於臺灣民主國郵票上面那個模糊不清的動物圖案是什麼，感到無比困惑。最後，文章作者認為那是一隻抽筋的小貓（a kitten in a fit）。

《澳洲集郵》並非是唯一看走眼的人，還有其他人猜過龍、松鼠、蝴蝶、某種驚慌小動物或某種風景等等。因為郵票實在印得太粗糙，多數人很難看清楚票面上的圖案。

然而，這般粗糙的外表，其實與十九世紀晚期劇烈變化的東亞局勢，以及身處其中的臺灣有很大的關聯。

從這張臺灣民主國郵票第一版三十錢四方連，應該可以體會《澳洲集郵》小編看到時的困惑感。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）
從這張臺灣民主國郵票第一版三十錢四方連，應該可以體會《澳洲集郵》小編看到時的困惑感。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

拯救缺錢困境

1895年4月，清、日兩國簽訂《馬關條約》，清國依約將臺灣、澎湖及所有附屬島嶼讓予日本。消息傳到臺灣後，人們對未來充滿不安及不確定感，在臺官員與士紳則成立「臺灣民主國」，盼透過宣布臺灣獨立，爭取時間及機會讓國際介入干涉，以扭轉臺灣改朝換代的命運。

然而，因為清國不再對臺灣提供任何資源或協助，臺灣民主國隨即遇到經費短缺的窘境。劉永福與他的幕僚們想盡各種方法籌錢，像是回中國找金主（但幾乎沒人願意掏錢），跟臺灣在地士紳要錢，或發行類似債券的「臺灣民主國股份票」、「臺南官銀票」等。

蓋滿紅印的臺南官銀票，曾是臺灣民主國嘗試籌錢的辦法之一。（臺史博館藏號2003.010.0096）
蓋滿紅印的臺南官銀票，曾是臺灣民主國嘗試籌錢的辦法之一。（臺史博館藏號2003.010.0096）

1895年8月10日，劉永福幕友之一的四川人吳桐林，前往臺南安平海關稅務司署，拜會任職稽查員的英國人麥嘉林（C.A.McCallum），想聽他對於籌措經費的意見。麥嘉林建議，看要不要仿照國外發行一種名為「士担紙」的郵政信票，簡單又好辦，不無小補。

吳桐林將這個主意帶給劉永福，劉永福聞言大喜，下令即刻開辦。幾天後，印著老虎圖案的方形小紙開始被大量印製與對外發行，肩負籌款重任的臺灣民主國郵票於焉誕生。

臺南安平的海關稅務司署（今熱蘭遮城博物館），是吳桐林與麥嘉林討論臺灣民主國郵票發行計畫的地方。之後開辦郵政業務，也是委託稅務司署辦理。（作者攝）
臺南安平的海關稅務司署（今熱蘭遮城博物館），是吳桐林與麥嘉林討論臺灣民主國郵票發行計畫的地方。之後開辦郵政業務，也是委託稅務司署辦理。（作者攝）

郵票的形式與版本

臺灣民主國郵票有30錢、50錢和100錢三種面額，每種顏色不一樣，圖案則都相同。最上欄是標題「臺灣民主國」，右欄是面額，左欄有「士担帋」三字，是stamppaper的漢譯，意為印花票。正中央是被看成「抽筋小貓」的地方，描繪一隻安穩端坐在平面上的老虎。雖然牠跟黃虎旗的行走老虎姿態不同，但兩者應該同樣是源自臺灣民主國的虎圖騰。

因為缺乏人力、技術、設備與充足的時間，這種郵票的品質極為粗糙。為求改善，當局曾進行過至少三次改版。最早的第一版，可能在臺南當地以金屬版模印製，於1895年8月開始使用。

由於第一版的版模、圖像品質及紙材都不是很好，至少在九月初，當局就嘗試再做更好的版本，也就是第二版。其版模在廣東訂製，採用外國紙張印製，票邊有齒孔，比第一版更具郵票的模樣。

不久，第二版版模多印幾次後又見毀損，當局很快再雕製第三版，同樣使用英國倫敦道林公司的厚紙來印製。其票面圖案，相較於前面兩版清晰許多，連老虎頭上的「王」字紋都看得到。使用時間從九月初開始，一直到十月臺灣民主國結束為止。

三種不同版本的郵票，圖案看起來都差不多，其實互有差異。由左至右分別為第一、二、三版。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）
三種不同版本的郵票，圖案看起來都差不多，其實互有差異。由左至右分別為第一、二、三版。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

除了有價證券的本業外，臺灣民主國郵票因為數量少、使用時間短暫，打從開始發行時，就吸引了全世界集郵家的目光，是奇貨可居的珍稀品。在發行期間已有大量郵票被集郵家收購，而這個需求市場，也促使坊間產製各種偽造票。

