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【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人男性穿什麼？

聯合新聞網 / 台灣服飾誌
荷西時期臺灣漢人男性。（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）
荷西時期臺灣漢人男性。（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）

真假參半的福爾摩沙遊記

　　1624年，荷蘭人在臺灣開始了長達三十八年的統治，也建立了臺灣第一個外來政權。在那個尚未被過度開墾的年代，臺灣大部分的人口以原住民為主，和少數的漢人移民。這張圖我們參考了達佰的《第二、三次荷蘭使節出使大清帝國》，是荷西時期難得的漢人資料。

　　《第二、三次荷蘭使節出使大清帝國》的版畫，目前收藏在國立臺灣歷史博物館裡。本書分為兩編，第一編是兩位東印度公司使節在中國的旅行記，第二編則是一般中國記事，我們參考的圖像就是出自第二編，裡面有關於當時臺灣及原住民之描述，並附有5張相關版畫，其中一張描繪臺灣島上漢人家庭用餐圖。

《第二、三次荷蘭使節出使大清帝國》，參考右下方男子穿著。（圖／文化部國家文化資料庫──第二、三次荷蘭使節出使大清帝國）
《第二、三次荷蘭使節出使大清帝國》，參考右下方男子穿著。（圖／文化部國家文化資料庫──第二、三次荷蘭使節出使大清帝國）

　　這本書在講述荷蘭聯合東印度公司1662年遣使中國之記錄，發行時間是1670年（荷文版本）及1675年（德文版本），雖然1662年臺灣逐漸進入明鄭王朝時期，但由於服裝史的演變需要一定時間，因此我們仍是將此版畫中的服裝歸類在較為接近的「荷西時期」。

　　然而，圖中許多原住民圖像與神似美洲印第安人形像，也讓人對這本由記內容是否屬實感到懷疑，但由於漢人部分的描繪與其它史實資料極符合，因此我們還是參考了這部分的版畫。

漢人男性

　　據國家文化資料庫翻譯描述，當時漢人男性，如同清領初期的「羅漢腳」現象一樣，由於臺灣男多女少，因此許多海盜便從中國東南沿海擄掠女子來臺販賣。在版畫中，過去總被解讀為男耕女織、和樂融融的景象，但實際上當時男人刀不離身，也不與女子同桌吃飯。

臺灣漢人男性服裝

　　此時的服裝與明朝中後期的漢人難性服裝相對應，衣飾主要參考版畫中右上角男性服飾。從圖中可見上衣領口為交領；頭髮梳起髮髻，下身穿著褲子。同一張圖中有另一男子蓄鬍，衣料材質有些接近蓑衣，手拿耕作用具，似乎正準備出門。

髮髻

　　一般簡單的髻，把頭髮上梳便於生活為主。

短褐

　　短褐是漢人服裝的一種，多為粗布所製也是平民穿著，利於行動並且在下身搭配褲子。比如〈墨子‧魯問〉：「短褐之衣，黎藿之羹。」在這裡指的是穿著粗布的衣服，食用著簡單的野菜。

　　這裡可以看見胸口開襟為左衽，違反一般認知中儒家主張的「右衽冠髮」，我們無法確認是繪圖者的筆誤，或是版畫左右顛倒的影響，因此在這裡我們暫且保留。有一說認為「右衽」為儒家主張，然而彼時中國地廣人多，並非各地區皆會遵守，況且臺灣離當時中央政權所在位置甚遠，可能更容易有其差異。不管如何，這皆是此畫中一個極有特色的部分，我們予以保留，但一般在短褐的穿著上，通常以「右衽」為主。

短刀

　　既然文獻紀錄裡「刀不離身」，那配戴短刀更是不可少的，但除了短刀外，在同張版畫裡，也有手拿耕作用具得漢人男人，可見當時漢人不只需要繁忙於農耕，更要隨時警惕當時治安紊亂的臺灣社會。

皂靴&草鞋

　　原圖中所繪是穿著黑色靴子，這邊我們將它在畫作裡的形象改成了草鞋，較為符合勞動人口中的穿著打扮，但因與原圖有所差異所以這邊特別註記。

飄揚過來臺灣

　　當年漢人多為中國東南沿海地帶偷渡來臺，為了尋找一塊更好的耕地，而後在這落地生根，成為荷西時期族群的一部份。之後荷蘭人的管制，明鄭時期的政權交迭，在最後清國將臺灣收入國土，有些人留下了，有些人則被遷回了中國。

　　許多時候，在大時代的巨變下，小人物總是無力的，即便你刀不離身、逞兇鬥狠，也鬥不過天機捉弄。但即使如此，在面對外來的窺視侵占，或許還是不能放棄希望，才有前進的方向吧。


參考資料：

◆蕭瓊瑞《圖說台灣美術史2》

◆葉立誠《臺灣服裝史》

◆石文誠〈文化部國家文化資料庫－第二、三次荷蘭使節出使大清帝國〉

◆頡芳主人《Q版大明衣冠誌》

◆高春明《中國古代平民服裝》


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