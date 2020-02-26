【臺灣服飾誌】荷西時期的「福爾摩沙長官」穿什麼？

關於荷蘭東印度公司官員

「荷蘭」是一個在十七世紀時成立的新興國家，除了原來的居民以外，還有由英國移民而來的新教教徒與清教徒組成。

清教徒與新教大多崇尚節儉，這無可避免的也影響了他們的穿衣風格。貴族們比起上一個喜愛在袖管褲管填充的「西班牙風」年代（1550～1620），衣服設計更加的簡潔樸實。在與原來天主舊教衝突的情況下，擴張殖民地也成了其中的資源競爭。臺灣就是在那個時代下的爭奪的殖民地之一。許多傳教士、官員也來到臺灣，帶來了新教國家的服飾文化。

來臺的荷蘭官員多為東印度公司的官員，最高的行政長官被稱「Gouverneur van Formosa」，直譯可以是「福爾摩沙長官」。

其中數一數二有名的就是「揆一」了，他是荷蘭在臺灣最後一任的最高長官，也是當時鄭成功攻臺，與他對抗並談和的人。在2006年時，揆一的第14代孫曾經訪臺，並到安平祭祀鄭成功感念300年前不殺先祖之恩。

福爾摩沙淪陷快報，中間男子即為揆一。（圖／臺灣服飾誌 提供）

服裝「清教徒」

在這之前，1550～1620年流行的「西班牙風」又俗稱為「填充式」年代，肩膀、肚子、褲管，都塞進棉花或布料等物讓它蓬鼓起來。而之後的新教荷蘭風，則捨去了填充大量浪費的布料，改用襯領、蕾絲、皮革來裝飾服飾。

襯領

風格的轉變，並非一朝一夕就能達成，因此十七世紀的「福爾摩沙淪陷記」版畫，畫中的荷蘭人雖為清教徒的裝扮，脖子的立領多少仍是與「西班牙風」塞滿布料的車輪狀領子「拉夫」有些相像。

但在臺灣流傳下的肖像畫中，大多數荷蘭官員的領子都仍是以襯領為主，也許是因為臺灣與荷蘭有氣候差異，這邊仍然是沿用襯領的裝飾。

荷西時期臺灣的荷蘭官員肖像。（圖／臺灣服飾誌 提供）

騎士裝

荷蘭風的服飾是當代服飾的雛型，包含「便於行動」、「寬鬆（與過去的馬甲與填充式服裝相比）」。而在三十年戰爭裡興起的「騎士裝」，也成為當時流行的服飾之一。

另外，清教徒的衣著則因為強調簡樸，多為素色與暗色系組成。

燈籠褲、皮鞋、蝴蝶結

與西班牙風格改變尚不久，褲子仍保留填充型的燈籠褲。褲子長至膝蓋，在膝上用吊襪帶或緞帶紮起，加上灰綠色或白色的襪子，搭配皮鞋，皮鞋上有緞帶或是蝴蝶結為裝飾。

最後一任的行政長官，然後呢？

1675年揆一以「C.E.S.」的署名出版《被遺誤的臺灣》，是這次在查資料時時常看到的資料之一。然而，在與鄭成功的戰役失敗後的他，回到了荷蘭又發生什麼事了呢？

在戰敗後，揆一帶著1000多名荷蘭人與其眷屬離開臺灣，回到雅加達的東印度公司接受軍事審判，以失去公司重要財產之罪，被判處流放班達群島。直到十二年後，揆一的子女才用25000荷蘭盾（約合白銀7000兩，銀元9700元）贖出揆一，在威廉三世的特赦下才回到荷蘭阿姆斯特丹至於逝世。

想要知道更多關於揆一的故事，可以參考前衛出版社的中文譯本《被遺誤的台灣：荷鄭台江決戰始末記》。裡面以揆一的角度描寫了那場戰役，也可以看看在這位福爾摩沙長官的眼中，東印度公司與鄭成功的形象。