例如，在前面提到的三種版本之外，臺灣民主國郵票還有另一種版本，圖案與第三版相同，但印製與齒孔的品質比第三版更加清晰乾淨，因而被稱為第四版。

根據先行研究推測，當劉永福在十月底從臺灣撤退後，紙材及第三版版模等內部物件也跟著外流，被有心人士拿去繼續印製牟利。所以，第四版雖然使用官方版模，卻不是當局正式發行的版本，而是私印的產物。

而第三版的版模因為長期多次使用，版模邊框四角已嚴重磨損、甚至出現斷缺情形，這反而成為第四版最顯著的特徵。

第四版的私印票，圖案與齒孔更乾淨完整，但邊框四角已經嚴重磨損。（臺史博館藏號2009.011.0261）
第四版的私印票，圖案與齒孔更乾淨完整，但邊框四角已經嚴重磨損。（臺史博館藏號2009.011.0261）

假的！偽造品滿天飛

第四版的私印行為已幾乎是偽造了，但還有更多郵票跟信封，就是直接的偽造品。

有一件由「台南東興」寄出、收件人為「廈門懷安街36號，仁昌寶號関老懷先生展」的信封，很齊全地貼上三種面額的第三版郵票，蓋上兩個1895年10月7日的臺灣民主國大圓郵戳。但若仔細觀察，會發現這個信封疑點重重。

首先，它的寄件地址「懷安街」，在廣東汕頭是知名的商業街道，但在福建廈門卻無此名，不禁令人懷疑這個地址的真實性。其次，正常的信封應會先由寄件人寫好收件地址、貼好郵票後，再交給郵務人員，蓋上郵戳；但這個信封的收件地址，卻很不自然地擠在信封底部，彷彿在刻意避開郵戳。這顯示出，早在地址出現前，郵戳可能就已先存在。

企圖偽裝成實寄封的臺灣民主國郵票信封（臺史博館藏號2003.010.0095）
企圖偽裝成實寄封的臺灣民主國郵票信封（臺史博館藏號2003.010.0095）

經觀察判斷，信封上的郵票跟郵戳應是真品。所以，這個信封一開始可能只是單純貼票銷戳的集郵品；後來，有人把杜撰的寄件與收件資訊補寫上去，將它打造為寄送過的信封，目的可能是想提升價值。而他避開郵戳、貼著底部寫地址，也許同樣想保持郵戳完整性以維持價值，但反而留下加工的破綻了。

至於郵票本身，也有大量偽造票流入市面。其中一種歷史悠久的偽票，至少在二十世紀初期就已經出現。它的圖案線條清晰，但虎圖嚴重變形，感覺反而更像老鼠，由於臉部有類似「米」字的無意義線條，近代集郵界暱稱為「米老鼠」。

被暱稱為「米老鼠」的偽票，也曾出現在美國駐臺領事達飛聲於1903年出版的《福爾摩沙島的過去與現在》一書中，可見當時流通普遍。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）
被暱稱為「米老鼠」的偽票，也曾出現在美國駐臺領事達飛聲於1903年出版的《福爾摩沙島的過去與現在》一書中，可見當時流通普遍。（圖／國立臺灣歷史博物館館藏）

千金小貓，身價不凡

所以，在極度缺乏時間與資源的窘境下印製出來的臺灣民主國郵票，到底賺不賺錢呢？

根據吳桐林所述，郵票首度發行後，數日間就賣得洋銀五千餘元，業績不凡。加上劉永福曾通令全臺灣海內、外往來信件都必須貼上這款郵票，還可能擁有其它憑證功能、吸引集郵迷購藏等，看來它應有提供臺灣民主國某種程度上的經濟支援，所以讓當局不停改版更新、持續發行。即使臺灣民主國覆亡，它的價值也沒有隨之消失，反而持續被印製與偽造。

時至今日，在集郵界中，臺灣民主國郵票依然保有稀見珍品的地位。看來，在歷史的因緣際會下，倉促登場的抽筋小貓，也同時是身價不凡的千金小貓呢。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。


臺南 澳洲 英國 臺史博 閱讀專題

延伸閱讀

肺部有壓爛紙袋聲…英男得新冠肺炎自癒 曝附近小貓離奇死亡

MLB／江少慶春訓首戰飆速158 老虎教頭好驚艷

MLB／長打出爐 林子偉對老虎敲二壘安打

海外代購LSD毒郵票 新加坡男獲緩起訴

相關新聞

【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人女性穿什麼？

荷西時期為臺灣在1624～1662年間被西班牙、荷蘭統治時期。這裡的漢人的服飾參考，皆出自達佰的《第二、三次出使大清帝國》，這張版畫是一張描繪他們居家的生活畫面，過去總被人認為是描述男耕女織其樂融融的景況，然而經過翻譯後，與原來想像有所落差......

