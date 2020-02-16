臺灣最強女鬼傳說！漫畫《守娘（上）》窺探清代女性種種困境

文／劉基安（文字工作者）

「府城」臺南是臺灣最早開發的城市，歷史的洪流除了留下名聞遐邇、每年吸引許多人前來觀光的名勝古蹟做為見證，也有不少故事或奇談流傳至今。較為人知的即是「清代府城三大奇案」——林投姐、呂祖廟燒金及陳守娘。百年多來，三大奇案的情節內容不斷以各種形式重現於臺灣人眼前，如改編成小說、搬上戲劇舞臺等等。其中陳守娘的故事更被PTT網友稱為「臺灣最強女鬼傳說」，她的名字也是這本漫畫《守娘》的書名由來。

臺灣最強女鬼陳守娘

陳守娘是何許人也？為何會被網友認證為「臺灣最強女鬼」？目前有關於陳守娘事蹟的最早記載，是清代咸豐年間劉家謀所著《海音詩》，其中一首詩提到陳守娘。劉家謀在詩序中說明她是：

簡言之，陳守娘是個婆婆一直強迫她改嫁的守節寡婦，因她不從，一直受到婆婆與小姑的虐待，最後甚至被凌虐致死。這樁命案上告官府後，卻碰到官員吃案，守娘的冤情沒有伸張，地方上屢屢發生靈異事件，之後官府遂將陳守娘改葬他處。

地方上「屢著靈異」，究竟發生什麼事？根據傳說，陳守娘的冤情在人間不得昭雪，死後居然也被神仙吃案。瀆職的官員沒有受到應有懲罰，陳守娘在死後仍有怨念、不得瞑目，但沒想到神明也不將守娘的冤情當一回事、擱置不理，她的冤魂因而暴怒，開始興風作浪、為己伸冤，除了弄死審案的官員與幕僚，並大鬧官府衙署，搞得府城不得安寧。

地方上有女鬼作祟，為安撫民心，神明自得設法收服，但女鬼守娘法力高強，連永華宮的廣澤尊王與其鬥法都敗下陣來。萬不得已，廣澤尊王只好請出觀音來與守娘談條件。陳守娘提出的條件有二，一為不追究她在大鬧府城期間所害死的人命，二為讓她的牌位可以入祀地方上專門祭祀貞節烈女的節孝祠，因她在生前就是守節的寡婦。觀音答應了這兩個條件，陳守娘才善罷干休，府城得以恢復平靜。

陳守娘的牌位目前仍可見於臺南孔廟的節孝祠中，「欽褒節烈邑民人林壽妻陳氏守娘神位」靜靜祀於右側神龕的第一排，讓出入節孝祠的人見之，即可憶起那段曾轟動一時的清代奇案。

小峱峱《守娘（上）》內頁圖（圖／蓋亞文化提供）

杜潔娘的人生難題

這本漫畫雖名為《守娘》，故事內容卻並非將陳守娘的傳說故事重新改編、搬演一遍。主角杜潔娘是一位尚未許字婚配的府城少女，她出身良好，家裡容許她讀書識字，她不似當時同社會階層的女性自年幼即纏足，潔娘擁有一雙方便行走四方的天足。潔娘的哥哥在官衙當幕賓，幾年前娶大嫂玉蘭為妻。玉蘭嫁入杜家後生一女，之後便瘋狂迷信各種求子偏方與儀式，像是「換肚」，期望可以早日生下一子。看到大嫂為求子而幾乎走火入魔的行徑，潔娘不想步上大嫂後塵、下半生的好壞全繫在肚皮上，因此不希望嫁人成親。

但在當時，婚姻被視為女子的最終歸宿，且婚約締結皆由父母之命、媒妁之言，豈是潔娘可以自主決定的？尋思著這些問題的潔娘步出德化堂時，街道上因河邊的一具女屍而正騷亂著，總理大人請來厲害的「尪姨」仙姑舉行超渡儀式。潔娘認為，若是仙姑願意與迷信的大嫂說上幾句，或許她就可以不用被大嫂嫁出去，因而在儀式結束過後請求仙姑收她為徒，仙姑自不肯應允。

這是潔娘與這位名字聽來是「繡娘」的永華宮廟祝女兒相識的契機，之後潔娘多次出入永華宮，除邊聽仙姑為信眾排解煩惱、邊幫忙印製藥籤之外，也與「繡娘」一同去河邊超渡溺死的女嬰。然而，潔娘的哥哥查到永華宮廟祝其實「無嗣」，尚不知此事的潔娘被女子的哭泣聲吸引進入孔廟內的節孝祠，發現裡面供奉的「守娘」牌位，聽聞眼前哭泣的女子提到守娘法力高強，潔娘驚覺，她去永華宮這麼多次，卻從來沒問過「繡娘」的名字寫為何字。居住於永華宮的仙姑，與眼前牌位所供奉的「守娘」，彼此之間是否存在著什麼樣的關係？漫畫上集的劇情在此結束，令人非常好奇後續的發展。

