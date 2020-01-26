【OB觀察】2019出版回顧與感懷先行離去的創作人

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文／郭光宇（文字工作者）

物換星移，匆匆一年。儘管紙媒寒冬繼續寒下去，2019 的出版界卻別有一股活潑的動能，不少有趣的現象紛紛萌動，頗有窮變則通的態勢。出版一如閱讀和創作，本來就是厚積薄發，不能以銷售論英雄，何況是單只一年的銷售。與其年終清倉大拍賣，不如來關注一下這些才露尖尖角的苗頭，看看會長出什麼東西來。出版圖書業者在拼搏之餘，不妨也以環保護樹的角度來看待自己獻身的文化事業，清淨自在，焦慮秒殺。

2019詩爆炸

今年最令人欣喜的創作現象，首推大批湧現的精采詩集。這當然是延續過去幾年的風潮，不過今年特別有種熟成感，一整個新詩代赫然浮上檯面，不再是之前的幾簇花火，而是一片星光燦爛，教人敬畏讚歎。社群媒體的同溫效應早已培養出一票寫手，天生麗質，做張做致，什麼都可以入詩。或是喃喃自語，意識流連綿不絕，這裡詩散文，那裡散文詩；或以精巧短句懾人，嬉笑怒罵，一行見血，凌厲非常。凡此種種，皆有別於過去「新詩」的溫良恭儉讓。

這些詩人未必年輕，語言卻是時下的尖新，關懷面向也頗為刁鑽。詩集總量也未必比過去幾年多，卻是週週都有精品，看得人目不暇給。這當然不會是暢銷榜上的現象，畢竟會買詩的還是小眾，其次不少詩集都是自費出版，只求知己，不問粉絲。詩作為語言的終極實驗，本該有這樣的逃逸權利。

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新世代的詩人也比前輩們更懂得包裝設計，或者說更在意成書概念這件事。不少詩集一拿起來，立刻就有了觸覺印象，不是滿街 Uniqlo 式的拘謹洗練，而是帶點惡趣味的顛狂，未必賞心悅目，卻絕對有態度。這是好事，既然做不出文庫本，不如問問三太子。

像冷冽自省的《麥葛芬》，氣定神閒組裝出一個高解析的幽暗宇宙，頗有後搖滾的眼亮心明。《人間動物園》用影像和意象交互搓揉，人獸不分，彷彿諸神創世的設計草圖。又譬如偽娘氣味濃厚的《女孩子》，粉得一塌糊塗，簡直看到了薔薇色的乳暈。《雌袋鼠》走一口輕食路線，標題與內文大打乒乓，有猜燈謎的樂趣。《把你的心跟肺挖出來帶回鄉下餵狗》則是撕逼級的典範，不管你是什麼性別都佔不到便宜，每個人都被慾望拖得寸步難行，像在練九九吊陰功。

這大概真是個花惹發的時代，所以才會有這般花發惹的繽紛，但願這是另一輪詩的盛世的開端。

蓄勢待發的圖文繪本

台灣引進圖文書一向不落人後，除了排山倒海的日漫，近年也看得到越來越多的歐漫美漫，總算開了眼界，不必老學人家怎麼裝口愛。不過花輪和一的《刑務所之中》倒是很驚艷，監獄裡的漫漫日常，卻處處都有詭奇的樂趣，一個嘔吐特寫就道盡人間失格的淒慘，像歐吉桑版的《少女椿》。

大塊的 Image3 系列頗具指標意義，今年除了《皮諾丘前傳》、《白鯨記》、《鱷魚的一天》、《愛麗絲幻遊奇境》這些兼具美感與哲思的繪本之外，最近又出了兩本莫那利（Bruno Munari）的經典，《莫那利的機器》和《暗夜中》。掌聲鼓勵。南歐的繪本底蘊深厚，卻又有天馬行空的奔放氣質，讓人想起卡爾維諾，這是亞熱帶島嶼很可以吸收的養分。

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頭好壯壯的《薩賓娜之死》和《阿蘭的戰爭》，幾乎把圖格當文句使用，看完要花點時間，有志者可以仔細研究一下，看看圖文敘事進化到了什麼地步。

Copyright © Nick Drnaso 2018 （圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

