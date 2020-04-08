【臺灣服飾誌】荷西期時臺灣的西班牙傳教士穿什麼？
西班牙舊教與道明會
西班牙人之所以佔領臺灣，除了政治以及經濟因素外，也考量臺灣的位置方便前往中國、日本傳教，前來的傳教士大多出自「道明會」。
在資料查詢時沒有找到相關的臺灣的西班牙傳教士版畫，所以在形象上參考了傳教士在中南美洲傳教的畫面，與道明會當今的紀載。
「道明會」由聖道明（聖道明力）創立，形象多為穿著因其多穿黑色斗篷，因此在過去道明會被稱為「黑衣修士」，以區別於方濟會的「灰衣修士」和聖衣會的「白衣修士」。
傳教士服裝
黑色和白色是道明會會服的顏色，黑色和白色的布料是當時最樸素、也是最便宜的。聖道明選擇這兩個顏色主要的目的是表示神貧（指貧窮）、樸素、和一般的人民結合在一起的意思。
剃髮
在多幅舊教傳教士在美洲的版畫中，他們皆有剃掉頭頂中心頭髮的習慣，在這裡保持了這樣的形象在繪圖中。這個習俗源於古希臘與羅馬時期奴隸剃頭的習慣（在奴隸頭上作標記），因此剪髮禮象徵著作奴僕的意思，代表將自己奉獻給天主，也代表著神職人員終生對上帝服侍的決心。而留下的一圈頭髮是為了紀念耶穌戴的荊棘冠。
披肩＋風帽＋僧袍
道明會會服是由白色的長袍，與黑色披肩、及風帽組成，偶而還會加上斗篷組成。以方便行動為主。因長年奔波，教義又倡導樸素貧窮，因此在質料上多為粗布或是有重複修補的痕跡。
Cincture（腰間綁繩）
Cincture一端有三個結，以提醒他的誓言他的誓言是貧窮，貞潔和順從，另一端懸掛是一個念珠和十字架，所以他可以祈禱並反思基督生命的奧秘。
傳教與衝突
傳播福音是每個傳教士的志業，但是在當年的北臺灣傳教，卻是一件會喪失性命的事。當時原住民部落與傳教士們的關係，更像是一種互利共榮，在能夠保衛部落不受侵略的情況下，才肯接受傳教，因此只要傳教士前往敵對部落，原住民就會產生不信任，原來的傳教成果也不復存在，甚至有人因此被殺。
生命的消逝讓人惋惜，但對於原來的居民而言，從未知地方到來的西班牙政權也是一種侵略。背景與立場各個不同的族群，要在同塊土地上取得信任與共識，或許是每個時代都需要面對的問題吧。
參考資料：
◆台灣道明會資料網
◆蕭瓊瑞《圖說台灣美術史2》
◆葉立誠《臺灣服裝史》
◆李當岐《西方服裝史》
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