小峱峱《守娘（上）》內頁圖（圖／蓋亞文化提供）

清代各階層女性人物群像

目前臺灣的漫畫書市中，以清代為背景的漫畫並不多，較為知名的應是張季雅《異人茶跡》系列作。同樣以清代為背景的《守娘》所講述的當時女性故事與議題，在漫畫中更是獨樹一格。作者小峱峱的畫風讓人得以沉浸在該時代的氛圍與情境中，故事情節中適時加入臺灣風俗與傳說，如府城三大奇案、椅仔姑等，相當引人入勝，足見作者對時代背景所下的功夫與苦心。書中的各個女性人物，依其出身階層與職業，構成清代女性人物群像。

若以所屬的階層區分，書中的女性可簡單區分成三類，依序為大戶之家、一般平民與僕從奴婢。出身大戶之家者，即為潔娘與大嫂玉蘭這兩位杜家女性，姑且不論不知為何潔娘並未纏足，書中所畫出的許多細節皆顯示她們的身分、地位與其他女性不同，如玉蘭的豐厚嫁妝，她們所用的衣服飾品華麗繁複，出門定有女婢跟隨等。杜家父母皆已過世，因此相比於未出閣的潔娘，玉蘭身為「扞家媳婦」，家中的僕役基本上皆是由其發落，遇上大事時才轉由「老爺」，也就是潔娘的哥哥處置。

其次的一般平民女性，則約可從永華宮的仙姑窺知一二。因漫畫視角之故，較無法得知她的生活細節，但可知她平日在永華宮為信眾排解疑難，又可舉行超渡等宗教儀式，可說是具有三姑六婆之一的「道姑」身分。在明清時代，具有這樣身分的女性較容易出入豪門大戶，與居於深閨、平日不便出門的婦女有所交流。

小峱峱《守娘（上）》內頁圖（圖／蓋亞文化提供）

而社會最底層的女性，即是被賣為「查某嫺」，在富貴之家服侍夫人小姐的婢女。譬如時常陪伴潔娘的阿蓮，即是自小被賣入杜家、與潔娘一同長大的「查某嫺」。她們多因家庭貧困而被父母所賣，一旦成為商品後便命運難測，任憑買主隨意處置、決定未來。根據留存至今的清代人身買賣契字，有些人經過多次轉賣及改名，一生飄泊；有些人雖被賣入大戶人家，但終身為婢，無法婚配，縱然清代官方曾明令禁止錮婢不嫁，但成效有限；有些女性則直接被賣為妾，或淪落煙花為妓。漫畫中的阿蓮，因與小姐潔娘情同姊妹、可同床共眠，主人家杜家願意聽其心意為其安排婚事，然而像阿蓮這麼幸運的「查某嫺」，在清代社會恐怕只是少數。

女性一生平安的重重關卡

漫畫裡諸位女性的各種人生際遇與境況，雖皆點到為止、沒有太多深入刻劃，但已可讓我們知道在傳統觀念的影響下，清代女性的生存極為不易，人生常有意想不到的轉折，若欲一生平安順遂，需賴命運安排與許多條件的配合。

清代臺灣有「溺女」之風，女嬰若出生在貧困之家，極有可能在小小生命剛誕生沒多久就被丟棄或溺斃。女嬰若順利成長為女孩，除了得開始漫長又非常疼痛的「纏足」，也可能被家人賣為童養媳、婢妾或是妓女，更有甚者，走出家門就被人口販子拐騙，不知流落何處。

女孩順利出嫁為婦，得要為夫家傳宗接代，汲汲營營於生子添丁以繼承香火。婦人若不幸青春喪偶，經濟較為寬裕的夫家可讓她撫孤守節，希望她的長年孀守可以得到朝廷旌表，在地方上豎立一座專屬於她的貞節牌坊或入祀節孝祠。但若夫家經濟困窘，則可能寡婦得被迫改嫁、招夫或被公婆轉賣，除了無法拿回從娘家帶來的妝奩，更被迫離開自己的子女。

小峱峱《守娘（上）》內頁圖（圖／蓋亞文化提供）

《守娘》故事一開始，就是不願被公婆改嫁的小腳寡婦蔡順娘，抱著嬰孩努力逃命，卻仍倒在上題「天旌節孝」的貞節牌坊底下，最終成為河邊的一具女屍。縱然每個時代的女性各有該時代所要面對的難處與挑戰，但將清代女性可能面臨的人生轉折與困境稍作梳理，筆者仍不免慶幸自己是活在21世紀的臺灣女性，不用受制他人，可自主選擇、決定未來人生的發展方向。

在筆者看來，漫畫版《守娘》是一扇可略窺清代社會的女性議題，且風景畫面精緻好看的門窗。上集裡所埋下的一些伏筆與疑問，如「繡娘」與「守娘」是否有所關係，作者將如何改編與呈現陳守娘的傳說故事，以及書中這群女性會有怎樣的發展與未來，都令人十分好奇，非常期待可以早日看到下集問世。

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