© 2012, Emmanuel Guibert & L'Association.（圖／取自《阿蘭的戰爭》，臉譜出版提供） 分享 facebook

本土創作也有些小陽春，像《廢廢子の充氣大冒險 vol.3》，真槍實彈的少女心事，既期待又一定受傷害，比起兩本前作更加收放自如，很適合當成性行為健教手冊，男生女生都該翻一翻，溝通好了再行動。《小輓：阿尼默漫畫集》用了三個小故事說死亡，淡漠的畫面，無來由的生之失落，節奏感非常好，似乎可以延伸成三本更完整的作品。

此外像 《消逝的後街光影》，用漫畫來交代一段熱血追尋，穿越本領不凡，活化台語電影史功不可沒。《百花百色》以臨水夫人栽花換斗的儀式來談性別，細膩有梗，雖然情急之下有些大聲疾呼，卻依然別開生面。《度咕》的童年記趣幽默古錐，貓頭鷹從補品變寵物，畫出了極具感染力的農村曲。

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一般而言，國產圖文書的畫功並不差，卻普遍還是有不知道該怎麼用圖說故事的問題。插畫家不妨考慮一下找人合作，國外秀異的繪本，圖文分工比比皆是，這也是編輯可以施力或牽線的地方。

AI壓境，人的位置

科普方面永遠好書滿倉，畢竟是翻譯作品的天下，操作純熟，議題無限。今年的 AI 書單軍容壯盛，大概也是箭在弦上，不得不發。台灣科技業名列前茅，相關佳作卻依然欠奉，有心人不妨給自己訂個寫作計畫。

AI 的英文書實在族繁不及備載，倒是日本的《當 AI 機器人考上名校》和《AI 世代生存哲學大思考》行文淺顯，舉證有趣，整理收納得很貼心。機器人「東 Robo 君」只考得上前段私立大學，卻還上不了東大，原因就卡在閱讀思考的能力，這也是人工智慧無法超越人類智慧的原因。大體而言，日本對 AI 少了些敵意，多了些好奇，甚至還頗歡迎賽伯格的君臨。要是有足夠的安全感，不要手賤亂來，的確也沒必要跟著好萊塢和矽谷先知們緊張兮兮。

這幾年大數據喊得甚囂塵上，令人厭煩，果然引來反撲，一連幾本都在檢討數據的應用。《打開演算法黑箱》聰明透徹，敘事輕快，算是極好的入門。《因果革命》直攻大數據的限制，焦點鎖定，觸到了統計學的硬蕊核心。《決斷的演算》交代了演算法的前世今生，結論收在「運算的善意」，非常勵志，卻未免一片光明。科技始終來自於人性，算計過頭，也是迷信。

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說到人性，生理學一向是個絕佳入口，還有什麼比身體更令人敬畏的設計呢？像嫵媚撩人的《頭髮》、無影無蹤的《荷爾蒙》、驚異大奇航般的《我擁群像》，都讓人見識到了小宇宙裡的大宇宙。至於迷離神秘的《章魚的內心世界》、奇幻開掛的《獸醫超日常》，或是可以邊聽邊讀的《聽一整塊大陸唱歌》，則把人拉回造化之中，惦惦坐好，不要亂動。比起大自然的闊綽精巧，科技文明實在還很粗笨，別太自以為是了。

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民主、民粹、假新聞

社會議題方面，有明顯政治化的傾向。川普和他的推特，為書市注入源源不絕的靈感，加上台灣大選在即，民主、民粹、假新聞成了三塊兵家必爭之地。

民主民粹之辨是近幾年的出版大宗，該說的幾乎都說了，又動不動就卷帙浩繁，要脫穎而出並不容易。今年比較搶眼的有史奈德的《暴政》20堂課，短小精悍，立論清晰，有社論風。《政客、權謀、小丑》 的歐洲觀點獨樹一格，民粹如狂歡，義大利作者說起來特別有理。比利時的《反對選舉》重返古希臘，檢視雅典的民主制度，甚至建議仿效雅典，用抽籤來決定議會人選，大膽有趣。仔細想想，選舉和抽籤，其實到頭來也沒差多少。

