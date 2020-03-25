【臺灣服飾誌】荷西時期在臺灣的荷蘭女眷穿什麼？

關於荷蘭女性

「女性」，一直以來是歷史上較少被提及的一塊，男人的殺戮掠奪，似乎才是這塊島嶼的重頭戲，一如荷西時期荷蘭人在臺灣的統治，總是比較少提及跟著東印度公司來臺的家眷，閱讀課本時甚至不會覺得當年臺灣存在著荷蘭女性。

那麼當時臺灣有多少荷蘭女性呢？確切數字難以統計，但荷蘭女性總可以在一些文獻中瞥見其身影，比如牧師漢布魯克撰寫的〈巴達維亞城日誌〉裡，就提到了他的太太溫森塔莫，和兩個年幼的女兒被鄭成功劫持為人質的事件。

福爾摩沙淪陷快報，中間男子左側即為荷蘭女眷。（圖／臺灣服飾誌 提供）

荷蘭女性服飾

兜帽

大多數跟著來臺的荷蘭女性，大多作為清教徒裝扮（抑或是版畫刻意呈現），「兜帽」為清教徒女性常有配件之一。

襯領

擺脫了西班牙風格的填充式領子，荷蘭風發展出了大襯領作為裝飾。貴族大多在領子使用蕾絲為裝飾，但清教徒更以節儉為榮，所以大多以布為主。

清教徒服飾

荷蘭風服飾為近代服飾原型，捨棄了太過繁複沉重的裝飾，以實用與輕便為主。顏色大多為灰黑或暗紫色等等。袖子也為女性服飾裝飾的重點，雖然無法如同貴族或中產階級使用蕾絲裝飾，但仍保留了袖口的襯飾。

小說中的荷蘭眷屬

2018年，《一把青》的導演曹瑞原宣布要將大河小說《魁儡花》，改編為電視劇作品。《魁儡花》的作者陳耀昌老師，2012年出版了《福爾摩沙三族記》，裡面便是用了16歲的荷蘭少女瑪利婭視角，來描述來到臺灣後的故事。

「 ……瑪利婭永遠忘不了，她在客廳門後偶然聽到的爸爸和尤羅伯的對話。『既然他們有獵人頭的惡習，為什麼你那麼喜歡他們？』爸爸問道。……這天之後，爸爸又和尤羅伯出去了幾次。媽媽說，他們是到台夫特的東印度公司會所去談。瑪利婭知道東印度公司，他們在台夫特擁有一大排的倉庫。一個月以後，爸爸就向家人宣布，全家要到福爾摩沙。」

這部小說的背景，是荷西時期即將政權轉移、覆滅的時刻。藉由瑪利婭、烏瑪與陳澤等三位分別來自不同族群（荷蘭人、西拉雅人與河洛人）的男女，面對大時代的轉變與殺戮，小人物的永別與情感故事。

如果好奇那個年代的荷蘭女性，可以去看看這部小說裡描寫的世界，也許會有不同的收穫喔！