臺灣民主國發行的郵票圖，竟然被誤認成「抽筋小貓」？

1896年1月，一本名為《澳洲集郵》（The Australian Philatelist）的雜誌有篇短文，對於臺灣民主國郵票上面那個模糊不清的動物圖案是什麼，感到無比困惑。最後，文章作者認為那是一隻抽筋的小貓（a kitten in a fit）。

古人心裡苦但不說？厭世北朝人愛「造像」訴苦寄情

在歷史巨河裡，長達 160 多年的北朝像一塊說大不大的石頭，石頭上擠滿不同民族的人、虔誠的佛教徒，也發生許多宮廷鬥爭與政變，例如北魏晚期篤信佛教的帝王被殺於佛寺，還不只一位。 唉！業障真重。活在北魏晚期亂世的大批僧人、軍人與在家居士，共同建造了下圖的〈僧智薛鳳規等道俗造像碑〉，是四面雕刻的巨大石碑，刻著佛像和宣揚佛法的碑文......

在文化與文化之間：讀《暢活存在：進入朱利安的思想》

法國哲學家朱利安藉著中國思想和歐洲思想的對話，拓展出一套獨特的哲學見解。在此書中，卓立精選了40個朱利安哲學關鍵詞，協助讀者開啟「朱式哲學」的大門，期望透過閱讀讓讀者挖掘自身所處文化的豐富資源，並達到「暢活存在」。

【青鳥書店】羅毓嘉的自溺與重生《天黑的日子你是爐火》

曾經我有個黑暗的時代，吞食著生活裡每一刻的暴躁與尖銳，彷彿在業已跳電的房間裡吃一碗黑暗的粥。然後你出現。我不會說每一刻都是光明的，但你會適時捻開燈，罵罵咧咧說，你要死了，你要每一天變成一個更好的人。

獨特裝禎、漫畫故事！翻閱《掛號2》這本最醒腦的文化潮書！

2019年《掛號》第二刊，延伸自「新文化運動月」的策展理念，濃縮展覽、論壇、街區導覽等活動的精神與精華，以漫畫故事 做為引子，透過現代漫畫家之手，描繪20世紀初的人物群像，更進一步地述說這段有血有肉、有笑有淚 的歷史片段。

【青鳥書店】謝凱特首本愛情散文集《普通的戀愛》：求救訊號

理解那些貼文有一部份是正發出的求救訊號，像電報的ＳＯＳ易於輸入發送，等到令一端有人至終解開密碼，發現某個經緯度上有小船在沉。而我也發了這樣的求救訊號，卻故意把救命輸入成其他字句，蒙騙不了別人但只有我被騙倒的覺得自己很好，很正常，很振作。

不上醫院、不躺床！其實1500年前孕婦是這樣生產

「夫人，用力、用力，看到孩子的頭了！」產婦躺臥床鋪，產婆不停掀開厚被檢查。這樣的臨盆場景，我們常在中國古裝劇見到。但如果比對醫書文獻，畫面也許有點 bug──古代婦女最尋常的分娩方式並非平躺床鋪，而是半蹲在地面、上身直立著生孩子！

【吃飯配戲】劉天涯：在這餐桌上 沒有人是無辜的

劉天涯說自己對吃並不執著，寫《幽靈晚餐》的時候，嗑零食過一餐也是有的。《幽靈晚餐》是盜火劇團懸疑三部曲的首部，以一家廢棄西餐廳，一群幽靈的最後晚餐為故事。

街頭綠葉錬金術——檳榔攤

在臺灣的每個大小城鎮裡，都一定會有一間小小的檳榔攤，站在車水馬龍的路旁。它們沒有華麗霓紅燈，也沒有搖乳辣妹，但它們常常掛著大大的姓氏做為店面招牌，在街頭一站幾十年。

【臺灣服飾誌】荷西時期的「福爾摩沙長官」穿什麼？

1624年，荷蘭人在台灣開始了長達三十八年的統治，也建立了臺灣第一個外來政權。來臺的荷蘭官員多為東印度公司的官員，最高的行政長官被稱「Gouverneur van Formosa」，直譯可以是「福爾摩沙長官」。當時的「福爾摩沙長官」，可能穿些什麼呢？

失憶時代的文學守門人：范銘如談《書評職人》

秉持學術專業與文化觀察，寫了近二十載書評的范銘如，總在嚴謹析論與清楚脈絡之外，閃現出二分詼諧妙喻，獨到的選書眼光與評論風格獨樹一幟。如，她曾以黑莓機、iPhone與Windos系統更新，比喻作者文風堅持／轉變，與閱讀市場接受度之間的關係。或者，她乾脆在紙上開一間偽出版社，鋪張又隱晦地論起自己的觀察與針砭。

熱門新聞

【當代小說特區】凌明玉／小偷女孩和看不見的女孩（上）

【青春名人堂】印度尤／從我的辦公室看見印度教民族主義

百年歐洲珠寶工藝大揭密！ 寶格麗首本中文品牌書先睹為快

【生活進行式】珍妮佛‧彼崔格里利／當我們期待從親密關係裡獲得更多

聯副／2020第十七屆台積電青年學生文學獎 開始收件！

【慢慢讀，詩】陳威宏／雨在我額頭上反抗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。