假新聞沒什麼詭辯餘地，不對就不對，硬拗也拗不過來，但要識破假新聞，先得灌一下防毒軟體。德、日這兩個 SOP 大國分別丟出《過濾氣泡、假新聞與說謊媒體》和《破解！傳達的伎倆》，標的讀者都是青少年，一文一圖，一個口令一個動作，很可以交互參照。

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另外一個現象議題是零工當道，外送崛起。這種方興未艾的經濟型態，看似自由，卻必須承擔不確定的風險；聽起來很潮的「斜槓人生」，卻也極可能是資本主義的新型態剝削。來自英國的《沒人雇用的一代》，抽絲剝繭，娓娓道出零工經濟背後的結構不平等，令人心有戚戚焉。《被壓榨的一代》直擊中產階級的捉襟見肘，美國夢一去不返，女性的處境又更加嚴峻。《不穩定無產階級》以寬鬆的定義來描繪這一群新階級，雖然稍嫌模糊，卻抓到了某種趨勢性的現象。然而零工畢竟還是進行式，在可預見的未來也只會繼續坐大，也不知道該如何是好。看來無條件的基本收入越來越具說服力了。

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普及書、讀本與歷史重詮

還記得前兩三年，忽然冒出了一大批哲普書，3頁柏拉圖，5頁康德，把哲學家都看扁了。不過這也是時勢所趨，非普之罪。知識爆炸的同時，所有的知識也都在豆知識化，各類讀本和普及書大量出現，正好反映了這種知的焦慮。

麥田的「向下扎根」系列兼收德法讀本，針對當前議題迅速做出反應，眼明手快。東販的「大人的XX教室系列」，深入簡出，內容完整，一本可抵高中三年，日本的知識整理術再下一城。八旗引進講談社的「興亡的世界史」，21卷悉數出全，堪稱一大壯舉。

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今年也來了不少伊斯蘭史，有其迫切性。《真主大道上》聚焦七、八世紀的「阿拉伯征服」，步步還原，揭開歷史的神話面紗。《阿拉伯人500年史》以阿拉伯之春開篇，引用大量阿文史料，企圖旺盛，成績斐然。《十字架上的新月》講西班牙 800 年的伊斯蘭過去，基猶伊三教共存，早有先例。《鄂圖曼帝國五百年的和平》爬梳鄂圖曼的繼往和開來，補完了這個多元族群帝國模糊的身影。《伊斯蘭帝國的吉哈德》以「吉哈德（聖戰）」一詞破題，直探信仰的力量。這批伊斯蘭世界的敲門磚，隨便一章，都是神燈，畢竟我們對伊斯蘭的了解實在太少，成見又太多了。

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不一樣的台灣

最後，焦點轉回台灣。以下是一些不大一樣的本土聲音，雖然還稱不上現象，卻非常值得關注追蹤。

台灣向來缺少深入嚴謹的批判作品，今年卻有《煙囪之島》和《社企是門好生意》這兩本耿介之作。前者調查半個世紀以來的石化產業，觀察卻不急著否定，讓事實講話，頗能體現報導中立的精神。後者尖銳犀利，邏輯縝密，言人所不敢言，令人眼前一亮。兩者在鋪天蓋地的酸言酸語中，顯得特別沈靜而乾淨。

高雄煉油廠五輕。（圖片來源：waychen_c〈CC BY-NC-ND 2.0〉）（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

「南向政策」方面也有些收穫。《看見印尼》以1/4原住民的角度去看印尼，血緣式的親近，開口笑的樂天，讀起來溫柔有情。《上一堂很有事的印尼學》則志在翻轉台灣人的成見，又一位新住民第二代投入書寫，而且唱作俱佳，辯起來特別有說服力。《舌尖上的東協》是作者的又一部大作，圖鑑、知識、書寫、裝幀皆屬上乘，翻起來只覺香風細細，齒頰生津。

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《野蠻的復權》從法律觀點來談原住民的轉型正義，極其稀有，這裡顯然還有太多尚未處理的議題，值得深究。《用頭帶背起一座座山》則展現了一種實踐書寫的高度，實在驚人，高山嚮導的獨特生態、清朝以降的外力介入、無所不在的祖靈、活生生的山，都被作者收進質樸無華的文字當中，每個句子都聽得到山林深處的回音。我們很可能正在見證一位名家的誕生。

