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【經典重版‧數位重生】隱地／關於我早年的24種書（下）

聯合新聞網 / 讀.書.人

關於〈經典重版‧數位重生〉計畫

在紙本的出版世界裡，有許多年代久遠的經典好書，想買的人遍尋不到，想賣的人有存貨卻無法流通。因為聽到許多讀者的企盼、出版社夥伴們的詢問，於是有了經典絕版作品數位化重新出版的解決方案。聯合線上「經典重版‧數位重生」計畫，持續接受來自作家、出版社的提案，希望讓許多曾經在書市中膾炙人口的經典作品，透過我們深耕數位出版多年累積的純熟數位製作技術、最全面的數位經銷渠道，以全新的數位樣貌再現經典風華，讓舊雨們得以重溫曾經的感動，也讓這個時代的新朋友們得以遇見經典。

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文／隱地

回顧上篇立即看：【經典重版‧數位重生】隱地／關於我早年的24種書（上）

我愛讀書目，年輕時就和鄭明娳合編《近二十年短篇小說選集編目》。現在回想是很奇特的癖好，每遇作者寫一個短篇小說，我就將之記錄下來。這成了我的習慣，也可說我有「資料癖」！這種愛編書目的習慣，一直持續到我有一本書叫《作家與書的故事》，那也是一本專為作家編的書目。

這種編書目的工作應該由作家自己來做，一個作家去幫別的作家編書目，好像也有一點怪。可是編著、編著真是越覺著迷！你看我幫哪些人編過書目？季季、廖輝英、白先勇、馬森、王鼎鈞、陳幸蕙、琦君、呂大明、張曉風、邵僩、林雙不、喻麗清、蕭颯、張系國、余光中、子敏、保真、愛亞、簡宛、蔣勳、蕭蕭、張拓蕪、席慕蓉、楚戈、張默、亮軒、梅遜……要花好長時間才舉得完。幾乎，提到的作家最新書目都在那本書裡，前面還有作家的一段小傳，以及比較有趣的一些軼事、小故事。

「人性三書」的之一的《心的掙扎》是隱地引以為傲的暢銷書，前後共銷出十餘萬本。圖左為舊版書封，圖右則是本次數位再版的新封面。（圖／udn讀書吧　提供）
「人性三書」的之一的《心的掙扎》是隱地引以為傲的暢銷書，前後共銷出十餘萬本。圖左為舊版書封，圖右則是本次數位再版的新封面。（圖／udn讀書吧　提供）

「經典重版‧數位重生」計畫讓隱地的24本經典書能以電子書的方式再次回到讀者面前。（圖／udn讀書吧　提供）
「經典重版‧數位重生」計畫讓隱地的24本經典書能以電子書的方式再次回到讀者面前。（圖／udn讀書吧　提供）

《心的掙扎》、《人啊人》和《眾生》是我的「人性三書」；有一段時間，大概是八○年代中期，幾乎天天在寫十一則語錄體似的所謂「隱地體」短句隨筆，前後五年，各報章雜誌副刊到處都看得到我的這類長短句，其中《心的掙扎》出版後，搭八○年代文學書籍暢銷熱潮，這本小品居然上了金石堂排行榜，一度還成為榜首，前後共銷出十餘萬本，心裡當然歡喜，但人生的甜，於我僅此一次，卻也足夠令我回味。

二○○○年，在《中國時報》和《聯合報》副刊，一系列寫我自己因大時代動盪，從一九四七年十歲到臺灣，青少年時期正是臺灣最窮的十年︱「克難年代」是也，個人的奮鬥史，也反映了時代的悲歌，後來結集出版，書名《漲潮日》，此書榮獲聯合報「讀書人」二○○○年最佳書獎，也入選二○一六年「誠品經典共讀」書單，是我寫作生命史上的一個高峰。

然後我寫了許多和編輯生涯有關的書，包括《出版心事》、《我的宗教我的廟》；在早期的二十四種書單中，《愛喝咖啡的人》是我自己偏愛的一本散文集，這是一九九二年的作品，出版此書時，剛好五十五歲，尚未進入老年，應當是後中年時期，是我生命中最放鬆的一年，經過自己的人生奮鬥，有了一些小小成就，經濟也還過得去，可以算是進入中產階級，心情自在，開始聽音樂、看電影、喝咖啡，《盪著鞦韆喝咖啡》和《隱地極短篇》，都是那個時期的作品。

身為爾雅出版創辦人的隱地也寫過不少編輯生涯的書。圖左為舊版書封，圖右則是本次數位再版的新封面。（圖／udn讀書吧　提供）
身為爾雅出版創辦人的隱地也寫過不少編輯生涯的書。圖左為舊版書封，圖右則是本次數位再版的新封面。（圖／udn讀書吧　提供）

不過，臺灣進入九○年代，由於蔣經國逝世，黨外運動興起，國民黨一黨獨大時代結束，萬年國會告終，進入李登輝時代，社會一切翻轉，連傳統鉛字亦步入歷史，出版業面臨電腦革命，進入數位印刷，多元化社會衝擊，我寫了一本《翻轉的年代》，序文〈「正常」，不可能存在嗎？〉顯示了一向在傳統社會成長的我，內心的焦慮和徬徨……「文學五小」—純文學、大地、爾雅、洪範和九歌風光不再，非文學書籍，如理財、旅遊等書籍成為出版主流，九○年代，臺灣刮起一陣旅遊熱、出國風，觀光事業大發，就在文學書營業額直線下落，我開始逆向操作，乾脆寫起素有票房毒藥的新詩，從《法式裸睡》、《一天裡的戲碼》、《生命曠野》到《詩歌舖》，如今我反而感謝爾雅那段低潮期，如果爾雅一路生意興旺，怎麼可能產生一個寫詩的隱地；寫詩是我的意外，從小，立志做一個小說家，結果，如今我隱隱聽到一種聲音：「隱地的詩寫得好，散文其次，小說墊後」真叫我啼笑皆非。

回想八○年代，引進西方音樂的文化人張繼高，他看到許多他不喜歡的書大賣，而且越不好的書，越加暢銷，因此他曾有一個夢想，希望自己能辦一家小眾出版社，專出只印低於五百冊以下的書籍，讓社會菁英閱讀，他永遠想不到，二、三十年後所有紙本書，幾乎有一半印數均在五百上下，啊，「夢想成真」的年代，更讓人不知說什麼好了！（完）


作家簡介

隱地。（圖／何書品攝影；爾雅出版社　提供）
隱地。（圖／何書品攝影；爾雅出版社　提供）

隱地

本名柯青華，浙江永嘉人。

1937年生於上海，1947年來台。

曾編過多本雜誌，任《純文學》月刊助理編輯、《書評書目》總編輯，1975年創辦爾雅出版社，迄今已出版六百多種書，並持續三十一年出版「年度小說選」。曾獲文復會主編獎，被票選為出版風雲人物。早年從事小說創作，後寫作散文小品，56歲時開始寫詩，曾獲「年度詩獎」。著有小說集《幻想的男子》、《碎心簷》，散文集《現代人生》、《歐遊隨筆》、《愛喝咖啡的人》、《我的宗教我的廟》，詩集《法式裸睡》、《生命曠野》，自傳《漲潮日》，評論《隱地看小說》等三十多種。　　


隱地 咖啡 爾雅出版 閱讀專題

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