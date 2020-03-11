【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人女性穿什麼？

荷西時期的臺灣漢人女性

荷西時期為臺灣在1624～1662年間被西班牙、荷蘭統治時期。那時臺灣人口以原住民為主，但已有少數漢人來台。這裡的漢人的服飾參考，皆出自達佰的《第二、三次出使大清帝國》，是荷西時期難得的漢人資料。

這張版畫是一張描繪他們居家的生活畫面，在沒有相關文字解說時，總被人認為是描述男耕女織其樂融融的景況，然而經過翻譯後，與原來想像有所落差。據書中描述，當時臺灣漢人以男性為主，女性稀少，因此許多海盜便從中國東南沿海擄掠女子來臺販賣。

《第二、三次荷蘭使節出使大清帝國》，參考左上角女子穿著。（圖／文化部國家文化資料庫──第二、三次荷蘭使節出使大清帝國）

在居家景況裡，男女地位也是極不平等，女性甚至不能與男性同桌吃飯，雖然版畫中並沒有太多情緒表露，但實際上背後富含著許多時代故事。

漢人女性服裝

此時的服裝與明朝中後期的漢人女性服裝相對應，衣飾主要參考版畫中左上角女性服飾。從圖中可見上衣領口為圓領，內有中衣；頭髮梳起髮髻，下身穿著布裙並在腰繫一條布帶。同一張圖中有另一女子著「交領短衫」與布裙，在這邊先暫時不提，但有興趣的可以參考看看。

裹巾子&包頭

頭髮上梳，最主要是以免髮絲落下妨礙勞動，通常是簡單的髻或是包裹布巾，是明代中期民間婦女常有的髮型打扮。

圓領襖（衫）

「圓領襖」是明制漢人服裝的一種，由於是民間穿著，臺灣又遠在邊疆，不一定會按照《大明會典》中規定穿著，但服裝大致的特徵在領口部分是圓領，露出領口與袖子的中衣。而外衣圓領襖為右衽，袖子則受明中後期流行影響，較為寬大。

單裙＋布帶

下裙圖中不甚明顯，但就該年代經濟環境與人物階層判斷，應為單層布裙；腰繫布帶是為了方便工作，也有人是直接將上衣扎進裙裡，或是圍上圍裙。

隱沒在時代裡的女孩

在一般的教科書裡大多描述，在缺乏女性人口的年代，「羅漢腳」多和平埔族女性通婚。但往往忘記了在海盜猖獗、黑市貿易頻繁的年代，人口販賣的也是一個帶來女性的可能。

那些女孩飄搖過海來到這個遙遠的小島，也許有些成了大家族的一支血緣，也許有些就這麼消逝在異鄉。但不管如何，他們都難以在史書上留下記載，彷彿除了這幅版畫，沒有人記得她們的存在。

在這個年代裡，人口買賣仍然時常發生在許多角落嗎？如果可以，希望世界上這樣的事情能越來越少，也希望讀到這裡的人，能夠記得這些沒有名字的女孩。