一路好走，彼岸再見

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2019，又有一批創作靈魂選擇在此時告別人世，返璞歸真，無所不在。在思想藝文的長河裡，無人我之分，無時空之別，只有永在與永生。請沏壺好茶，聊表心意，重溫一下我們大腦皮質裡的他們：

◆貝聿銘，102歲，現代主義建築大師，普立茲克獎得主，代表作有東海大學路思義教堂、羅浮宮金字塔

◆史明，100歲，革命家、歷史學者，台灣獨立運動領導人，著有《台灣人四百年史》

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◆陳志讓，99歲，加拿大華裔漢學家、歷史學家，代表作有《袁世凱傳》

◆巫寧坤，98歲，翻譯家、文學批評，代表譯作為《了不起的蓋茨比》，著有英文回憶錄《一滴淚》

◆唐納德‧基恩（Donald Keene)，96歲，歸化日本的美國日本學者，代表作：《明治天皇》

◆法蘭高‧齊費里尼（Franco Zeffirelli），96歲，義大利導演、政治家，代表作有電影《殉情記》

◆林良，95歲，兒童文學大師，作品《小太陽》為一代人心目中的童書經典

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◆京町子，95歲，日本殿堂級女優，代表作有電影《羅生門》

◆伯特‧海靈格（Bert Hellinger），95歲，德國心理學家，開發家庭系統排列療法

◆馬悅然（Nils Göran David Malmqvist）， 95歲，瑞典漢學家，諾貝爾文學獎評委

◆李奇茂，94歲，國寶水墨大家，獲獎無數，尤以風土人物著稱

◆梅原猛，93歲，日本哲學家，著作等身，以「梅原日本學」聞名

◆雷奧妮‧奧索夫斯基（Leonie Ossowski），93歲，德國作家，代表作為青少年小說《大顫慄》（Die große Flatter）

◆西薩‧佩里（César Pelli），92歲，阿根廷裔美國建築師，代表作為吉隆坡雙子塔

◆威廉‧斯坦利‧默溫（William Stanley Merwin），91歲，美國詩人，兩度獲得普立茲詩歌獎，代表作：〈For the Anniversary of My Death〉

◆田邊聖子，91歲，日本作家，以《感傷旅行》奪得1964年芥川賞

◆平鑫濤，91歲，出版家、影劇製作人，皇冠文化集團創辦人，發行張愛玲、瓊瑤、三毛等人作品，風靡華文圈

◆安妮‧華達（Agnès Varda），90歲，法國電影導演，「新浪潮祖母」，代表作有電影《短角情事》、《無法無家》

◆羅伯特‧馬西（Robert K. Massie），90歲，美國歷史學家，專治羅曼諾夫王朝史，以《彼得大帝》摘下1981普立茲傳記文學獎

◆阿格妮絲‧赫勒（Heller Ágnes），匈牙利女哲學家、異議人士，馬克思主義布達佩斯學派代表人物，著有《日常生活》。

◆白樺，89歲，傷痕文學作家，代表作為《苦戀》

◆高俊明，89歲，台灣基督長老教會牧師，著有《高俊明回憶錄》

◆蔡仁厚，89歲，哲學家，新儒家代表人物，師承牟宗三，著有《王陽明哲學》

◆哈洛‧卜倫（Harold Bloom），89歲， 美國文學批評家，代表作為《西方正典》

◆馬若德（Roderick Lemonde MacFarquhar），88歲，英國學者，中國問題專家，著有《文化大革命的起源》

◆黃榮泉（Masa Tohui），88歲，泰雅族耆老，口述傳統保存者

◆米榭‧塞荷（Michel Serres），88歲，法國哲學家，知名作品有《拇指姑娘》

◆童妮‧摩里森（Toni Morrison），88歲，美國作家，諾貝爾文學獎得主，代表作為《寵兒》

◆伊曼紐爾‧沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein），88歲，美國社會學、歷史學者，世界體系論與科際整合的倡導者，著有《現代世界體系》

