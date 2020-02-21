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【吃飯配戲】何應權： 喝一杯，港式凍檸啡

聯合新聞網 / Qbo藝文頻道
行運冰室。（圖／廣藝基金會　提供）
行運冰室。（圖／廣藝基金會　提供）

文／如斯；攝影／揚揚；劇照／盜火劇團

場地感謝／行運冰室

「檸檬咖啡一杯，走甜」

「有些香港冰菓室，早餐是二十四小時供應」

我和何應權一樣，點了杯冰的美式加檸檬片。送來了，他說要壓壓檸檬，味道才會濃烈：「提神很好的」。在臺灣多年，練就港腔臺音，語速緩慢地，可能是邊思考邊說，也可能是還在琢磨，要怎麼用字。「平田織佐創作時會探詢作品與觀眾間的距離，這似乎和我類似，不理解臺灣的中文，就用自己的語法。而這產生了差距，臺灣人看，會覺得很香港，香港人看卻覺得很臺灣。」

就像這杯凍檸檬咖啡，採訪時他邊聊邊皺眉：「跟印象中的不太一樣」。上網搜尋，號稱香港「草根名物」的檸啡，作法將檸檬片泡進沒有加奶的咖啡。我想起去年夏天超商出的某款西西里咖啡，多了氣泡飲，味蕾的記憶卻類似。

故事的原型

至臺灣求學前，何應權住在新界大埔，這是自成體系的新發展城鎮，可飽覽都市化的景觀。

我小時候是個沉默寡言的小孩，兩歲多才流暢講完一段話。當過六年的班長，因為班長要負責班務，也因為我很好說話，同學求情幾乎都會答應，以前雖然不太會念書，高二時老師當著全班的面誇讚我的文章。

「文章寫的是我在大埔河堤散步的感覺」。何應權大學期間讀文學，最喜歡寫詩，畢業論文研究臺灣詩歌，以神話學討論洛夫《漂木》：「每個國家都有神話或寓言，不同的地域有其固定的原型，比如說蛇、太陽等等……和文學的『寓言性』類似，因為它不直接告訴你某樣概念，而是透過故事人物讓你感受，比如我很喜歡莊周夢蝶，將很複雜的哲學道理，以平易近人的方式帶出，我覺得這是最好作品的模樣」。

民間故事、神話、傳說、敘事詩等文學作品，在不同派別的理論研究中，建立出多元的類型索引，如廣為流傳的阿爾奈-湯普森分類法（簡稱AT分類法），即將同情節的異文歸類。必須思考的是，當現代人閱讀寓言而不解其意時，或許我們該擴大至創作本體的文化脈絡中解讀，透過量化類比論證檢閱，我認為這種過程是一種科學，它將使得寓言承載的個體性，轉化成世界的共通經驗。以上述理解何應權在臺主修劇場藝術研究所，所編劇的《海馬與象》、《一個暈倒在水池旁邊的印第安人》等舞臺作品，甚至近年的影片錄像《山洞野人》(2016)、劇情短片《蛋》(2018)等，都可為之得出某種當代詮釋。但所得結果最終要回歸到觀者的心中自問：我相信它的程度有多少？它的母題（Motif）如何與我的知識體系產生連結？

何謂真實？

我在擔任導演的時候，很容易使用一些符號，神話寓言影響了我的風格。

何應權現為盜火劇團藝術總監，在臺灣結識劉天涯與謝東寧，他們一拍即合，開始了你的作品我導、我的作品他導的友好情誼。「我記得鍾老師的《儀式與劇場》，需要交白沙屯繞境的心得，我拍了一些照片並且分享日記，他好像對這些東西很感興趣」，採訪時坐在旁邊的劉天涯回憶相遇，何應權說：「我記得是在期末讀劇會，讀完劇臺下一片安靜，你跟東哥來找我，說挺喜歡我作品的」。2016年盜火劇團《生存異境》以策展概念向貝克特致敬，《請讓我進去》（何應權編劇）、《那邊的我們》（劉天涯編劇），前者以偷渡、後者以成長，辯證人類存在的意義。

導演何應權與劇作家劉天涯，再度攜手合作推出新作《幽靈晚餐》。（圖／廣藝基金會　提供）
導演何應權與劇作家劉天涯，再度攜手合作推出新作《幽靈晚餐》。（圖／廣藝基金會　提供）

2019由他導演，劉天涯編劇的《米奇去哪裡》，何應權思考文本的視覺感：「首先想到的是顏色，卡通化的動物白兔與米奇，佈景很大，人物很小，以意象切入」，今年的《幽靈晚餐》採懸疑類型，閱讀劇本擷取「吃」的主題：「吃是一種權力關係，吃甚麼、和甚麼被吃──像是被包裝化的行為，有順序與規矩，迴避掉最血腥的部分，呈現優雅的文明行為。」

「《幽靈晚餐》講的是友誼，久而未見的同學會重點不在於吃，而是種試探，看大家過得好不好」，何應權剖析，當角色回溯隱藏的過去，人面對真相的態度，其實投射出人怎麼面對自己。

在《理想國》中，柏拉圖提出了著名的「洞穴理論」。黑暗的山洞裡，幾個人被綑綁背對著洞口，無法動彈。他們看不見洞外，卻能看見火光將事物投射在牆上的影子，束縛之人以為這些物影就是真實的世界。


何應權談類型

傳統的懸疑劇「人物」、「情節」與「布局」都是很經典的，一種套路是揭發真相，讓觀眾去猜測，相對於劉天涯前作的「家庭三部曲」系列，這次改採職業設計人物，何應權觀察這些職業有其刻板框架，「好像每個保險業務員都該這樣子」，這屬於類型的元素。

「我覺得類型其實是種市場分析，根據每個人的觀看習慣，蒐集他們的喜好」，「觀眾對於懸疑的要求越來越高，導演必須花力氣，研究如何在劇場上營造懸疑空間」。何應權欣賞大衛芬奇(David Fincher)的風格，對於氛圍與角色精準的詮釋，「比如《控制》(Gone Girl)的反轉沒有很多，但人物塑造卻很成功」。除了劇場導演的身分，何應權往返臺港，拍攝紀錄短片：「我拍攝影視作品的時候，往往都是配合生活場景邊寫邊拍的」，這點容易讓觀者產生生活情境之聯想。反思劇場，如果觀者不信臺前的故事呢？

「如果他不相信，就形成了一種疏離效果。」距離感開放了想像與詮釋的空間，觀眾帶著疑問回歸日常。

或許喝一杯凍檸啡，可香港，可臺灣。

何應權，香港人，劇場／影視編導。畢業於浸會大學文學系及國立臺北藝術大學劇場藝術研究所，現為臺灣盜火劇團藝術總監、駐團編導。（圖／盜火劇團　提供）
何應權，香港人，劇場／影視編導。畢業於浸會大學文學系及國立臺北藝術大學劇場藝術研究所，現為臺灣盜火劇團藝術總監、駐團編導。（圖／盜火劇團　提供）

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