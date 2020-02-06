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【青鳥居所】時代特急！揭開想像的20年代之當代新文化運動

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
( 時代特急：當代新文化運動 圖/青鳥書店提供 蘇俊輔設計 )

( 掛號2 圖/取自文化銀行粉絲專頁)

臺灣第一首爆紅臺語流行歌曲〈桃花泣血記〉、第一位臺語女歌手純純、女子學畫第一人陳進，這些關鍵字，你都聽過嗎？歷史課本上那些看起來很遙遠的記載，諸如：臺灣民報、臺灣文化協會，抑或臺灣民眾黨，你還記得嗎？

「1920，一個思想狂飆的時代。」是電影《午夜巴黎》裡的黃金年代，也是新思潮在世界劇烈的燃燒下，點燃臺灣寫下新歷史，展開新文化的關鍵年代。

接力百年，續寫屬於我們的二十年代。1920年起，從社會主義到女性主義，從文藝到民藝，各種政治、文學和思想一齊併發。百年以後，追求延續，從婚姻平權到勞工運動、文化保存到教育改革，除了思索歷史如何造就當今社會樣貌外，帶著來時路上的風采，我們渴望創造更好的現在，揭開想像的二十年代，在人類世界永遠的文化戰爭中，不棄前行。

( 掛號2 圖/取自文化銀行粉絲專頁)


劉克韋x陳慕天x劉玟苓：當代新文化運動

一如臺灣新文化運動紀念館開館特刊《掛號》，以「郵局的掛號」與「醫院的掛號」對應當代臺灣。由外到內，從設計到編輯、企劃至內容，包裹對過去、現在與未來的認識及思考。帶領讀者重新看見二十世紀初的臺灣，也探索二十一世紀我們該何去何從？新新文化如何對症下藥，掀起最醒腦的文化討論？

全民運動就此展開⋯⋯


活動推薦

講者｜劉克韋 X 陳慕天 X 劉玟苓

活動時間｜2020/02/15（六）14:00 - 16:00

活動地點｜青鳥居所（地址：臺北市大同區迪化街一段198號二樓）

報名資訊｜報名費用 200 元，附臺灣茶飲自取，了解更多報名(+瞭解更多)

婚姻平權 紀念館 青鳥居所 閱讀專題
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