◆八千草薰，88歲，日本國寶女優，代表作有電影《宮本武藏》

◆托米‧安熱雷（另譯湯米．溫格爾，Jean-Thomas "Tomi" Ungerer），87歲，法、德插畫家，安徒生獎得主，代表作有《世上最棒的蛇》

◆華萊士‧史密斯‧布羅克爾（Wallace Smith Broecker），87歲，美國地球物理學者，提出「全球暖化」一詞，代表作為論文〈氣候變遷〉（Climatic Change: Are we on the Brink of a Pronounced Global Warming?）

◆雅克‧勒內‧席哈克（Jacques René Chirac），86歲，法國第22任總統，著有《回憶錄》

◆劉鐘元，86歲，歌仔戲製作人，河洛歌子戲團創辦人

◆卡爾‧拉格斐（Karl Lagerfeld），85歲，傳奇時裝設計師，號稱「時尚大帝」

◆眉村卓，85歲，日本科幻小說家，代表作有《通靈學園大作戰》

◆尉天驄，84歲，作家、文學評論家，《文學季刊》創辦人，提攜王禎和、黃春明等名家，著有《荊棘中的探索》、《回首我們的時代》

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◆吉恩‧沃爾夫（Gene Wolfe），83歲，美國科幻、奇幻作家，著有「新太陽之書」系列（The Book of the New Sun）

◆瑪麗‧奧利弗（Mary Oliver），83歲，美國詩人，普立茲獎、國家書卷獎得主，代表作為《美國土著》（American Primitive）

◆和田誠，83歲，日本插畫家、電影導演，電影代表作為《快盜 Ruby》，亦為星新一和村上春樹繪製大量插畫

◆約翰‧伯寧罕（John Burningham），82歲，英國作家、童書插畫家，代表作有《和甘伯伯去遊河》

◆小池 一夫，82歲，日本漫畫家，代表作為《骷髏13》

◆許貿淞，82歲，漫畫家，60年代以武俠漫畫轟動一時，2017金漫獎特別貢獻獎得主，封筆作為《佛祖傳》

◆李錫奇，81歲，藝術家，國家文藝獎得主，代表作為「本位」系列

◆加藤一彥，81歲，日本漫畫家，《魯邦三世》作者

◆阿部牧郎，80歲，日本官能小說家，亦以棒球小說著稱

◆吳貽弓，80歲，電影導演，代表作為電影《城南舊事》

◆牟敦芾，78歲，電影導演，代表作有《黑太陽731》

◆布魯諾‧岡茨（Bruno Ganz），77歲，瑞士演員，代表作有電影《慾望之翼》

◆托尼‧布詹（Tony Buzan），76歲，英國心理學家，心智圖發明者

◆柯慶明，73歲，文學研究者，代表作有《臺灣現代文學的視野》

◆索甲仁波切，72歲，藏傳佛教上師、作家，代表作為《西藏生死書》

◆賴阿勝，69歲，出版家，桂冠圖書公司創辦人，大舉引進西方當代思潮作品，開風氣之先

◆吾妻日出夫，69歲，日本漫畫家，代表作為《失蹤日記》

◆羊子喬（楊順明），68歲，詩人、文學研究者，著有詩集《收成》，編有《鹽分地帶文選》

◆蔡英文，67歲，中研院政治學者，著有《從王權、專制到民主》

◆張靚蓓，67歲，媒體人，作家，前國家電影資料館館長，著有李安專書《十年一覺電影夢》

◆林清玄，65歲，佛系作家，代表作為「菩提系列」

◆李俊賢，62歲，藝術家，前高美館館長，著有《李俊賢：台灣計劃》

◆馬克‧赫利斯（Mark Hollis)，64歲，英國音樂人，詞曲作家，後龐克樂團 Talk Talk 主唱，代表作有歌曲 Such A Shame

◆荻野真，59歲，日本漫畫家，《孔雀王》作者

◆陳俊朗，55歲，教育工作者，台東「孩子的書屋」創辦人

◆謝東寧，51歲，劇場導演，盜火劇團創辦人

◆幸佳慧，46歲，兒童文學作家，兒童權利倡導者，代表作有《蝴蝶朵朵》

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◆森永愛，年齡不詳，日本少女漫畫家，代表作為《貧窮貴公子》

◆吉野匠，年齡不詳，日本小說家，著有《雨戰士》

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「年度好書之外》2019出版回顧&感懷先行離去的創作人」，未經同意，請勿轉載。