【吃飯配戲】劉天涯：在這餐桌上 沒有人是無辜的

文／如斯；攝影／揚揚；劇照／盜火劇團

場地感謝／徐淮人家

吃一頓晚餐，可以是宣告今日結束的儀式、輕撫勞累之心的慰藉；吃一頓晚餐，自己一個人吃，又或者和一群人吃，晚餐的意義在言語間流竄；解釋一頓晚餐，遠焦著國族、文化、社會規則，近觀了一個人，積習的天然養成。

以食譜做晚餐，從挑食材開始，進口的本土的，新鮮的過季的，單薄的材料集合成群，進行一場實驗般，精準俐落地切割、揉捏，再按照喜好調味，賦予時間溫度，叮！機器提示音響，晚餐完成。

劉天涯說自己對吃並不執著，寫《幽靈晚餐》的時候，嗑零食過一餐也是有的。《幽靈晚餐》是盜火劇團懸疑三部曲的首部，以一家廢棄西餐廳，一群幽靈的最後晚餐為故事。

舞臺日常

劉天涯是江蘇徐州人。從出生到成長有段時間待在同樣的城區，認識一批同學、鄰居。到了升學，走出去了，才開始了解世界是甚麼樣的。讀書時她的數理不好，可文學很強，她喜歡寫作，原先的考試表現本不能就讀南京大學，但那屆南京大學戲劇影視藝術系第一次招生，招考術科剛好是她的強項。

坐火車應考前一天，和爸媽坦白，自己要去考試了。幾千人搶二十餘的名額，劉天涯成為榜單上的一員。後來與謝東寧結婚，搬來臺灣。在2020年當下，她是盜火劇團團長，身上背著團務運作的責任，專職行政、創作群等人事費、年度計畫的開展……

在臺灣，劉天涯最懷念姥姥做的雞肉，她不若徐州人擅吃辣，可能是家庭的影響，一家人吃得蠻清淡的。臺北鬧區的徐州餐館，中式圓桌上的「地鍋雞」，Ｑ感有嚼勁的麵片浸潤在濃郁湯頭裡，盛一碗品嘗，劉天涯對同鄉的老闆娘大喊著「好吃！」，將原有偏鹹辣的招牌菜改良成在地風味，這款清淡的湯麵擄獲不少臺灣人的胃，也對了劉天涯的味。

劉天涯在徐州餐館找到家鄉的味道，說：「唯獨風扇是家鄉店裡不會有的。」（圖／廣藝基金會 提供） 廣藝基金會

劉天涯對吃不熱衷，卻熱衷吃好吃的東西。描述口袋名單的公式大概是這樣的：「和A一起去B地，在C時間吃的D，我覺得D特別好吃」，她有寫札記的習慣，去了哪裡、認識新的朋友，進入一個新空間湧現的奇異情緒……將日常記錄下來。有時候，就只抄一些喜歡的書。

她捕捉人的關係與行為，放進創作裡。家庭三部曲《那邊的我們》、《姊妹》、《米奇去哪裡》以細膩對話鋪墊，繼而揭露真實，感受那結痂傷口漸漸剝開的窒息。

生活的日常很瑣碎，時間很長。一天似乎由無意義的事件組成。

100分鐘的舞臺，如何承載一個人的一天？或者一生？

寫劇本時，她是電影剪輯師，從生活洪流中剪羽，強化某些時刻，「我喜歡在對話裡面，發現生活的荒謬性」，把它放大的時候，就會很有力量。在《姊妹》裡，以「麻糬」來隱喻親族血緣割不斷的牽掛，而《幽靈晚餐》則直接以一場同學會的餐會，帶出集體隱藏的記憶傷痕。

廢墟與迴返

國中時班上有個化學天才。我們會去一些廢棄化工廠。第一次進到廢墟有種很安靜的感覺，阻隔城市的喧囂，那樣與世隔絕的孤寂感是我很喜歡的，好像有一群生活其中的人剛走，但氣息還在，有一種新的生命存在。

法國攝影師Carlos Ayesta與Guillaume Bression的攝影計畫《RETRACING OUR STEPS（回顧我們的足跡）》，邀請以日本福島居民重回家鄉，在商店街、住家等拍下居民在災難前的日常場景，畫面以冷凝的氛圍，讓還活著的人與無法運作的空間形成強烈的對比。這是《幽靈晚餐》的創作起點，劉天涯認為「廢墟」是一個時空交替的場所、沉重的潛意識、甚至可能是人類共同的夢境投射。

為什麼會萌生「懸疑三部曲」？仇恨、忌妒或者是愛……人的性格具備普世性，站在觀者角度思考，如何讓舞臺發生的故事和臺下的群眾產生共鳴？採懸疑類型的套式，深藏角色不可安放的內心暗面，《幽靈晚餐》從十年後再度聚首的同學會起手，以空姐、電器行老闆、保險業務員等職業界定身分，故事圍繞在一名未現身的角色，「不太日常，不會有幽靈，在類型裡卻可以發生」，人物進入形同廢墟的西餐廳，隱沒不可直視的痛苦，悄然揭開。

成長階段的友誼，在分道揚鑣進入社會之後產生改變，劉天涯說自己不參加同學會，採訪時憶及學生時期，卻能歷歷在目的描述。反差賦予了我一些想像，唯有熱鬧與寂寥並列，快樂與痛苦共存，新生與死亡相依，我們始而躊躇，描繪它們對於我們的距離，以及關於愛與不愛之間的灰色地帶。