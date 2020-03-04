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獨特裝禎、漫畫故事！翻閱《掛號2》這本最醒腦的文化潮書！

聯合新聞網 / 文化銀行
書名：《掛號2》</br> 作者： 劉玟苓 </br> 出版社：臺北市政府文化局</br> 出版時間：2019年10月01日</br>
書名：《掛號2》
作者： 劉玟苓
出版社：臺北市政府文化局
出版時間：2019年10月01日


2018年為了慶祝臺灣新文化運動紀念館 Taiwan New Cultural Movement Memorial Museum重新開館，文化銀行與館方合作出版了《掛號》紀念特刊，以現代人之口，談論20世紀初來自各方的新文化集合，如何在臺灣這個蕞爾小島上滋養與爆發。

新文化運動紀念館2018年10月重新開館，當時吸引不少文青、知青前往參觀。記者陳靖宜攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
新文化運動紀念館2018年10月重新開館，當時吸引不少文青、知青前往參觀。記者陳靖宜攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

2019年《掛號》第二刊，延伸自「新文化運動月」的策展理念，濃縮展覽、論壇、街區導覽等活動的精神與精華，以漫畫故事 做為引子，透過現代漫畫家之手，描繪20世紀初的人物群像，更進一步地述說這段有血有肉、有笑有淚 的歷史片段。

從1920到2019，知識份子們透過文字、知識的力量，為臺灣的人民帶來新的希望。因此，我們希望將新文化運動的信念，帶到2019年並持續以嶄新的形式，描繪出這段屬於臺灣的故事，給彼方的你，遍地取件。


翻開內頁，透過漫畫的形式串起整本刊物，讓漫畫家帶領我們去想像，想像在那樣風起雲湧的年代中，這些文化份子、市井小民，不管男女、無論老少，他們如何跟我們一樣接受價值觀衝撞？（圖／文化銀行）
翻開內頁，透過漫畫的形式串起整本刊物，讓漫畫家帶領我們去想像，想像在那樣風起雲湧的年代中，這些文化份子、市井小民，不管男女、無論老少，他們如何跟我們一樣接受價值觀衝撞？（圖／文化銀行）

《掛 · 號2》編輯理念　

臺灣新文化運動紀念館肩負保存及發揚新文化運動 核心價值的任務，每一年，以全新的手法詮釋歷史，更是當代新文化運動 的實踐方式。

每當我們爬梳、回顧新文化歷史時，總會發現歷史其實並不遠，並且驚覺過去與現在不過就是時間軸上的一段回放——我們和新文化群賢們同樣身處在一個新舊衝擊、未來迷惘的年代。

（圖／文化銀行　提供）
（圖／文化銀行　提供）

但，正是因為這樣一個時代，才讓現在的臺灣如此迷人，我們擁抱新的思潮，我們思辨舊的價值，我們想著如何讓國家社會進步，我們對於自己所身處的時代，努力創造屬於我們自己的回應⋯⋯

也因此，歷史真的並不遠，歷史也其實不難，本次的編輯理念，我們以漫畫 來訴說歷史故事，透過歷史文本與現代文化的碰撞，希望能帶領民眾一起穿梭歷史與未來。

本書的書口刷印漸層黃色，是設計師向黃金年代致敬的印記，此外某些書頁夾層還有藏字，歡迎大家來找看看！（圖／文化銀行　提供）
本書的書口刷印漸層黃色，是設計師向黃金年代致敬的印記，此外某些書頁夾層還有藏字，歡迎大家來找看看！（圖／文化銀行　提供）

《掛 · 號2》設計理念

設計上，我們希望《掛・號2》呈現歷史的厚度，因此在書頁的裝訂上，特別採用對折書口的方式，讓每一頁都具有溫厚的手感。

翻開內頁，我們以短篇漫畫 為主軸，穿插「新文化運動月」系列活動訪談，希望透過漫畫與文字，勾起讀者興趣，歷史其實也可以很現代、很ㄎㄧㄤ、很有趣。同時，也讓漫畫家帶領我們去想像，想像在那樣風起雲湧的年代中，這些文化份子、市井小民，不管男女、無論老少，他們如何跟我們一樣接受價值觀衝撞？如何為了國家社會萌發壯志？如何面對失戀、失意的挫折？如何回應時代帶給他們的挑戰？

新潮的價值，進步的意識，打開許多可能性。這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代——這是一個屬於臺灣的啟蒙時代。（圖／文化銀行　提供）
新潮的價值，進步的意識，打開許多可能性。這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代——這是一個屬於臺灣的啟蒙時代。（圖／文化銀行　提供）

特別企劃則以配合時事 的四格漫畫，介紹「新文化月」的主題講座、導覽行程、書展等活動，並透過專欄邀請，更全面呈現新文化運動的現代解讀。

《掛・號2》在21世紀的現代，做最有用的對症下藥，發起最醒腦的文化討論，串起一場「新」新文化的全民運動。由金點設計獎 設計師劉克韋 （Cowei Liu） 設計操刀，錯過絕對後悔！　

（圖／文化銀行　提供）
（圖／文化銀行　提供）

––––––––––––––––––　

專案統籌：文化銀行 Bank of Culture

主編：劉玟苓（Wen-Ling Liu）

編輯助理：周鈺珊

設計統籌： 劉克韋 （Cowei Liu）

新文化月封面漫畫： A RAY

臺灣的啟蒙時代漫畫：Gao Yan 高 妍

文化份子漫畫： 游承勳（GGDOG）

無書者大會漫畫：貞尼鹹粥

街頭運動會漫畫：貞尼鹹粥

演台團劇場漫畫：陳繭 Chen Jian

本島音樂祭漫畫：曾耀慶 Yao-Ching Tseng

文化自造夜漫畫：貞妮鹹粥

插畫繪製：山山來馳



本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「當我們正在慶祝耶穌聖誕時，是否記得台灣的神明生日呢？」，未經同意，請勿轉載。


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